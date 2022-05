Neustart für die Basler Rheinpromenade: Begrünung und neues Lokal

Elsässerrheinweg Kletterpflanzen und neues Restaurant: Die Belebung der Novartis-Rheinpromenade beginnt Die Konzeption des Elsässerrheinwegs, der das St. Johann mit dem französischen Huningue verbindet, entspricht nicht mehr dem Zeitgeist und soll zusätzlich begrünt werden. Ausserdem wird das seit zwei Jahren geschlossene Restaurant mit einem neuen Betreiberteam wieder öffnen. Elodie Kolb Jetzt kommentieren 11.05.2022, 05.00 Uhr

Vor 15 Jahren hat das Projekt den Wettbewerb gewonnen, vor sechs Jahren wurde die neue Promenade eröffnet. Nicole Nars-Zimmer

Es ist noch nicht einmal Mittag und die Sonne brennt schon erbarmungslos auf den Teer des Elsässerrheinwegs: An diesem Tag unter der Woche ist wenig los auf der Promenade, die das St. Johann mit dem französischen Huningue verbindet. Zwei Frauen sind mit Kindern unterwegs, immer wieder flitzen Paare oder einzelne Personen auf dem Velo vorbei, zwei Männer joggen. Nur eine Frau, ihr Badge am Gürtel kennzeichnet sie als Novartis-Mitarbeiterin, sitzt mit einem Kaffee auf einer der langen Holzbänke in der Sonne.

Vor rund sechs Jahren wurde die Promenade unterhalb des Novartiscampus nach drei Jahren Bauzeit eröffnet. Einerseits eine praktische Verbindung nach Frankreich, lädt sie auf der anderen Seite nur bedingt zum Verweilen ein: Die Stein- und Teer-Konstruktion bietet kaum Schatten, auf dem unteren der zwei Wege gibt es keine Sitzplätze.

Das Restaurant steht leer, Rheinschwimmen ist nicht mehr empfohlen

Das Restaurant, das einst grosszügig unter Sonnenschirmen herausgestuhlt hatte, ist geschlossen. Bereits seit Beginn der Pandemie, wie eine Sprecherin der Novartis bestätigt: Das japanisch-schweizerische «Lokami» eröffnete mit der Einweihung der Promenade. 2019 kam es zu einem Besitzerwechsel, fortan hiess das Restaurant River Cloud. Das Lokal habe in den vergangenen Jahren nicht wirtschaftlich betrieben werden können, sagt die Novartis-Sprecherin weiter.

Auch die angebrachten Leitern für den Ein- und Ausstieg in den Rhein und die subtil in die Steinmauern eingebauten Duschen werden wohl kaum mehr gebraucht: 2020 hatte das Justiz- und Sicherheitsdepartement die empfohlenen Schwimmzonen im Rhein angepasst. Der Elsässerrheinweg gehörte nicht mehr dazu. Verboten ist das Baden an dieser Stelle zwar nicht, empfohlen wird es allerdings auch nicht.

Nachträgliche Begrünung startet «dieser Tage»

Das Wettbewerbsprojekt der Hager Partner Landschaftsarchitekten liegt 15 Jahre zurück und wie Recherchen dieser Zeitung zeigen, entspricht das Konzept wohl nicht mehr ganz dem Zeitgeist. So hatte der Kanton bei den Landschaftsarchitekten ein Gutachten für eine nachträgliche Begrünung der Rheinpromenade in Auftrag gegeben.

Zwischen den Ritzen eroberte sich die Natur zwar in Form von Gräsern und kleinen Pflänzchen ihren Platz. Doch nun soll die Promenade auch offiziell grüner werden. Wie Projektleiter Dominique Jeanneret vom Bau- und Verkehrsdepartement auf Anfrage mitteilt, seien «gewiss die inzwischen gesteigerten Anforderungen an klimatische Faktoren ein Auslöser dazu» gewesen. Nach Abschluss des Vorprojekts starte das Bauprojekt der Nachbegrünung «dieser Tage».

Wie das Architekturbüro auf seiner Website schreibt, sei neben zusätzlichen Bäumen auch die Erweiterung von unbefestigten Flächen machbar. Auf dem unteren Weg sei es wegen der unterirdischen Hafenmauer nicht möglich, Bäume zu pflanzen. Da die Bepflanzung der Mauerfugen mit Moos und Farn sehr kostenintensiv sei, wurde dieser Ansatz nicht weiterverfolgt. Dafür sei «eine partielle Begrünung der Mauern mit Kletterpflanzen» vorgesehen, heisst es weiter.

Neues Restaurant soll diesen Sommer öffnen

Diese Anpassungen entsprechen auch den Forderungen von SP-Grossrat Stefan Wittlin, der eine schriftliche Anfrage «zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität» an den Regierungsrat eingereicht hat. Er fordert neben der Entsiegelung eines Teils der asphaltierten Fläche auch Sitzmöglichkeiten auf dem unteren der beiden Wege.

Auch mit einem neuen Restaurant könnte der Promenade wieder neues Leben eingehaucht werden: Wie eine Sprecherin bestätigt, soll bereits ab diesem Sommer ein neues Gastroangebot kommen. «Wir sind gerade dabei, für das Restaurant einen Vertrag mit einem lokalen Restaurant-Betreiberteam abzuschliessen.»

