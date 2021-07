Strafe für Vergewaltiger von der Elsässerstrasse reduziert

Elsässerstrasse Basler Appellationsgericht reduziert Strafe für Vergewaltiger wegen der «Signale, die das Opfer auf Männer aussendet» Ein 32-jähriger Portugiese, der zusammen mit einem Kollegen nach dem Ausgang eine Frau vergewaltigt hat, muss nur eineinhalb statt viereinhalb Jahre ins Gefängnis. Ein Grund für die Strafminderung sieht das Gericht im Verhalten des Opfers vor der Tat. Jonas Hoskyn 30.07.2021, 17.18 Uhr

Das Strafgericht hat vergangenes Jahr einen Vergewaltiger zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Nun wurde die Strafe reduziert. Nicole Nars-Zimmer

Die Tat sorgte schweizweit für Entsetzen. Im Februar 2020 vergewaltigten zwei Männer in den frühen Morgenstunden eine 33-jährige Frau vor ihrer Wohnung in der Elsässerstrasse. Die beiden hatten ihr späteres Opfer nach dem Ausgang vom Tram nach Hause gebracht und dort überwältigt. Als die Frau die Haustüre aufschloss, drängten die beiden Männer sie in den Windfang und vergingen sich an ihr.