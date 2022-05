Ende der «Elsi» bahnt sich an: Eigentümerin reicht Baugesuch ein

Wer im Wohlstandsspeckgürtel rund um Basel diesen Artikel liest, denkt wohl = Ach, geht nun ein Abenteuer zu ende, ach wir waren ja auch mal jung..., lasst doch den Besetzern dieses Stück Freiheit, es ist ja alles sonst so aufs Geld aus....JA - eigentlich stimmt das. Nur: Wenn rund um die "Elsi" täglich Vandalenakte verübt werden (Sprayereien), sich viele (gestohlene) Velos (via Tracker erkenntlich) in den verbarrikatierten Kellern befinden, wo Polizei und Eigentümer keine Chance haben, sie rauszuholen, wenn Feuerschalen unbeaufsichtigt im Hofe brennen, wenn Gegrölt und Musik gemacht wird bis tief in die Nacht, wenn Cannabisrauch die ganze Umgebung erfasst - kurz: ein quasi Rechtsfreier Raum da ist wo nichts und niemand sich an Ordnung halten muss, wo kollektive Verantwortungslosigkeit herrscht, ist es nicht so toll, jahrelang nun schon in dieser Nachbarschaft leben zu müssen.Wir alle atmen auf, wenn nun endlich mal was geht.Und: Solche Besetzungen : Wieso immer alles im schon geplagten St. Johann? Auf dem Bruderholz, in Bottmingen usw... hat es auch noch viele (leere) Häuser....Nur dort würden die Nachbarn subito die Polizei rufen und wohl nach 1 Tage wäre die Sache geräumt... - empfinde ich.