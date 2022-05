Elsässerstrasse Ein Blick in die «Elsi»: Das besetzte Haus ist Utopie und Unort zugleich Nicole Nars-Zimmer Drei Jahre lang sind die Mehrfamilienhäuser an der Elsässerstrasse nun schon besetzt. Erstmals geben die Bewohnenden einen Einblick in ihr Zuhause, das sie «Elsi» nennen. Silvana Schreier 1 Kommentar 27.05.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

«Krallen ausfahren gegen Aufwertung.» Der Schriftzug ziert den Eingangsbereich zur Liegenschaft an der Elsässerstrasse 128. Eine «Utopie» wird in roter Farbe angekündigt. Im Innenhof stehen ein Sofa und eine Bar, an den Wänden hat es Graffiti «Elsi», wie die Besetzenden diesen Ort nennen.

Am 11. Juni 2018 entschlossen sich Aktivistinnen und Aktivisten, die Mehrfamilienhäuser an der Elsässerstrasse 128 bis 132 zu besetzen. Eigentlich hätten die Häuser abgerissen und mit einem Neubau ersetzt werden sollen. So lautete der Plan der Eigentümerschaft, der Areion Management AG aus Ettingen.

«Der Ort ist illegalisiert»

Unterdessen sind die Liegenschaften seit über drei Jahren ohne Unterbruch besetzt und der Basler Denkmalschutz hat die Häuserzeile unter Schutz gestellt. Darunter fallen die Fassade sowie das Innenleben. Der Neubau wird damit nie mehr Realität. Am Mittwoch publizierte die Eigentümerin ihr neues Bauvorhaben.

Seraphin L.* und Leo B.* wohnen in einer der Wohngemeinschaften, die sich in den Mehrfamilienhäusern gebildet haben. Ihre richtigen Namen wollen sie nicht in der Zeitung lesen. «Der Ort ist illegalisiert, es könnten Repressionen folgen, wenn man wüsste, dass ich hier lebe», sagt Seraphin L. und Leo B. ergänzt:

«Wir sind ständig ideologischen Angriffen ausgesetzt und darum stellen wir uns die Frage, wie viel Angriffsfläche wir bieten wollen.»

Doch wie lebt es sich eigentlich in einem besetzten Haus? Die vorderen Häuser sind von Wohngemeinschaften bewohnt und je als Kollektiv organisiert. Elsi ist für rund 40 Personen das Zuhause. Die Delegierten treffen sich monatlich, um etwa über Bauprojekte zu diskutieren. Und dann gibt es noch das Hinterhaus, das autonom bespielt wird. Hier organisieren sich Arbeitsgruppen; es gibt einen Indoor-Kinderspielplatz, ein Kino, ein Wohnzimmer, die «Küche für alle».

Gegen die Verdrängung

Für Seraphin L. und Leo B. gibt es zwei Gründe, ein Haus zu besetzen. Erstens wollen die Aktivistinnen und Aktivisten damit Leerstand verhindern. Ein Beispiel sind die Liegenschaften an der Hardstrasse 112 bis 116, die 2016 besetzt wurden. Seit über 20 Jahren stehen die Liegenschaften leer, für das Quartier ist der Ort ein Schandfleck.

Der zweite Grund für eine Hausbesetzung ist, dass «Häuser in gutem Zustand abgerissen werden und mit Wohnraum spekuliert wird», sagt Seraphin L. in Bezug auf Elsi. Der geplante Neubau hätte aus Luxuswohnungen bestanden, die jetzigen Quartierbewohnenden wären verdrängt worden.

Andere Besetzungen wurden schnell aufgelöst

Den Abriss der Häuserzeile konnten die Besetzerinnen und Besetzer – es leben rund 40 Menschen in den Mehrfamilienhäusern – verhindern. Seraphin L. sagt, Besetzungen seien die direkteste Form von Aktivismus in der Stadtentwicklung. Und ein Ausdruck von Widerstand gegen die Eigentumsverhältnisse. «Wohnraum sollte denen gehören, die dort leben.» Und die Miete sollte nur den Verbrauch von Strom und Wasser sowie bauliche Kosten beinhalten. Die Elsi-Bewohnenden leben kostenlos in den Liegenschaften.

Für gewöhnlich werden Hausbesetzungen in Basel-Stadt rasch aufgelöst. Erst kürzlich quartierten sich Aktivistinnen und Aktivisten in den beiden Liegenschaften an der Ecke Markgräflerstrasse und Müllheimerstrasse ein. Vier Tage später hatte die Basler Polizei die Häuser geräumt, die Eigentümerschaft mauerte Fenster und Türen zu.

Eine andere Hausbesetzung an der Amerbachstrasse 63 dauert hingegen seit Ende November 2021 an. Unter dem Namen «Okcupied», eine Anspielung auf die Datingplattform «Okcupid», bewohnt ein Kollektiv die leerstehenden Räume. Der Eigentümer wollte die Liegenschaft niederreissen, einen Neubau platzieren. Für die bz war er nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Ein «Ort der Utopie» – und der Ungewissheit

Leo B. sagt: «Dass wir seit drei Jahren hier sind, hängt damit zusammen, dass wir uns nicht einschüchtern liessen. Wir haben nicht aufgegeben.» Seraphin L. ergänzt, dass drei Jahre eigentlich gar keine lange Zeit wären, wenn man durchschnittliche Mietverhältnisse anschaue. «Es gibt für uns nichts, wofür wir von hier weggehen würden», so Leo B. Die Elsi ist für ihn ein «Ort der Utopie zum Ausprobieren, wo sich Leute revolutionäre Gedanken machen können».

«Wir haben uns kollektiv vom Mietdruck befreit, jetzt können wir uns fragen: Wovon wollen wir uns noch befreien?»

Die Ungewissheit, wie lange es die Elsi noch gibt, bleibt – besonders nach dem neuen Baugesuch der Eigentümerschaft. Doch Seraphin L. sagt: «Wir ziehen hier nicht wieder aus.»

* Namen geändert.

