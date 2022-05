«Em Bebbi sy Jazz»: Ein Comeback im grossen Stil

«Em Bebbi sy Jazz» Ein Jazz-Comeback im grossen Stil – doch von vielen Beizen und Vereinen fehlt die Unterstützungszusage Mit dem Zusatzfokus «Tribute to …» feiert «Em Bebbi sy Jazz» mit 27 Bühnen und 70 Formationen am 19. August die Rückkehr zur alten Grösse. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 31.05.2022, 16.09 Uhr

Pink Pedrazzi bei seinem Auftritt am «Bebbi sy Jazz» 2018. Kenneth Nars

Am Freitag nach den Sommerferien kursiert nach zweijähriger Pause im Bermudadreieck zwischen Lyss, Barfüsserplatz und Marktplatz wieder das Jazzfieber. 2020 fiel der beliebte Grossanlass aufgrund der Pandemie ganz aus, im vergangenen Jahr wurde er in Innenhöfen und mit Zertifikatspflicht nur in abgespeckter Form durchgeführt. Nun kehrt «Em Bebbi sy Jazz» in alter Grösse zurück.

Die Vorfreude ist den Machern um OK-Präsident Peter Eichenberger anzumerken. Zusammen mit Geschäftsführer Michael Santeler und Musikchef Eduard Löw stellte er am Dienstag im Schmiedenhof, wo am 19. August eine der insgesamt 27 Bühnen stehen wird, das Programm für die 38. Ausgabe vor.

Es soll ein «Comeback im grossen Stil» werden, kündigte Eichenberger an. Dafür wird am Altbewährten festgehalten. Bühnen in Innenhöfen, auf Strassen, grossen Plätzen und in Innenbereichen werden Grossbasel wieder zum Schweizer Jazzmekka machen. Rund 500 Musikerinnen und Musiker werden in den gut sechs Stunden auftreten. In dieser Grösse und Form weltweit ein einmaliges Jazzereignis, frohlockt das Trio. Das ganze Spektrum des Jazz soll erlebbar werden, verspricht Eduard Löw.

Jüngeres Publikum

Seit 2015 stellt das OK jedes Jahr ein anderes Thema in den «Focus», wie es die spezielle Sparte nennt. Nachdem bereits die Themen Singer-Songwriter, Latin und Funk & Soul ausgespielt wurden, lautet der Focus in diesem Jahr «Tribute to …». Neun Formationen, die nichts oder nur wenig mit Jazz zu tun haben, spielen oder interpretieren in unterschiedlichen Formen Hits von bekannten Künstlerinnen und Künstlern und Bands.

Ziel sei es, so Eduard Löw, einen Rückblick in Genres der vergangenen Jahrzehnte und auf das Wirken von Bands, welche Musikgeschichte geschrieben haben, zu bieten. So spielen unter anderem die Basler Kultband D’Schmiir The Police auf Baseldeutsch, Vera Worms Pink Floyd, WE2 U2 und Time To Tramp aus dem Elsass die legendäre Pop/Rock-Formation Supertramp.

Die Einführung von Focus und dass damit auch Musikrichtungen neben dem Jazz Platz bekommen, habe sich bewährt, betont OK-Präsident Peter Eichenberger. «Damit konnten wir ein breiteres und vor allem auch jüngeres Publikum ansprechen. Davon profitieren auch die Jazzformationen, da dieses neue Publikum vielleicht zum ersten Mal mit Jazz in Berührung kommt und dann auch Gefallen daran findet.»

Beizen sind zurückhaltender als früher

Das Budget für das kommende «Em Bebbi sy Jazz» beträgt 450’000 Franken. Erliessen die Organisatoren im vergangenen Jahr aufgrund ihrer schwierigen Situation den Beizen und Vereinen den traditionellen Solidaritätsbeitrag, müssen sie diesen heuer wieder entrichten. Das OK sei auf die rund 65’000 Franken daraus angewiesen, stellt Geschäftsführer Michael Santeler klar. Bis anhin waren die Rückmeldungen aus der Gastroszene aber bescheiden.

Nur gerade 25 der 100 angefragten Beizen und Vereine hätten bis jetzt ihre Unterstützung zugesagt. Damit aber dem Basler Jazz-Höhepunkt nichts mehr im Weg steht, müssen sich die Beizen und Vereine, die vom Grossanlass profitieren, bewegen und ihre finanzielle Unterstützung zusichern.

