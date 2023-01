Deshalb wird der Gastarif der IWB auf absehbare Zeit hoch bleiben

Energie Gastarif der IWB: Wieso er trotz sinkender Marktpreise auf absehbare Zeit hoch bleiben wird Die Industriellen Werke Basel kaufen Gas bis zu drei Jahre im Voraus ein. Dies soll den Preis für die Konsumenten glätten. Da aber die Kurse zeitweise mehr als das 20-Fache gestiegen sind, ist nicht mit einer Entspannung zu rechnen. Andreas Möckli Jetzt kommentieren 03.01.2023, 05.00 Uhr

Noch wird in Basel und Umgebung vielerorts mit Gas geheizt. Bild: Naumoid/ iStockphoto

Der Kälteeinbruch Mitte Dezember machte sich im Gashandel nur kurzzeitig bemerkbar. Zwar stiegen die Preise in Erwartung der tiefen Temperaturen an, doch mittlerweile sind sie stark gesunken. In normalen Zeiten ist der Preis gerade im Winter stark von der Temperaturentwicklung in Europa abhängig. Das derzeit warme Wetter macht sich bemerkbar.

Doch die normalen Zeiten auf dem Gasmarkt sind längst vorbei. Das haben inzwischen auch die Konsumenten in der Region Basel zu spüren bekommen. Um ganze 44 Prozent erhöhten die Industriellen Werke Basel (IWB) den Gastarif per 1. Oktober. Und das, obwohl zu diesem Zeitpunkt die Gaspreise ihren Rekordwert im August bereits hinter sich gelassen hatten. Auch nach dem 1. Oktober sanken die Preise weiter. Damit stellt sich die Frage, ob der happige Aufschlag von 44 Prozent noch gerechtfertigt ist.

Die bz hat sich dazu die Beschaffungspraxis der IWB erklären lassen. Yves Weisskopf, Leiter Handel, spricht von einer Absicherungsstrategie. Diese sieht vor, dass die IWB bereits drei Jahre, bevor das erste Gas benötigt wird, mit dem Einkauf beginnen. Denn indem der Rohstoff schrittweise über drei Jahre eingekauft wird, lassen sich starke Preisschwankungen abfedern, da an vielen verschiedenen Zeitpunkten zu unterschiedlichen Preisen eingekauft wird.

Schrittweise Beschaffung

Zunächst legten die IWB eine Beschaffungsmenge als Zielwert fest, sagt Weisskopf. In den vergangenen vier Jahren hat der Energieversorger pro Jahr 2,5 Terawattstunden Gas an seine Kunden geliefert. Den genauen Verbrauch abzuschätzen, ist nicht möglich, da im Voraus nicht klar ist, wie kalt der Winter in einem bestimmten Verbrauchsjahr sein wird. Bei den Unternehmen ist zudem die Wirtschaftsentwicklung ein entscheidender Faktor, der ebenfalls kaum abzuschätzen ist.

Eine Abweichung von 20 Prozent zum Zielwert sei beim Gas daher nicht aussergewöhnlich, sagt Weisskopf. Trete eine Kälteperiode von mehreren Tagen oder Wochen mit sehr tiefen Temperaturen auf, so werde deutlich mehr verbraucht als in einem milden Winter.

Die IWB beschaffen Gas bis zu drei Jahre im Voraus. Teil der Pipeline Nord Stream 1 im norddeutschen Lubin. Bild: Markus Schreiber/AP

Um die Zielmenge zu erreichen, geben sich die IWB einen linearen Korridor vor. Mit einem dreijährigen Absicherungszeitraum muss zum Beispiel nach sechs Monaten etwa ein Sechstel der benötigten Menge beschafft worden sein.

Würden die IWB anfänglich nur wenig Gas beschaffen, müsste sie später im ungünstigsten Fall viel Gas zu möglicherweise höheren Preisen beschaffen. Dies soll verhindert werden. «Man muss sich das als treppenartige Beschaffung vorstellen», sagt der 44-Jährige.

Kurzfristiger Ausgleich

Für die längerfristige Beschaffung gibt es wie bei anderen Rohstoffmärkten auch beim Gas sogenannte Terminkontrakte. Damit lässt sich eine bestimmte Menge an Gas bis zu drei Jahre im Voraus beschaffen. Und so kaufen die IWB die Zielmenge schrittweise bis zum eigentlichen Beginn des Verbrauchsjahres auf dem Terminmarkt ein.

Haben die IWB aufgrund eines kalten Winters weniger Gas eingekauft als benötigt, muss das Unternehmen dies wiederum über die Börse ausgleichen und kurzfristig Gas einkaufen – und umgekehrt verkaufen, wenn zu viel Gas beschafft wurde. Dieser Ausgleich zwischen Prognose und Verbrauch geschieht am sogenannten Spotmarkt, wo Gas für kommende Tage gekauft oder verkauft wird. Im Unterschied zum Terminmarkt wirken sich die Aussentemperaturen viel stärker auf die Spotpreise aus.

Mit dem Ausbau des Fernwärmenetzes soll die Abhängigkeit von Gas in Basel-Stadt reduziert werden. Bild: Kenneth Nars

So weit die Theorie. Um zu verstehen, wie der Aufschlag des Gastarifs von 44 Prozent zu Stande gekommen ist, muss man zurückblenden. Bevor der Gaspreis zu einem öffentlich breit diskutierten Thema wurde, bewegte sich dieser während vieler Jahre zwischen zehn und 20 Euro pro Megawattstunde.

Denn schon Monate vor dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs brach das Gas aus diesem Preisband aus. Der Grund: Bereits im Sommer 2021 machten sich Sorgen breit, ob die Energieversorgung für den Winter in Europa sichergestellt werden kann. Auslöser waren eine hohe Nachfrage aus Asien und nur wenig gefüllte Gasspeicher in Europa. Und so kletterte Ende Jahr der Terminkontrakt für die Lieferung im Jahr 2023 bereits gegen 50 Euro pro Megawattstunde. Gleichzeitig senkten die IWB den Tarif für die Konsumenten im Juli 2021 um rund drei Prozent.

Mehr als das 20-Fache des einstigen Preises

Zu Beginn dieses Jahres wurde folglich über den Kriegsausbruch spekuliert. Doch wer dachte, mit dem Kriegsausbruch in der Ukraine sei der Höhepunkt erreicht, sah sich spätestens im August getäuscht. Aus Angst vor einer Gasknappheit im Winter sprang der Preis auf dem Terminmarkt mit Lieferung 2023 zeitweise auf über 300 Euro pro Megawattstunde. Mehr also als das 20-Fache des einstigen Preises.

Im Vergleich zur beschriebenen Preisentwicklung sei die Tariferhöhung von 44 Prozent moderat ausgefallen, sagt Weisskopf. Inzwischen sind die aktuellen Terminpreise fürs nächste Jahr wieder deutlich gesunken, sind aber hohen Schwankungen ausgesetzt.

Anfang Dezember stieg der Preis auf über 150 Euro pro Megawattstunde, inzwischen ist er unter 90 Euro gesunken. Damit ist der Preis noch immer um den Faktor 4 höher als zu Beginn des Jahres 2021. «Wenn wir Gas für die Jahre 2024 und 2025 beschaffen, sind wir mit weiterhin hohen Preisen konfrontiert», sagt Weisskopf.

«Bei einer solchen Preisentwicklung bezahlen wir manchmal deutlich mehr als unsere Kunden.» Daher müsse das Unternehmen die Tarife regelmässig anpassen. Das Ziel sei eine Glättung, denn die Preissprünge an den Märkten seien für die Kunden nicht zumutbar. «Stellen Sie sich vor, Sie zahlen in einem Monat nicht 100, sondern 2000 Franken», sagt Weisskopf.

«Zu Beginn, wenn unsere Beschaffungspreise steigen, gehen wir in eine Vorleistung, danach werden die Tarife für eine längere Zeit höher bleiben, um die Vorleistung wieder hereinzuholen», sagt Weisskopf. Das sei kommunikativ natürlich nicht einfach zu vermitteln.

Wann es zu einer nächsten Tarifanpassung kommen wird, können die IWB derzeit nicht sagen. Ohnehin müssen die Tarife dem Preisüberwacher vorgelegt und von der Basler Regierung abgesegnet werden.

