Energie Höhere Gaspreise: Die Basler Regierung ignoriert den Preisüberwacher IWB und Basler Regierung wollen die Gas- und Fernwärmetarife erhöhen. Bei den Gaspreisen ignorierten sie die Einschätzung des Preisüberwachers, bei der Fernwärme warteten sie die Empfehlung gar nicht erst ab – und müssen deshalb zurückrudern. 22.12.2021

Nach dem Willen der IWB hätten die Fernwärmetarife ab nächsten Jahr um 12,5 Prozent steigen wollen. Da die Empfehlung des Preisüberwachers nicht abgewartet wurde, wird dieser Schritt nun vertagt. zvg

Die Industriellen Werke Basel (IWB) können die Fernwärmetarife vorerst doch nicht erhöhen. Zwar hat das Staatsunternehmen Mitte Dezember den dazu nötigen Segen der Basler Regierung erhalten. Da die Exekutive jedoch die Empfehlung des Preisüberwachers nicht abwartete, hat sie nun diesen Entscheid wieder aufgehoben, wie dem Kantonsblatt zu entnehmen ist. Rund 6000 Liegenschaftsbesitzer müssen damit die geplante Preiserhöhung von 12,25 Prozent per Anfang Jahr (noch) nicht schultern.

Preisüberwacher Stefan Meierhans sagt auf Anfrage, er sei froh, dass die Regierung ihren Entscheid aufgehoben hat und das Verfahren respektiere. So könne er nun auch bei den Fernwärmetarifen die Sicht der Konsumenten einbringen.

Der Fall ist aus zwei Gründen sonderbar – und auch ein wenig peinlich für das federführende Department für Wirtschaft, Soziales und Umwelt (WSU) von Regierungsrat Kaspar Sutter. Offen bleibt, weshalb die Behörde die Empfehlung des Preisüberwachers nicht abwartete. Generalsekretärin Brigitte Meyer sagt: «Im Verständnis des Departements und der IWB war unklar, wann eine abschliessende Empfehlung des Preisüberwachers vorliegen würde.» Weshalb das WSU bei Meierhans nicht nach­hakte oder die Empfehlung schlicht abwartete, bleibt das Geheimnis des Departements.

Um die Gaspreise wurde ebenfalls gestritten

Der Kontakt bestand: Schliesslich tauschte sich das WSU mit dem Preisüberwacher auch mehrfach über die Erhöhung der Gastarife aus. Meierhans hat dazu seine Empfehlung der Basler Regierung übermittelt. Diese ist damit im Recht, wenn sie den Gaspreis per 1. Januar um happige 25 Prozent erhöht – und sich damit über Meierhans' Empfehlung hinwegsetzt.

Es ist dem Formfehler der Basler Regierung bei der Festsetzung der Fernwärmetarife zu verdanken, dass die Aufmerksamkeit überhaupt auf die Aus­einandersetzung zwischen der Regierung und dem Preisüberwacher in Sachen Gaspreise ­gelenkt wird.

Stefan Meierhans ist seit 2008 Preisüberwacher. Alessandro Della Valle / Keystone

Der Preisüberwacher wurde bereits im Februar angehört, weil Mitte dieses Jahres schon einmal eine Tarifanpassung anstand. Meierhans wehrte sich damals gezielt gegen die Erhöhung des Tarifs für die Netznutzung um 30 Prozent. Die IWB begründeten den Schritt nicht zuletzt mit einer verkürzten Abschreibungsdauer für alle Anlagen von 80 auf 50 Jahren. Der Preisüberwacher argumentierte dagegen, die IWB könnten auf höhere Netzentgelte verzichten, wenn unter anderem die Abschreibungsdauer nur für jene Investitionen verkürzt werden, die nach dem Jahr 2000 getätigt wurden.

Die Regierung setzte sich jedoch schon im Frühjahr über die Empfehlung des Preisüberwachers hinweg. Das fiel damals jedoch nicht auf, weil durch die Weitergabe der tieferen Gaspreise insgesamt ein geringerer Tarif für die Kunden herausschaute.

Kunden muss Preiserhöhung wohl oder übel akzeptieren

Im Sommer stiegen die Gaspreise markant, was Meierhans in seiner aktuellen Empfehlung nicht bestreitet. Doch der Preisüberwacher moniert in seiner aktuellen Empfehlung, dass aufgrund der höheren Gaspreise der in Aussicht gestellte Kompensationseffekt verschwinde. «Ab Januar 2022 werden die Kunden sowohl die Erhöhung der Netzentgelte als auch die Erhöhung des Produktpreises zu spüren bekommen», schrieb er.

Die Regierung dagegen stützt in ihrem Entscheid die Berechnungen der IWB. «Der Regierungsrat erachtet die von der IWB gewählten Faktoren als richtig, um eine den Veränderungen im Marktumfeld entsprechende risikogerechte Verzinsung für das Gasnetz sicherzustellen», steht im entsprechenden Beschluss.

Die reichlich gewundene Formulierung täuscht allerdings nicht darüber hinweg, dass es bei der Preiserhöhung vor allem darum geht, die hohen Investitionen in das Fernwärmenetz wieder hereinzuspielen. Statt einzig über den politischen Weg, den Ausstieg aus dem Gasgeschäft zu finanzieren, sollen auch die bestehenden Kunden einspringen. Diese haben keine andere Wahl, als die Preiserhöhung zu schlucken. Denn die Empfehlung des Preisüberwachers ist, was sie ist: eine Empfehlung.

