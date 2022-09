Energie Kühleres Hallenbad und keine Weihnachtsbeleuchtung in Binningen Wegen der drohenden Strommangellage hat die Gemeinde Massnahmen beschlossen. Unter anderem bleibt die Sauna geschlossen. Kelly Spielmann 29.09.2022, 10.08 Uhr

Im Winter 2021 war das Schloss Binningen weihnachtlich beleuchtet – dieses Jahr wird es keine Beleuchtung geben. Kenneth Nars

«Aufgrund des drohenden Energiemangels hat der Gemeinderat nun beschlossen, in der Gemeinde und im Verwaltungsbereich zusätzliche Massnahmen zur Reduktion des Energieverbrauchs umzusetzen», schreibt die Gemeinde Binningen in einer Medienmitteilung vom Donnerstag. Grosses Einsparpotenzial gebe es beim Hallenbad, bei der Strassenbeleuchtung sowie in öffentlichen Gebäuden.