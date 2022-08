IWB wolllen mit Holz Energie produzieren, doch hat es genug?

Energie Neues IWB-Projekt: Gibt es genügend Pellets für das neue Holzkraftwerk in Basel? Die Industriellen Werke Basel planen per Ende nächsten Jahres ein neues Heizkraftwerk, das mit Holzpellets betrieben wird. Der drohende Strommangel im Winter treibt die Nachfrage nach oben. Andreas Möckli Jetzt kommentieren 03.08.2022, 05.00 Uhr

Das Heizwerk Bahnhof der IWB wird ab diesem Herbst umgerüstet. Künftig sollen Holzpellets für die Energiegewinnung zum Einsatz kommen. Bild: Roland Schmid

Rund 130 Tonnen Holzpellets täglich werden künftig während der Heizsaison ins IWB-Kraftwerk hinter dem Bahnhof SBB transportiert. Mit Blick auf die Energiekrise stellt sich die Frage, ob überhaupt genügend Pellets vorhanden sind.

Pellets sind angesichts des drohenden Energiemangels wohl noch nie so begehrt. Der Verband propellets.ch warnte bereits vor knapp einem Monat vor steigenden Preisen. Holzpellets zum Heizen seien zurzeit europaweit sehr gefragt, schrieb die Organisation in einer Mitteilung. Gestützt auf einer Marktumfrage, planten sowohl Produzenten wie Importeure erhebliche Steigerungen ihrer Mengen, um die grosse Nachfrage des nächsten Winters zu decken.

Für den Transport der Holzpellets sind sogenannte Silofahrzeuge nötig. Für diese bestehen jedoch derzeit Lieferfristen von bis zu zwei Jahren. Bild: Christian Beutler / Keystone

Nicht nur die erforderlichen Mengen seien ein Problem, sondern auch die Logistik. Gemeint sind damit die speziellen Pelletsilofahrzeuge, die für den Transport nötig sind. Deren Lieferfristen betragen jedoch bis zu zwei Jahre. Propellets.ch hat daher dazu aufgerufen, die Lage bereits in den Sommermonaten aufzufüllen, da es im Winter wegen der fehlenden Silofahrzeuge zu Engpässen kommen kann.

Sieben bis neun LKW-Lieferungen pro Tag

Die IWB haben im Juli eine schwedische Firma damit beauftragt, das Heizwerk Bahnhof für 14 Millionen Franken umzurüsten. Die Hochbauarbeiten starten diesen Herbst, der Bau der Pelletanlage ist für die zweite Hälfte des nächsten Jahres geplant. Noch im gleichen Jahr soll die Anlage in Betrieb gehen. Dafür werden täglich 200 Kubikmeter Pellets angeliefert, was rund 130 Tonnen entspricht. Die IWB rechnen mit sieben bis neun LKW-Lieferungen pro Tag. Im Quartier sorgte die mangelnde Kommunikation über das Projekt für Kritik.

Die IWB schätzen die benötige Menge auf 17'700 Tonnen Pellets im ersten Betriebsjahr. Für den Grundbedarf des Fernwärmenetzes kommen zuerst die Kehrichtverwertungsanlage (KVA) im St. Johann und die beiden Holzkraftwerke gleich nebenan zum Einsatz. Das Heizwerk Bahnhof ist für die Spitzenlast angedacht. Je nach Temperatur im Winter steigt oder sinkt der geschätzte Holzbedarf.

Angesichts der benötigten Menge handelt es sich beim Heizwerk Bahnhof um eine Grossanlage. Gesamtschweizerisch rechnet der Verband Holzenergie Schweiz mit einer Nachfrage von rund 460'000 Tonnen, wiederum abhängig davon, wie streng der Winter wird.

Die rasch steigende Nachfrage macht Andreas Keel, Geschäftsleiter des Verbands, Bauchschmerzen. Es seien nicht nur Städte, die neue Holzheizwerke planten. Dazu gehörten auch zahlreiche Gemeinden oder Schulverbünde. Das Potenzial für Energieholz in der Schweiz sei nicht unbegrenzt, sagt Keel. Zwischen 65 und 75 Prozent seien bereits ausgeschöpft.

Reicht das Holz aus?

Zwar verstehe er, dass viele Städte und Gemeinden den CO 2 -Ausstoss reduzierten wollen. Doch gleichzeitig müsse auch abgeklärt werden, ob der Holzbedarf angesichts der vielen Projekte überhaupt gedeckt werden könne. Er appelliert deshalb an die Planerinnen und Planer, entsprechende Abklärungen zu treffen und die Koordination untereinander zu verbessern.

Die IWB schätzen den Bedarf an Pellets auf 17'700 Tonnen Pellets im ersten Betriebsjahr für das Heizwerk Bahnhof. Bild: Alex Spichale

Die Nachfrage nach Holzpellets ist bereits vor dem Krieg in der Ukraine jedes Jahr stetig gestiegen, wie Keel sagt. Bereits damals hätten nur rund 80 Prozent des Schweizer Bedarfs mit inländischen Pellets gedeckt werden können. Diese Lücke wurde mit Importen aus Deutschland, Frankreich und Österreich gestopft. Wegen des Kriegs würden vor allem Deutschland und Frankreich die bisher exportierten Pellets selber benötigen.

Verhandlungen sind noch im Gang

Gleichzeitig ist die Nachfrage gestiegen – und dies bereits vor dem Krieg, wie Keel sagt. So ist die Zahl neuer Pelletheizungen im vergangenen Jahr um 46 Prozent gestiegen, gerade auch dank Förderprogrammen auf nationaler und kantonaler Ebene. Zudem seien viele Menschen während der Pandemie zu Hause gewesen und hätten mehr Zeit gehabt, um über ihre Heizsituation nachzudenken.

Wie also die Lücke künftig füllen? Keel hofft auf europäische Länder wie Österreich, um die Lücke zu füllen. Allenfalls sei auch der Import aus Übersee denkbar.

Die IWB wollen sich nicht in die Karten blicken lassen, woher das Unternehmen die Pellets beziehen wird. Die Verhandlungen seien noch im Gange, sagt eine Sprecherin, ohnehin bleibe ein Jahr Zeit. Derweil befindet sich die Raurica Wald AG als Unternehmen der Waldbesitzer mit Sitz in Muttenz in losen Gesprächen mit den IWB. Dies sagt Stephan Rüdlinger, Geschäftsführer von Raurica Wald. Das Unternehmen ist mit 51 Prozent an der Holzkraftwerk Basel AG beteiligt, das von den IWB betrieben wird.

Holzindustrie in der Region stärken

«Wir sprechen mit den IWB darüber, ob wir als Partner in Frage kommen», sagt Rüdlinger. Denn zurzeit ist Raurica Wald nicht im Pellethandel tätig. Zudem gibt es in den beiden Basel auch keinen Ort, wo das Holz zu Pellets verarbeitet wird, das nächste Werk befindet sich in Balsthal SO. Der Ort ist knapp 56 Strassenkilometer von Basel entfernt.

Rüdlinger findet den Gedanken einer Sägerei mit angeschlossener Pelletversorgung für die Region Basel interessant. «Derzeit sind wir diesbezüglich eher schwach auf der Brust. Es wäre interessant, wenn wir die Holzindustrie in der Region wieder stärken können.»

