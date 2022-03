Bio-Gas wird immer beliebter – Liestaler Firma will expandieren

Energiefrage Immer mehr Menschen in Basel möchten wissen, woher ihr Gas stammt: Biogas-Firma aus Liestal will expandieren Der Krieg, den Russland in der Ukraine führt, rückt auch hierzulande die Frage nach der Energieabhängigkeit in den Fokus. Energielieferanten in Basel hatten in den letzten Wochen vermehrt Anfragen für eine Umstellung auf Biogas. In Basel-Stadt gibt es aber keine Zukunft für den erneuerbaren Heizstoff. Zara Zatti Jetzt kommentieren 21.03.2022, 05.00 Uhr

Die Bio-Power-Anlage Nordwestschweiz in Pratteln kommt an seine Kapazitätsgrenze. Juri Junkov

Seit wenigen Wochen steigt bei Baslerinnen und Baslern das Interesse an Biogas. Biogas entsteht aus vergärtem Hausabfall, Klärschlamm oder durch Abfallstoffe aus der Landwirtschaft, und ist punkto Energiebilanz deutlich besser als herkömmliches Erdgas. Dass die Nachfrage in letzter Zeit gestiegen ist, dürfte allerdings eine andere Ursache haben: Der Krieg, den Russland seit mehr als drei Wochen gegen die Ukraine führt. Während man vorher nicht so genau wusste, woher die Wärme in der Wohnung eigentlich stammt, machen sich jetzt viele Gedanken über die Herkunft ihres Heizantriebes. Fakt ist: 47 Prozent des Gases importiert die Schweiz aus Russland. Das scheint einigen nicht mehr geheuer zu sein.

Der Kundenservice der industriellen Werke Basel (IWB) hat in den letzten Tagen und Wochen vermehrt Anfragen zu Biogas erhalten. Auch einige Umstellungen seien bereits vorgenommen worden. Für Reto Müller, Pressesprecher der IWB liegt der Konnex zum Ukraine-Konflikt auf der Hand. Auch bei der Primeo Energie in Münchenstein spürt man ein grösseres Interesse:

«Es gibt Anfragen und vereinzelt haben Kunden auf höhere Anteile Biogas umgestellt.»

Doch das Angebot an Biogas ist begrenzt, auch wenn es in den letzten zehn Jahren stark gewachsen ist. Gab es 2010 noch nur 13 Biogasanlagen in der Schweiz, waren es im Jahr 2019 schon 37. Bis 2030 will die Schweizer Gaswirtschaft den Anteil an erneuerbarem Gas im gasversorgten Wärmemarkt auf 30 Prozent erhöhen, heute sind es laut dem Verband der Schweizerischen Gasindustrie etwa 12 Prozent.

Die Biopower Nordwestschweiz AG sucht einen neuen Standort

Mit der Biopower Nordwestschweiz AG mit Sitz in Liestal gibt es einen regionalen Player für Biogas. Das Unternehmen betreibt in Pratteln, Ormalingen und Liesberg je eine Anlage. Und sie wollen ausbauen: «Wir sind dabei unsere Fühler nach einem neuen Standort auszustrecken», sagt Mike Keller, CEO der Biopower und Gemeindepräsident von Binningen. Das hat auch einen aktuellen Aufhänger: «Fossile Energien zu ersetzten, ist schon länger ein Thema, mit der aktuellen Situation hat sich das Bedürfnis einer Substitution von Erdgas aber nochmals verschärft. Vielen ist unsere Abhängigkeit bei Gasimport erst durch den jetzigen Konflikt bewusst geworden.»

Wo genau die neue Anlage stehen soll, ist noch unklar. Gesucht ist ein Standort auf der Achse Basel-Frick. Auch sollte die neue Anlage in der Nähe einer Ortschaft liegen, die schon mit einem Erdgasnetz ausgestattet ist. Die Anlage in Pratteln ist bereits an ihrer Kapazitätsgrenze angelangt und kann nicht weiter ausgebaut werden.

In Basel hat Heizen mit Biogas keine Zukunft

Die IWB haben eine Beteiligung an der Biopower-Anlage Pratteln. Insgesamt versorgt der Energielieferant rund 50'000 Gaskunden, davon beziehen rund 83 Prozent einen gewissen Biogasanteil. Weiter versorgen die IWB rund elf öffentliche Tankstellen im Grossraum Basel, der Anteil an Biogas beträgt hier 20 Prozent. Gas als Treibstoff spielt aber rein mengenmässig eine untergeordnete Rolle. Der Anteil beträgt nur gerade ein Prozent des Gesamtabsatzes.

Pressesprecher Reto Müller betont, dass Biogas, zumindest für die Wärmeversorgung in Basel-Stadt, keine längerfristige Option sei. Denn Gas sei per se kein Zukunftsmodell, um die Basler Wohnungen warm zu halten. Das hat folgenden Hintergrund: Das städtische Energiegesetz, das seit 2017 in Kraft ist, verbietet es alte Heizungen durch fossile zu ersetzen. Die IWB streben deshalb an, Erdgas durch nicht fossile Energieträger zu ersetzten, konkret mit Fernwärme. Bis 2035 wollen sie die Anzahl der Fernwärmekunden annähernd verdoppeln. Im Gegenzug soll das Gasnetz schrittweise stillgelegt werden. Das bedeutet auch, dass eine Versorgung mit Biogas nicht mehr möglich ist, obwohl dieses eigentlich klimafreundlich wäre.

Müller begründet den Rückzug aus der Biogasversorgung damit, dass es wirtschaftlich keinen Sinn mache, neben dem Fernwärmenetz ein weiteres zu betreiben. Ausserdem sei Biogas ein knappes Gut, deshalb solle es dort eingesetzt werden, wo ein Ersatz nicht so leicht möglich ist wie beim Heizen privater Haushalte. Der Fall sei das etwa in der Industrie, bei der man auch künftig auf Biogas setzen werde.

