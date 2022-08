Energiekrise Basler SVP fordert von der Regierung einen Krisenstab – Mitte-links gibt sich gelassen Die Exekutive des Stadtkantons sei miserabel auf die drohende Energiekrise vorbereitet, sie verkenne den Ernst der Lage, findet die SVP. Dagegen reagieren SP, Grüne und Grünliberale zurückhaltend. Sie fordern die Regierung auf, die Bevölkerung aktiv zu informieren. Andreas Möckli 1 Kommentar 18.08.2022, 05.00 Uhr

Hier kommt das russische Gas in Deutschland an: Die Ostseepipeline Nord Stream 1. In Basel werden 43 Prozent aller Gebäude mit Gas beheizt. Stefan Sauer / DPA

Der Ton ist wie gewohnt harsch: Es scheine eindeutig, dass Basel-Stadt miserabel auf die drohende Energiekrise vorbereitet sei. Dies schreibt die SVP Basel-Stadt in einer Medienmitteilung. Während Baselland bereits einen Krisenstab eingesetzt habe und die Bevölkerung auf die schwierige Lage aufmerksam mache, verkenne die links-grüne Regierungsmehrheit den Ernst der Lage.

Die Antworten auf eine Anfrage der bz bei den beiden Kantonen vor gut drei Wochen erweckte den Eindruck, dass sich Baselland intensiver und ernsthafter mit einer drohenden Energiekrise auseinandersetzt als Basel-Stadt. Das von SP-Regierungsrat Kaspar Sutter geführte Departement verweise hauptsächlich auf den Bund und schiebe die Verantwortung nach Bern weiter, schreibt die SVP in ihrer Mitteilung dazu.

SVP will einen Vorstoss einreichen, falls Regierung passiv bleibt

SVP-Grossrat Joël Thüring. zvg

Während in anderen Städten bereits intensiv über mögliche Massnahmen diskutiert werde, sei in Basel nichts zu hören, sagt SVP-Grossrat Joël Thüring. Die Regierung handelt aus seiner Sicht widersprüchlich. Bei Corona habe Basel-Stadt stets schärfere Massnahmen vom Bund gefordert oder sei selber rascher vorangegangen. Bei der Energiekrise werde der Ball nun Bern zugeschoben. Thüring bezeichnet dies als blauäugig.

Die SVP habe erwartet, dass sich der Regierungsrat nach seiner ersten Sitzung nach den Sommerferien zum Thema äussern werde. Nun wolle die Partei die nächste Sitzung kommenden Dienstag abwarten. «Sollte sich die Exekutive dann noch immer nicht verlauten lassen, werden wir mit einem Vorstoss reagieren», kündet Thüring an. Es brauche nun eine Koordination unter den Departementen, idealerweise werde dies in einem Krisenstab gebündelt.

«Aktivismus der SVP erscheint in einem besonderen Licht»

Gelassener reagiert die SP. Grossrat Daniel Sägesser hat nicht den Eindruck, dass der Kanton schlecht vorbereitet ist oder das Thema nicht ernst nimmt, wie er sagt. Er verweist auf die Pläne der Organisation für Stromversorgung in Ausserordentlichen Lagen (Ostral) des Bundes. Auch Basel-Stadt bereite sich im Hintergrund vor, es gebe zudem entsprechende Infoveranstaltungen seitens der IWB.

SP-Grossrat Daniel Sägesser. Tom Ulrich

So hat der städtische Energieversorger am 1. Juni Mitglieder des Grossen Rats zum Thema «Versorgungssicherheit mit Strom und Gas» eingeladen. Der Anlass sei gut besucht gewesen, ausgerechnet die SVP sei aber nicht vor Ort gewesen, sagt Sägesser. Damit erscheine der Aktivismus der SVP in einem besonderen Licht. Zudem fahre der Kanton Basel-Stadt seit Jahren eine Politik der Stromeffizienz und Dekarbonisierung. Die SVP sei jedoch normalerweise für diese Politik nicht zu haben.

Gleichwohl stellt Sägesser zwei Forderungen an den Kanton: So soll die Regierung in den kommenden Wochen damit beginnen, Privatpersonen und das Gewerbe darüber zu informieren, was im Falle eines Energiemangels auf sie zukommt. Zudem müssten die Behörden Effizienz- und Einsparmassnahmen prüfen, die sich kurzfristig umsetzen liessen. «Hier gibt es noch Potenzial», sagt Sägesser.

Bevölkerung soll aktiv informiert werden

Jürg Stöcklin, ehemaliger Grossrat der Grünen. Christian Bettinger

Er könne nicht beurteilen, wie gut sich der Kanton auf die drohende Energiekrise vorbereitet, sagt Jürg Stöcklin, ehemaliger Grossrat der Grünen und Energiepolitiker. Massnahmen vorzubereiten, sei mit Blick auf den Winter aber notwendig. Auf Bundesebene sei das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation aktiv und stehe auch in Kontakt mit den Kantonen.

Ähnlich wie Sägesser findet es auch Stöcklin sinnvoll, wenn die Basler Regierung der Bevölkerung konkret aufzeige, welche Möglichkeiten bestünden, um Strom und Gas einzusparen.

Verständnis für Verunsicherung

David Wüest-Rudin von den Grünliberalen kann die Forderung nach einer seriösen Vorbereitung seitens des Kantons nachvollziehen. Gleichzeitig sei das Thema sehr komplex. «Ich gehe davon aus, dass die Regierung bereits aktiv geworden ist», sagt der Grossrat. Ob dies auch die richtigen Massnahmen seien, könne er als Milizpolitiker nur schwer beurteilen. Wüest-Rudin versteht jedoch, dass der Kanton mit seinen zurückhaltenden Aussagen zur bz für eine gewisse Verunsicherung gesorgt habe.

GLP-Grossrat David Wüest-Rudin. zvg

Wie Stöcklin und Sägesser spielt Wüest-Rudin aber auch den Ball an die SVP zurück: «Wir müssen dem Gestänkere der SVP entgegenhalten, dass es die Bürgerlichen waren, die an fossilen Energieträgern festgehalten und sich gegen den forcierten Ausbau der erneuerbaren Energien, insbesondere der Fotovoltaik, gesperrt haben». Die Schweiz habe hier viel zu wenig schnell vorwärts gemacht. Dadurch sei das Land nun zu stark vom Ausland abhängig, etwas was die SVP sonst gerade ja nicht wolle.

Die FDP wollte zum Thema noch nicht Stellung nehmen. Sie hält am Mittwochabend ihre erste Vorstandssitzung nach der Sommerpause ab und wird dabei unter anderem über die Energiekrise beraten.

1 Kommentar Philipp Bösiger vor 3 Minuten Das nenne ich mal Chuzpe. Erst jahrzehntelang den Umstieg auf nachhaltigere, unabhängige Energieproduktion so ganz im Sinne der Oel- und Atomlobby bremsen wo es geht....und sich dann als Opfer der Energiekrise darstellen und Forderungen stellen.Manchmal bewundere ich die SVP für ihr Vertrauen in das schlechte Gedächtnis ihres Wahlvolchs. Alle Kommentare anzeigen