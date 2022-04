Energiekrise Basler Taxifahrer leiden unter den hohen Treibstoffpreisen: «Ende Monat bleibt mir im Moment nicht mehr viel übrig» Taxifahrer haben in der heutigen Zeit keinen einfachen Stand: Zuerst kam der Fahrdienst Uber und machte ihnen die Kunden streitig. Während der Coronapandemie fehlten die Kunden generell. Und jetzt nagen auch noch hohe Treibstoffpreise am Lohn. Zara Zatti Jetzt kommentieren 19.04.2022, 05.00 Uhr

Taxifahrer arbeiten momentan unter besonders schwierigen Bedingungen. Nicole Nars-Zimmer

«Jeder redet darüber», sagt Lazhar Khlouj vom Unternehmen Lazhar Taxi am Telefon. Er meint die aktuell sehr hohen Treibstoffpreise: Im März kostete ein Liter Diesel von Shell durchschnittlich 2.20 Franken, vor einem Jahr waren es noch 1.70 Franken. Das Taxiunternehmen von Khlouj bietet Taxifahrten, Flughafentransporte und einen Limousinenservice an. Sieben Fahrzeuge hatte er einmal, jetzt sind es noch drei.

Das liegt aber nicht an den hohen Tankpreisen, sondern an der Coronapandemie, die dem Fahrer noch immer zu schaffen macht. Der Krieg in der Ukraine und die daraus resultierenden Preissteigerungen sind eine Belastung, die das Fass zum Überlaufen bringt. Khlouj sagt:

«Ich verdiene 800 bis 1000 Franken weniger im Monat, das ist ein grosser Stress.»

Wenn es mit den Preisen und der Kundenfrequenz so weitergehe, wisse er nicht, ob sich sein Geschäft noch rentiert. Abhilfe könne auch das Umsteigen auf Elektrofahrzeuge schaffen:

«Ein Elektroauto ist teuer, aber zumindest ein Hybrid wird das nächste Auto sein.»

Am Taxistandort vor dem Basler Bahnhof warten fünf Fahrzeuge auf Kundschaft. Der hinterste Fahrer steigt aus, um etwas Sonne abzukriegen. «Ende Monat bleibt mir im Moment nicht mehr viel übrig.» Die Anzahl an Kunden sei zwar etwas besser geworden, es sei aber noch immer nicht wie vor der Pandemie.» Und dann sei da noch Uber. Was für ihn das grösste Problem sei? «Uber», sagt er, ohne zu zögern. «Sie nehmen uns unsere Kunden weg.»

Die Preise erhöhen können Taxifahrer kaum

Bei der Unia, der Gewerkschaft, die auch Taxifahrer vertritt, sind die Preissteigerungen ebenfalls ein grosses Thema. «Das betrifft nicht nur die Taxibranche, sondern eigentlich alle», sagt Christian Capacoel Guzmán, Pressesprecher bei der Unia. Bis Ende Jahr rechnet er zurzeit mit einer Teuerung von rund drei Prozent. Arbeitnehmende, die direkt oder indirekt die Kosten für Treibstoff selbst tragen, seien aber besonders betroffen. Neben den Taxifahrern etwa auch die Foodkuriere.

Bei den Taxifahrern komme erschwerend hinzu, dass die Coronapandemie noch immer nachbebt: «Wir hören von unseren Mitgliedern, dass sie nach wie vor weniger Kunden hätten. Woran das genau liegt, kann nicht abschliessend gesagt werden.» Sicher ist, dass Geschäftsreisen und Grossveranstaltungen, welche eine Haupteinnahmequelle sind, noch nicht das Vor-Corona-Niveau erreicht haben.

Anders als andere Branchen können Taxifahrer die Preissteigerung nicht an ihre Kunden weitergeben. In Basel-Stadt legt der Regierungsrat die Höchstpreise für Taxifahrten fest. Seit dem Jahr 2017 liegt der Maximalwert für die Grundtaxe bei 6.50 pro Kilometer dürfen Taxifahrer an Werktagen höchstens 3.80 Franken verlangen. Ein Blick auf die Preisangaben von hiesigen Taxianbietern zeigt: Grosse Erhöhungen der Preise sind gar nicht mehr möglich.

Uber schliesst Partnerschaften für Tankrabatte

Auch Fahrer von Uber sind an Preisvorgaben des Unternehmens gebunden. Wie Uber Schweiz auf Anfrage der bz mitteilt, habe das Unternehmen wegen der aktuellen Situation in verschiedenen Städten, so auch in Basel, «ein aktualisiertes Preisschema eingeführt, das die Verdienstmöglichkeiten der Fahrerinnen und Fahrer verbessern soll.» Darüber hinaus habe Uber verschiedene Partnerschaften geschlossen, damit die Fahrerinnen und Fahrer an bestimmten Tankstellen Rabatte und Vergünstigungen erhalten.

Auch Transportunternehmen sind von den aktuell hohen Treibstoffpreisen betroffen. Anders als die Taxifahrer können sie die Mehrkosten aber an ihre Kunden weiterreichen. Das bestätigt die Lamprecht Transport AG mit Sitz in Basel: «Je nach Transportstrecke machen die Kosten für Diesel bis zu 25 Prozent an den Gesamtkosten aus. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als die aktuell hohen Preise unseren Kunden zu verrechnen.»

In den meisten Fällen habe das Unternehmen mit ihren Kunden einen prozentualen Preisstoffzuschlag vereinbart. Dabei orientieren sie sich an den Empfehlungen des Schweizer Nutzfahrzeugverbands Astag.

«Wir wollen keine Profiteure der aktuellen Situation sein, aber damit wir keine Verluste machen, müssen wir die Preissteigerungen konsequent weitergeben.»

