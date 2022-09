Baslerinnen und Basler zahlen am meisten für Axpo-Rettungsschirm

Energiekrise Baslerinnen und Basler zahlen am meisten an Axpo-Rettungsschirm – nun regt sich Widerstand Der Bund übernimmt nur die Hälfte des Notkredits für den Stromkonzern. Den Rest müssen die Kantone unter sich aufteilen – nach Wirtschaftskraft. Jonas Hoskyn Jetzt kommentieren 10.09.2022, 05.00 Uhr

Die Axpo betreibt unter anderem das AKW Beznau. Dass der Energiekonzern nun im Notfall auf Gelder aus Basel zurückgreift, kommt nicht gut an. Keystone

Es war ein Paukenschlag, als Bundesrätin Simonetta Sommaruga diese Woche ankündigte, dass der Bundesrat einen Schutzschirm von bis zu vier Milliarden Franken für die Axpo bereitstellt. Was dabei kaum jemand auf dem Schirm hatte: Das Sicherheitspolster für den Stromkonzern übernimmt nur zur Hälfte der Bund. Gemäss der Notverordnung müssen die Kantone die andere Hälfte übernehmen, und zwar nach ihrer Wirtschaftskraft.

Wie die «Handelszeitung» berechnete, müsste so im schlimmsten Fall mehr als die Hälfte der zwei Milliarden von Kantonen übernommen werden, die gar nicht an der Axpo beteiligt sind. Für Basel-Stadt wären es über 100 Millionen Franken. «Das ist der höchste pro Kopf-Anteil», bestätigt die Basler Finanzdirektorin Tanja Soland. «In Basel-Stadt trägt jede Einwohnerin, jeder Einwohner 500 Franken. Im Aargau, der an Axpo beteiligt ist, sind es nur rund 200.»

Grundsätzlich sei es richtig, dass der Bundesrat den Rettungsschirm vorbereitet. Aber: «Der Kanton Basel-Stadt ist nicht Eigner und kann keinen Einfluss nehmen. Er kennt auch die Bücher der Axpo nicht und kann deshalb das Risiko nicht einschätzen», sagt Soland. Dazu komme, dass Aktionäre, wie die Nordostschweizer Kantone, zum Beispiel Dividendenzahlungen erhalten haben und in guten Zeiten gutes Geld mit der Axpo verdient hätten. «Das Risiko wird nun aber auf alle verteilt und sogar überproportional auf Basel-Stadt», sagt Soland: «Damit sind wir nicht einverstanden.»

Basel stört sich an den Atomkraftwerken der Axpo Neben dem finanziellen Aspekt stört die Basler Regierung vor allem auch, dass Axpo noch stark auf Atomenergie setzt: Zum Kraftwerkspark der Axpo gehören das eigene Kernkraftwerk Beznau, Beteiligungen an den Partner-Kernkraftwerken Leibstadt und Gösgen sowie Bezugsrechte an französischen Kernkraftwerken. «Der Kanton Basel-Stadt setzt sich gegen die Nutzung von Kernenergie ein und darf sich nicht an Kernkraftwerken beteiligen. So steht es in der Verfassung», sagt Soland. Trotzdem werde man nun in die finanzielle Verantwortung genommen. «Das ist störend und unverständlich.»

Regionale Parlamentarier fordern eine Anpassung

Basel-Stadt bleibt noch ein Hintertürchen: Am Dienstag berät das Parlament das «Bundesgesetz über einen Rettungsschirm für die Elektrizitätswirtschaft», auf dem die Notverordnung des Bundesrates beruht. Eigentlich hätte das Gesetz bereits im Sommer von National- und Ständerat behandelt werden sollen, wurde aber wegen mangelnder Dringlichkeit in den Herbst verschoben – ein folgenreicher Irrtum.

Mit Verspätung könnte das Parlament nun noch Korrekturen anbringen. Wenn der entsprechende Artikel über die Aufteilung der Kosten im Gesetz angepasst würde, könnte dies auch Auswirkungen auf die vier Milliarden Nothilfe haben, oder vor allem auf die weiteren sechs Milliarden, um die der Rettungsschirm notfalls sogar noch aufgestockt werden könnte.

In Bundesbern regt sich Widerstand gegen den Verteilmechanismus: «Es ist richtig, dass die Kantone sich beteiligen am Rettungsschirm. Mich stört die Kopplung an die Wirtschaftskraft der Kantone anstatt an die Bevölkerung», sagt die Basler SP-Nationalrätin Sarah Wyss. «Auch wenn es sich nur um Sicherheiten handelt - und Basel-Stadt auch nach BIP vom Risikozuschlag profitieren würde, ist es die falsche Grösse.»

Die Basler SP-Ständerätin Eva Herzog sagt:

«Die Verteilung nur nach Bruttoinlandprodukt ist höchst unfair.»

Ein Kompromiss wäre in ihren Augen eine Kombination von Wirtschaftskraft und Wohnbevölkerung der Kantone, analog zur Aufteilung beim Corona-Härtefallprogramm.

Auch der Baselbieter SP-Nationalrat Eric Nussbaumer meint: «Das einzig Richtige ist, dass die Eignerkantone der Axpo bei einem Ausfall zahlen müssten.» Auch er betont, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Gelder letztlich wirklich fällig werden, sehr klein sei.

