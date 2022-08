Energiekrise Die Basler Regierung äussert sich zum Strommangel – ohne viel zu sagen Lange ist die Exekutive passiv geblieben, wenn es um die Bewältigung der Energiekrise geht. Der heutige Auftritt ändert diesen Eindruck nur bedingt. Immerhin: Die erforderliche Menge an Gas und Strom ist bereits eingekauft. Andreas Möckli Jetzt kommentieren 26.08.2022, 18.10 Uhr

Prominenter Auftritt zu dritt: Die Regierungsräte Kaspar Sutter und Stephanie Eymann sowie IWB-Chef Claus Schmidt. Foto: Kenneth Nars

Das Thema ist gesetzt. So scheint die Bevölkerung elektrisiert, was etwa Hamsterkäufe von Notstromaggregaten oder Brennholz zeigen. Zudem vergeht kaum ein Tag, ohne dass die drohende Energiekrise nicht grösser in den Medien thematisiert wird. So gesehen ist die Basler Regierung mit ihrem heutigen Auftritt sicher nicht zu spät vor die Medien getreten.

Dass sich die Exekutive mit aller Kraft auf die Energiemangellage vorbereitet, war bislang nicht der Eindruck, den sie erweckte. Auf die Frage, wie sich der Kanton auf die drohende Krise vorbereitet, kam überraschend wenig zurück: Die kantonale Krisenorganisation sei involviert, weitergehende Massnahmen seien aber noch nicht bestimmt worden. In der Folge nutzte die SVP dieses kommunikative Vakuum. So forderte die Partei am 16. August die Regierung zum Handeln auf. Das wichtigste Anliegen der SVP: Die Regierung soll einen Krisenstab einsetzen.

Nur: Exakt eine Woche zuvor wurde die kantonale Krisenorganisation auf Geheiss der Regierung aktiviert, wie Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann am Rande der Medienkonferenz sagte. Bereits seit Mitte Juli ist der kantonale Krisenstab tätig. Dies sei seit ihrem Amtsantritt im Februar vor einem Jahr bereits der dritte Krisenstab, den sie begleite. Die Regierung setzte das Gremium bereits wegen der Coronapandemie und dem Krieg in der Ukraine ein.

Organisationen und Stäbe zur Krisenvorbereitung

LDP-Regierungsrätin Stephanie Eymann. Foto: Kenneth Nars

Die Aufgabe der Krisenorganisation sei es, die Regierung zu beraten und «als Gefäss zwischen Exekutive und Verwaltung zu dienen». Die Organisation sei vor allem dann gefordert, wenn die eigentliche Krise eintrete, also die Energie tatsächlich knapp werde. Neben der Krisenorganisation und deren Geschäftsstelle gibt es den Krisen- sowie einen Strategiestab. In Letzterem sitzen Eymann und Regierungsratkollege Kaspar Sutter. Sein Departement für Wirtschaft, ­Soziales und Umwelt ist beim Thema federführend.

Inhaltlich konnten weder Eymann noch Sutter viel zu allfälligen Massnahmen sagen. Sutter umriss die bereits bekannte Ausgangslage, die sich mit dem Krieg in der Ukraine nochmals deutlich verschärft habe. Claus Schmidt, Chef des städtischen Energieversorgers IWB, erklärte, welche Eskalationsstufen der Bund im Winter vorsieht.

IWB-Chef Claus Schmidt. Foto: Kenneth Nars

Was die Energieversorgung anbelangt, so versicherte Schmidt, dass die erforderliche Menge an Gas und Strom eingekauft worden seien. Es sei jedoch mit einer gewissen Unsicherheit behaftet, ob die Energie tatsächlich in die Schweiz gelange. Dies könnte etwa dann zum Problem werden, wenn die Nachbarländer selber mit einer Knappheit zu kämpfen hätten.

Viele Fragen, wenige Antworten

Und wie würden sich konkrete Massnahmen auf die Basler Bevölkerung auswirken? Hier verwies Sutter auf den Bundesrat. Dieser entscheide, ob etwa Rolltreppen, Lifte oder Leutreklamen abgeschaltet würden. Gleiches gelte auch für Grossverbraucher wie Roche oder Novartis. Der Bund entscheide, welche Betriebe oder Bereiche etwa von der Kontingentierung ausgenommen würden. Gespräche mit den Firmen seien im Gang, sagte Sutter.

Konnte noch nicht allzu konkret werden: SP-Regierungsrat Kaspar Sutter. Foto: Kenneth Nars

Unklar ist zudem, wie die Regierung wichtige Organisationen wie Spitäler, Polizei, Feuerwehr und Sanität vor geplanten Stromausfällen schützen wird. Dies werde derzeit im Krisenstab diskutiert und erarbeitet, sagte Sutter einzig.

Möglichst kein Flickenteppich

Noch keine Beschlüsse gibt es schliesslich, was allfällige Stromsparmassnahmen innerhalb der Kantonsverwaltung anbelangt. «Wir werden zeitnah informieren», sagte Sutter. Auch andernorts seien noch keine Entscheide gefallen. Basel-Stadt spreche sich mit anderen Städten und Kantonen ab. Damit wolle man einen Massnahmen-Flickenteppich vermeiden, wie es während der Coronakrise der Fall war.

