Energiekrise Energieverbraucher Krematorium: Der Kanton Basel-Stadt prüft Sparmassnahmen Die Verbrennungsanlage auf dem Friedhof Hörnli benötigt und produziert viel Energie. Wie kann diese sinnvoll verwertet respektive reduziert werden? Ideen aus der Politik sind vorhanden. Rafael Hunziker 1 Kommentar 12.10.2022, 16.52 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Krematorium auf dem Friedhof Hörnli produziert jede Menge Energie. Kenneth Nars

Rund 800 Grad heiss brennt der Ofen im Krematorium auf dem Friedhof Hörnli, in dem verstorbene Baslerinnen und Basler verbrannt werden. Dieser Prozess braucht eine Menge Energie, produziert aber auch viel Wärme. In Zeiten der Energieknappheit sind alte Ideen aus dem Grossen Rat zur Nutzung der Abwärme der Verbrennungsanlage wieder aktuell. Energieeffiziente Lösungen sind gefragt.

2016 lancierte der damalige FDP-Grossrat Murat Kaya einen Anzug zum Thema Abwärmenutzung im Krematorium. Dieser wurde mit einer deutlichen Mehrheit vom Parlament an die Regierung überwiesen. Kaya forderte die Regierung auf, zu prüfen, ob ein Anschluss des Krematoriums an das Fernwärmenetz Wärmeverbund Riehen (WVR) sinnvoll sei.

Die Regierung kam 2018 zum Schluss, dass ein Anschluss des Krematoriums ans Fernwärmenetz nicht wirtschaftlich sei. 60 Prozent der Abwärme wird direkt auf dem Friedhofsareal benutzt. Die Gebäude des Friedhofes werden damit geheizt, die restliche Energie verpufft. Der Bau eines Verbindungsstücks vom Krematorium zum Fernwärmenetz würde laut Regierung etwa 750'000 Franken kosten. Bei durchschnittlichen Energiepreisen würde es 40 Jahre dauern, bis sich die Anlage amortisiert hat.

Einsparungen werden geprüft

Luca Urgese. Kenneth Nars

FDP-Grossrat Luca Urgese hat damals den Anzug von Kaya mitunterzeichnet. Heute findet er immer noch jede Energiequelle prüfenswert. «Es macht Sinn, zu überlegen, an welchen Orten Wärme entsteht», sagt Urgese. Die Wirtschaftlichkeit müsse allerdings immer gegeben sein. Falls mittlerweile eine wirtschaftliche Lösung bestehe, wäre eine erneute Prüfung sinnvoll. «Wir brauchen Energie und Wärme», sagt Urgese.

Als schnelle Lösung für einen erhöhten Energiebedarf kommt ein Anschluss des Krematoriums ans Fernwärmenetz nicht in Frage. «Ein Anschluss dieser Grössenordnung benötigt rund zwei Jahre Vorlaufzeit», sagt Matthias Meier, Geschäftsführer des WVR.

Der WVR, welcher die Wärme beziehen würde, schliesst sich auch heute der Meinung der Regierung aus dem Jahr 2018 an. Aufwand und Ertrag stünden bei dieser Idee in keinem Verhältnis. Die Menge an Abwärme, die in das Netz des WVR einfliessen könnte, sei in Bezug auf die restliche Anlage verschwindend klein. Meier sagt:

«Es wären zusätzliche 0,3 Prozent der aktuellen Wärmeproduktion.»

Der finanzielle Aufwand, welcher für die Umsetzung dieses Projekts nötig wäre, könne nicht gerechtfertigt werden. «Die hohen Investitionen lassen sich gegenüber unserer Kundschaft nicht verantworten», sagt Meier.

Winterthur stellt um

Ein anderer Ansatz, um Energie zu sparen, ist, die Kapazität der Anlage herunterzufahren respektive anzupassen. Dass das funktioniert, zeigt das Beispiel Winterthur. Seit letzter Woche nutzt die Zürcher Stadt nur noch einen der beiden Öfen des lokalen Krematoriums, verlängert dafür die Betriebszeit. So kann ein Drittel des Gasverbrauchs eingespart werden, schreibt die Stadt in einer Medienmitteilung.

Rund 20 Einäscherungen werden auf dem Friedhof Hörnli täglich durchgeführt. Nicole Nars-Zimmer

Ob eine solche Massnahme in Basel Thema ist, kann der Kanton zurzeit nicht sagen. Die Departemente würden «weitgehende Energiesparmassnahmen» erarbeiten und dem zuständigen Teilstab «Mangellage Strom und Gas» vorlegen, schreibt Nicole Ryf, Co-Leiterin der Kommunikation des Baus und Verkehrsdepartements Basel-Stadt (BVD).

Der Regierungsrat werde voraussichtlich im November neue Massnahmen beschliessen. «Ob diese auch das Krematorium betreffen werden, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen», schreibt Ryf. Die Anlage auf dem Friedhof wird von der Stadtgärtnerei betrieben und ist deshalb beim BVD angegliedert.

1 Kommentar Thomas Zweidler vor 14 Minuten Im BS-Energie-Klima-Wahn greift man jetzt noch das hochmoderne Krematorium an, eines der umweltschonendsten Europas.Lasst doch die Toten in Würde gehen. Und lasst die Finger vom sehr schönen, ruhigen, sakralen, neuen Hörnli-Krematorium in eurem Klima-Wahn. Unerhört! Alle Kommentare anzeigen