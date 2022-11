Energiekrise: Roche bereitet sich auf Stromunterbrüche vor

Energiekrise Roche bereitet sich auf Unterbrüche in der Stromversorgung vor Für die Produktion und die Forschung ist eine beständige Energieversorgung für den Pharmakonzern unabdingbar. Eine neue Notstromversorgung in Basel und Kaiseraugst soll die Lösung sein. Rafael Hunziker Jetzt kommentieren 25.11.2022, 12.14 Uhr

Für die Stromversorgung der Produktion in Kaiseraugst bereitet sich Roche in den nächsten Wochen vor. Martin Ruetschi/Keystone

Eine unterbruchfreie Energieversorgung sei elementar für Roche, sagt Jürg Erismann, Standortleiter von Basel und Kaiseraugst. Aus diesem Grund schafft Roche eine neue Notstromversorgungsanlage für die beiden Standorte in der Nordwestschweiz an. In Basel wurde die Turbine bereits geliefert und soll ab Januar einsatzbereit sein. Die Anlage in Kaiseraugst soll wenige Wochen später zur Verfügung stehen.