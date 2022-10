Energiekrise Schein oder Nichtsein – für Basler Kulturbetriebe wird Strom sparen zur Notwendigkeit Kaum dem Coronatief entkommen, stehen Basler Kultureinrichtungen vor der nächsten Herausforderung: Strom sparen. Das Theater Basel macht den Anfang und trifft erste, fürs Publikum spürbare Massnahmen. Auch das Kunstmuseum, die Kaserne und das Stadtcasino sparen Strom an allen Ecken. Tanja Opiasa-Bangerter Jetzt kommentieren 25.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Bild täuscht: Die Pyramiden vor dem Theater Basel leuchten nicht mehr. Raphael Alù

Kein Warmwasser mehr in den Waschräumen, reduziertes Licht im Foyer, und die Pyramiden an der Elisabethenstrasse bleiben abends dunkel – das Theater Basel macht ernst. Die getroffenen Massnahmen des hauseigenen Energiesparplans betreffen erstmals auch das Publikum, das davon auf Schildern in Kenntnis gesetzt wird. «Auch das Theater Basel ist aufgefordert, Strom zu sparen», steht auf der Notiz.

Es ist die erste Stufe eines Notfallplans, den der Stromgrossverbraucher angesichts der Energiekrise lanciert hat. Drei weitere wären möglich. Das unterste Level umfasst freiwillige Massnahmen. Kaum einer der Kulturveranstalter in Basel wagt daran zu denken, was alles noch folgen könnte. Das Worst-Case-Szenario sieht vor, dass der Strom gleich ganz abgeschalten wird. Schon nur schon Kontingentierungen hätten für die Betriebe bereits gravierende Folgen, etwa reduzierte Öffnungszeiten oder einen minimierten Spielplan.

Der Kontakt zum Publikum wäre in diesem Fall erneut abgeschnitten, sagt Katrin Grögel, Leiterin Abteilung Kultur der Kulturabteilung des Präsidialdepartements, und betont:

«Die Basler Kulturbetriebe gehen nach Corona nicht in eine Normalität, sondern in eine weitere anspruchsvolle Phase über.»

Diese betreffe sämtliche kulturellen Institutionen, denn alle seien momentan dazu aufgefordert nachzudenken, wie Strom gespart werden könne, sagt Grögel. Die nach Corona etwas intensivierte Publikumsnähe wieder zu verlieren, mache Angst, sagt sie. Vom Bund erwarte man deshalb zeitnah Antworten zur Ausrichtung möglicher Phasenpläne.

Proben ohne Scheinwerfer – Kaserne zieht mit

Bis der Bund eingreift, sind die Institutionen mehrheitlich sich selbst überlassen. Neben solchen wie dem Theater Basel, die schon gehandelt haben, stecken andere noch in der Evaluationsphase, wie Recherchen der bz zeigen.

In der Kaserne wird zur Hälfte ohne Scheinwerfer geprobt. Kenneth Nars

Die Kaserne Basel zieht parallel zum Theater Basel mit und hat bereits Massnahmen getroffen. «Die Lüftungsanlagen laufen nur noch reduziert und geprobt wird zur Hälfte ohne Scheinwerfer», sagt der Geschäftsführer Thomas Keller. Da bereits auf Warmwasser aus betriebseigener Abwärme zugegriffen werden könne, müsse man dieses – im Gegensatz zum Theater Basel – nicht abstellen, sagt Keller.

«Energie sparen ist möglich», sagt er, und fügt an, es sei ein positiver Nebeneffekt der Einschränkungen, dass das Bewusstsein über den eigenen Energieverbrauch in letzter Zeit bei allen Akteuren merklich gestiegen sei.

Weniger symbolische, sondern eher ökologische Beweggründe vermutet Thomas Koeb hinter den Sparbemühungen der Kulturinstitutionen. Denn ein übermässiger Energieverbrauch gehe jetzt auch mächtig ins Geld, sagt der Direktor des Basler Stadtcasinos:

«Die horrend gestiegenen Stromkosten auf dem freien Markt sind Ansporn genug.»

Koeb sagt, er habe seine Belegschaft bereits dazu angehalten, wo immer möglich Strom zu sparen. Der Betrieb sei bis jetzt aber ohne weiterführende Massnahmen ausgekommen.

Für Massnahmen in Museen braucht es konkrete Ansätze

Bei den Museen ist die Ausgangslage etwas anders – Kunstwerke müssen unter geeigneten Bedingungen aufbewahrt und geschützt werden. Einfach die Alarmanlage oder die Heizung abzustellen, funktioniert nicht. Das Spielzeug Welten Museum am Barfüsserplatz kündigt an, zwar auch in diesem Winter nicht auf seine Weihnachtsbeleuchtung verzichten zu wollen. Doch die Brennzeit werde eingeschränkt, so Sprecherin Sibille Arnold.

Das Spielzeug Welten Museum am Barfüsserplatz will auch in diesem Winter nicht ganz auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichten. Kenneth Nars

«Es ist eine komplexe Situation», sagt Mirjam Baitsch vom Kunstmuseum Basel. Der Institution sei es zwar ein grosses Anliegen, den Kanton zu unterstützen. Die Analyse zu möglichen Massnahmen gestalte sich jedoch äusserst anspruchsvoll: Die Einrichtung und die gelagerten Schätze würden sich auf vier Gebäude verteilen.

Lager- und Ausstellungsräume seien zudem unterschiedlichen Richtlinien unterstellt, sagt sie: «Unser oberstes Ziel ist es, unserem Publikum ein angenehmes Museumserlebnis zu bieten und die Kunstwerke zu schützen.» Bislang sei das Licht in den Ausstellungsräumen früher gelöscht worden, auch habe man die Heizung leicht heruntergedreht.

Auch im Historischen Museum Basel halte man sich zurzeit in erster Linie an die vom Kanton vorgegeben 19 Grad Raumtemperatur, sagt Museumsleiter Andreas Mante. Weitere Temperatursenkungen könnten zwar aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht in Kauf genommen werden, sagt er und ergänzt: «Allerdings nur, wenn sie sukzessive geschehen.» Wichtiger als die Temperatur als solche sei die Luftfeuchtigkeit, die es einzuhalten gelte.

Besonders bei der Lagerung von Werken von externen Leihgebern sei man an Standards gebunden, deren Einhaltung schriftlich festgehalten sei. Könnten diese in Folge von Energiesparmassnahmen nicht mehr gewährleistet werden, könnte die Kunstlieferung von den Leihgebern verweigert werden. So weit müsse es hoffentlich nicht kommen, sagt Mante. Wohl stellvertretend für alle Befragten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen