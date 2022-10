Energiekrise Verhandlung mit den IWB über hohe Strompreise? Viel zu diskutieren gibt es nicht Inhaberinnen und Inhaber von Basler KMU wie die Confiserie Brändli oder die Krafft Gruppe wollen das Gespräch mit der Basler Energieversorgerin führen. Doch bis auf verschiedene Preismodelle und unterschiedliche Vertragslaufzeiten können die IWB nichts anbieten. Andreas Möckli Jetzt kommentieren 14.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ächzt unter den hohen Strompreisen: die Confiserie Brändli, im Bild die Filiale an der Gerbergasse. Kenneth Nars/Keystone

Die massiv steigenden Strompreise bringen nicht nur Private, sondern auch Unternehmen in Bedrängnis. Mehrere Vertreter von KMU in der Region Basel haben sich zu Wort gemeldet. Der Tenor: Sie wollen mit den Industriellen Werken Basel (IWB) das Gespräch und eine Lösung suchen. Doch was können die IWB überhaupt anbieten?

Entsprechend geäussert hat sich etwa Michael Grogg, Inhaber der Confiserie Brändli. Er habe in den vergangenen drei Jahren etwas mehr als sechs Rappen pro Kilowattstunde Strom bezahlt, sagte er kürzlich in einem Interview mit dem Magazin «KMU News» des Basler Gewerbeverbands. «Ab 2023 sollen wir rund 95 Rappen bezahlen.» Alleine für die Produktion, also ohne die Filialen, bedeute dies eine Zunahme der Elektrizitätskosten um 140'000 Franken.

Grogg zeigte sich im Interview zuversichtlich, «dass wir mit den IWB noch zu einer einvernehmlichen Lösung kommen werden, welche für beide Seiten stimmt». Er sei sich sehr wohl bewusst, dass eine Preiserhöhung im ein- oder sogar zweistelligen Prozentbereich zu erwarten sei. «Aber doch nicht eine Verfünfzehnfachung.»

Der freie Markt hat Vor- und Nachteile

Ähnlich äusserte sich auch Hotelier und Mitte-Grossrat Franz-Xaver Leonhardt. Wie Grogg klagte der Mitinhaber der Krafft Gruppe in einem Interview mit dem Onlineportal «Primenews» über die hohen Strompreise. Er werde deshalb mit Wirtschaftsdirektor Kaspar Sutter (SP) und IWB-Chef Claus Schmidt das Gespräch suchen und ihnen seine Zahlen zeigen.

Franz-Xaver Leonhardt ist Mitinhaber der Krafft Gruppe und Grossrat der Mitte. zvg

Sowohl die Krafft Gruppe als auch die Confiserie Brändli gehören zu den rund 1000 Unternehmen in Basel-Stadt, die pro Jahr mehr als 100'000 Kilowattstunden Strom benötigen. Diesen Firmen gewährt das Gesetz den freien Marktzugang. Sie können ihren Anbieter also frei wählen. Unabhängig davon wird das sogenannte Netznutzungsentgelt erhoben, mit dem die Lieferung des Stroms über das Netz des regionalen Netzbetreibers bezahlt wird.

So viel zu diskutieren, wie die Aussagen von Leonhardt und Grogg vermuten lassen, gibt es aber nicht. Die Manövriermasse in den Verhandlungen sei nicht allzu gross, sagt Erik Rummer, Leiter Unternehmenskommunikation der IWB. «Wir bieten einerseits je nach Verbrauch und Wunsch des Kunden zwei oder drei Stromprodukte an.» Andererseits können die Firmen die Laufzeit von ein, zwei oder drei Jahren wählen.

Zur Krafft Gruppe gehört das gleichnamige Hotel an der Rheingasse. Roland Schmid

Nicht jeder Kunde zahlt 80 Rappen pro Kilowattstunde

Ein preisliches Entgegenkommen sei nicht möglich, denn die Marge sei für die IWB äusserst knapp. Oft werde die Situation von den Firmen so dargestellt, dass sie keine andere Wahl hätten, als den gerade geltenden Strompreis zu akzeptieren. Dieser schwanke jedoch enorm stark. «Zwischen 40, 50, 80 oder 96 Rappen pro Kilowattstunde haben wir dieses Jahr schon alles gesehen.» Nicht jede Kundin und jeder Kunde zahle nun plötzlich 80 Rappen pro Kilowattstunde, hält Rummer fest.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Entscheidet sich eine Kundin oder ein Kunde für einen Fixpreis, so gilt der Strommarktpreis zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung. Dabei sei ein Einjahresvertrag deutlich teurer als ein dreijähriger. Beim zweiten Modell namens Flow wird der erwartete Stromverbrauch für eine bestimmte Laufzeit in gleich grossen Tranchen von den IWB beschafft. So kann das Risiko der schwankenden Preise geglättet werden. Das dritte Modell bedingt eine hohen Stromverbrauch – ab 500'000 Kilowattstunden und kommt für die meisten KMU nicht in Frage.

Die IWB hätten sowohl mit Privat- und Geschäftskunden wegen der aktuellen Situation deutlich mehr Kontakt. «Wir verzeichnen deutlich mehr Anrufe und E-Mails», sagt Rummer. Im Fokus stünde derzeit die Verlängerung von Verträgen, die Ende Jahr auslaufen.

«Haben uns nicht bereichert»

Rummer betont, dass Kunden in den vergangenen Jahren vom freien Markt in Form tieferer Preise profitiert hätten. Diese lagen deutlich tiefer als in der Grundversorgung. Das sagt auch «Brändli»-Inhaber Michael Grogg. Gleichzeitig sei nun oft der Vorwurf zu hören, viele Unternehmen hätten sich über den freien Markt bereichert. «Wir haben das eingesparte Geld in einen energieeffizienteren Betrieb investiert.» Seine Confiserie habe massiv aufgerüstet, er nennt etwa Maschinen, Apparaturen oder die Kältetechnik.

Den Unternehmen im freien Markt wird wohl trotz Gesprächen mit den IWB nicht viel anderes übrig bleiben, als die derzeit hohen Strompreise zu schlucken. Sie müssen wohl auf einen günstigen Zeitpunkt spekulieren, an dem der Preis nicht so hoch ist. Immerhin ist der Preis seit dem Allzeithoch vom August inzwischen deutlich tiefer.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen