Prekäre Lage in Frankreich: Die Preise explodieren

Energiemangellage Prekäre Lage in Frankreich: So sparen unsere Nachbarn Strom In Frankreich sind die Energiepreise regelrecht explodiert. Das trifft die Kommunen hart, wie ein Blick nach Saint-Louis offenbart. Alexandra von Ascheraden 24.12.2022, 05.00 Uhr

Weihnachtsbeleuchtung in Saint-Louis. Bild: zvg

«Wir sind sehr stark betroffen», sagt Pascale Schmidiger, die Bürgermeisterin von Saint-Louis zur bz. «Die Strompreise explodieren. Wir haben grösste Mühe, das in unserem Budget unterzubringen.» Kein Wunder.

Die Strompreise seien von 60 Euro pro Megawatt im 2019 auf 186 im 2021 hochgeschossen. «Anfang Dezember dieses Jahres kostete ein Megawatt Strom an die 500 Euro. Wir wissen nicht, wo das noch hinführt. Das ist eine Verachtfachung der Kosten innerhalb von drei Jahren», rechnet Schmidiger vor.

Energiepreisdeckel gilt nicht für alle

Für kleine Gemeinden bis 2000 Einwohner, Kleinunternehmer sowie für private Haushalte hat der französische Staat die Energiepreise gedeckelt. Da nach wie vor viele Haushalte mit Strom heizen, könnten diese ihre Rechnungen sonst längst nicht mehr stemmen. Alle anderen aber müssen die Preise zahlen, die der Markt verlangt.

Es wird gespart, wo immer es geht. Auch an der Weihnachtsbeleuchtung. Am auffallendsten ist vielleicht, dass dieses Jahr die zentrale Kreuzung in Saint-Louis, die man in der Ortsmitte überquert, wenn man vom Grenzübergang im St.Johann her die Hauptstrasse entlang fährt, erstmals in der Adventszeit nicht mehr mit dem gigantischen, animierten Lichternetz überspannt ist, von dem das Licht fast auf die Strasse zu tropfen scheint.

Deutlich sparsamere Weihnachtsbeleuchtung als sonst

«Es ist unmöglich, dieses Netz auf LED umzustellen und so verbraucht es enorm viel Energie. Zudem ist die Installation sehr personalintensiv. Insgesamt braucht es 350 Stunden für die Montage.» Kurz: Das Netz wird nicht wiederkommen. Auch sonst ist Basels französische Nachbarstadt mit Weihnachtsbeleuchtung deutlich sparsamer als auch schon. Es sind nur noch die Hauptstrassen sowie zentrale Quartierstrassen mit leuchtenden Motiven geschmückt.

Dazu kommen weitere Energiesparmassnahmen. Im zentralen Parkhaus des Lys wird nachts jede zweite Lampe abgestellt und die Umstellung auf LED wird in den städtischen Gebäuden wie Schulen sowie im öffentlichen Raum forciert. Sie läuft schon seit Jahren, jetzt aber mit deutlich mehr Druck als vorher. Dabei erstaunt allerdings, dass das grosse, erst vor fünf Jahren fertiggestellte Veranstaltungs- und Sportzentrum Forum mit herkömmlicher Beleuchtung ausgestattet wurde und nun kostenintensiv erst auf LED umgestellt werden muss.

Die Heizung aller öffentlichen Gebäude soll zunehmend über Fernwärme aus dem eigenen Biomasse-Kraftwerk erfolgen. Etwa 40 öffentliche Gebäude sind bereits angeschlossen. Seit neuestem auch das Theater La Coupole und bald auch das Kunstmuseum Fondation Fernet Branca. Bald folgen mehrere Schulgebäude. Schmidiger: «Das bringt eine Heizkostenersparnis von 30 Prozent. Besonders stolz sind wir, dass wir vor wenigen Wochen auch den Flughafen an unsere Fernwärmeleitung anschliessen konnten.»

Kühlere Innenräume lohnen sich

Schulen und Amtsstuben werden im Moment trotzdem nur noch auf 19 Grad Celsius geheizt, Turnhallen auf 14 Grad, während der Schulferien sind es maximal zwölf Grad. «Ein Grad weniger bringt 7 Prozent Einsparung, das lohnt sich», sagt die Bürgermeisterin. Es ist nicht so, dass Saint-Louis erst jetzt beginnt, genauer auf seine Stromrechnung zu schauen.

Seit 2017 tauscht die Stadt kontinuierlich ihre herkömmliche Strassenbeleuchtung gegen solche mit LED aus. 2019 wurden die Bemühungen bis hin zur Installation von Solarpanels auf öffentlichen Gebäuden mit dem wichtigen Öko-Label «Cap Cit'ergie» ausgezeichnet.

Schaufensterbeleuchtungen werden nachts abgeschaltet

2050 soll die Stadt CO 2 -neutral sein. Im Oktober kam ein landesweites Gesetz hinzu, das verlangt, dass Leuchtreklamen und Schaufensterbeleuchtung zwischen 1 und 6 Uhr morgens abgeschaltet werden. «Der Staat hat allerdings die Kontrolle an die Gemeinden delegiert. Es sind unsere Stadtpolizisten, die nach Mitternacht schauen müssen, ob sich alle daran halten. Zudem dürfen Ladentüren nicht offenstehen, sobald geheizt wird oder eine Klimaanlage eingeschaltet ist.»

Jüngst hat Schmidiger erstmals einen Energiebeauftragten bei der Stadt angestellt. Im Moment analysiert er, wo sich noch Sparpotenzial auftun könnte. Schmidiger sagt abschliessend: «Im Grunde versuchen wir, aus vielen kleinen Bächen einen Fluss zu machen, wie man in Frankreich so schön sagt.»

Weshalb im Atomland der Strom knapp wird

Energie-Ampel Frankreich ist nach wie vor von der Atomenergie überzeugt und exportiert normalerweise grosse Mengen Strom. Diesen Winter aber ist das anders. Auch in Frankreich wird der Strom knapp. 27 der 56 Atomreaktoren sind abgeschaltet. Einige, weil die Vorschriften besagen, dass sie alle zehn Jahre einer umfangreichen technischen Prüfung unterzogen werden müssen, die mehrere Monate dauert.

Andere mussten aus Sicherheitsgründen abgestellt werden, da sich Mängel zeigten. Dazu kamen Streiks. Die Zeitung «Le Monde» ermittelte Mitte Oktober, dass nur 46 Prozent des französischen Nuklearparks verfügbar seien. Das bedeutet eine Produktion von 28,5 statt der möglichen 61,4 Gigawatt, wenn alle Reaktoren produzieren würden. Für die Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten fehlen Industrieschweisser, Installateure, Kesselbauer und Rohrleger, die man nun in Osteuropa anwerben will und erst schulen muss. So verzögern sich die Arbeiten weiter.

Energie-Ampel wurde bereits eingeführt

Daher hat der Staat angeordnet, dass 10 Prozent Energie gespart werden müssen. Die Raumtemperatur wird vom Elysée-Palast des Präsidenten bis hin zu den Beamtenstuben auf 19 Grad gedrosselt, das Warmwasser an den Toilettenwaschbecken abgestellt. Schwimmbäder werden geschlossen oder zumindest das Wasser weniger beheizt. All das wird nicht reichen. Daher wurde eine Energie-Ampel eingeführt.

Sollte der Strom knapp werden, so schaltet sie sich auf der eigens eingerichteten Website auf eine Warnstufe, die die Bürger veranlassen soll, Wäschetrockner und Co. vorübergehend nicht zu benutzen. Genügen die Einsparungen nicht, kann es zu Stromabschaltungen kommen. Jeweils nur über begrenzte Zeit und für bestimmte Regionen.