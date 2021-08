Entdeckung im Klybeck Das glamouröse Innenleben des grauen Riesen Das ehemalige Novartis-Hochhaus bei der Dreirosenbrücke steht zu Recht im Inventar schützenswerter Bauten. Denn sein Empfangsbereich ist einfach spektakulär. Patrick Marcolli (Text) Andreas Schwald (Bilder) 28.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fotos des Biologie-Hochhauses von Suter+Suter am Kleinbasler Rheinufer. Das Gebäude mit der Nummer K-125 wurde von 1963 bis 1966 für Ciba gebaut und ist derzeit ungenutzt. Andreas Schwald Andreas Schwald Andreas Schwald Andreas Schwald Andreas Schwald Andreas Schwald Andreas Schwald

K-125. Dieser Name verspricht vor allem eines: viel Funktionalität. Wie überhaupt alle Gebäude auf dem ehemaligen Areal der Ciba-Geigy im Klybeck so sachlich-nüchtern benannt worden waren. K stand für Klybeck, plus eine Zahl. Architektur, mit der sich breite Kreise identifizieren und über die in der Öffentlichkeit gesprochen wird, erhalten andere Namen, mit der Zeit eventuell sogar Übernamen. Hier aber, bei den K-Gebäuden, ging es primär darum, dass sich Chemiearbeiter orientieren und die interne Post ihre Adressaten finden konnte.

K-125 ist dennoch eines der markantesten Bauwerke in Basel. Am Kleinbasler Kopf der Dreirosenbrücke gelegen, diente es einige Jahrzehnte lang als «Landmark» für die Konzerne Ciba, Ciba-Geigy und Novartis, markierte den Beginn des grossen Industrieareals, das in den kommenden Jahren zum neuen Basler Stadtteil transformiert werden soll.

Vergessene Hausarchitekten von Ciba-Geigy

Gebaut wurde K-125 zwischen 1962 und 1967 von den Basler Architekten Suter + Suter. Über lange Zeit war dieses Büro mit seinen zahlreichen Werken in der aufblühenden Architekturstadt Basel in Vergessenheit geraten. Postmoderne und experimentierfreudige Star-Architektur haben es in den Schatten gestellt. Und wer dachte angesichts der neuen, «cleanen» Lifesciences schon gerne an die von der jahrzehntelangen Farb- und Medikamentenproduktion verseuchte Gegend zwischen Rhein und Wiese, zwischen Dreirosenbrücke und Kleinhüningen? Wer nannte schon die nach eidgenössischem Durchschnitt klingenden Suter + Suter in einem Atemzug mit den Grossmeistern Otto Rudolf Salvisberg und Roland Rohn, die rheinaufwärts das Roche-Areal geprägt hatten? Und der Novartis-Campus am anderen Ufer, gespickt mit Werken von Architektur-Weltstars, wurde ja unter anderem zum Zweck errichtet, das Areal auf der anderen Rheinseite vergessen zu machen.

Es ist höchste Zeit, die Gebäude von Suter + Suter wiederzuentdecken. Zum Beispiel den Bau 430 an der Müllheimerstrasse 195, ein Paradebeispiel der Leichtigkeit der Fünfzigerjahre. Zum Beispiel den Bau 610, die ehemalige Ciba-Kantine, eine Art Basler Replik auf die Neue Nationalgalerie in Berlin von Ludwig Mies van der Rohe an der Gärtnerstrasse 2. Oder das fantastische Parking an der Badenweilerstrasse 41, damals intern Bau 442-444 genannt.

Spektakulärer und glamouröser als vermutet

Wir machen hier den Anfang mit dem erwähnten K-125. Der ehemalige bz-Redaktor Andreas Schwald arbeitet seit einigen Monaten bei der PR-Agentur Farner, welche die Rhystadt AG in der Öffentlichkeit ins beste Licht rücken soll. Die Rhystadt ist neben der Swiss Life eine der zwei neuen Grundeigentümerinnen des früheren Chemiegeländes. Schwald hat sich mit seiner Kamera hauptsächlich im Eingangsbereich des 75 Meter hohen und mittlerweile leeren Gebäudes aufgehalten. Dieser Bereich ist spektakulärer und glamouröser, als es das etwas angejahrte und graue Äussere des Hochhauses vermuten lassen würde. Wie auch die anderen hier erwähnten Gebäude von Suter + Suter steht K-125 im baselstädtischen Inventar schützenswerter Bauten. Dort heisst es dazu: «Die Eingangshalle ist in Basel einer der letzten zeitgenössischen Repräsentationsräume von auserwählter Qualität. Die prägenden Teile ihrer Ausstattung – Steinverkleidung (Travertin, Serpentin) und Möblierung (Barcelona-Chair) – verweisen auf das Vorbild Mies van der Rohe.» Und weiter: «Die sechs Meter hohe Halle öffnet sich – flankiert von zwei Vortragssälen – zum Rhein. Die helle Verkleidung der Längswand (Travertin) und die dunkle von Stützen und Boden (grüner Serpentin) prägen den Raumeindruck. Die Schmalseiten schmückt eine geflechtähnlich strukturierte Aluminiumverkleidung, von der Metalldecke (erneuert) hängen Glasleuchten an Aluminiumgestänge.»

Zeitzeugen hören, mehr über das Areal erfahren

Andreas Schwald hat seine beeindruckenden Bilder in Schwarz-Weiss gehalten. Die Lichtspiele in dieser Halle werden dadurch noch beeindruckender. Der Geist jener Zeit wird beim Betrachten spürbar und wir sind gespannt, was einst aus diesem Empfangsbereich und dem markanten Gebäude am Rhein werden wird. Die Novartis als frühere Eigentümerin des Areals beschäftigt sich seit einiger Zeit mit der Geschichte des Klybeck-Areals. Entstanden sind unter anderem spannende Podcasts, in der auch zahlreiche Zeitzeugen zu Wort kommen.

Podcasts zum Klybeck: https://live.novartis.com/article/startschuss/startschuss