Entlassungen Weleda baut 129 Stellen in Huningue an der Schweizer Grenze ab Die Produktion von homöopathischen und anthroposophischen Arzneimitteln wird im April 2023 eingestellt in Frankreich. Grund sei eine Gesetzesänderung. Rafael Hunziker 05.12.2022, 17.10 Uhr

Der Hauptsitz von Weleda ist in Arlesheim. Gaetan Bally / Keystone

Der Baselbieter Konzern Weleda mit Hauptsitz in Arlesheim muss die Produktion in Frankreich aufgeben. 129 Stellen fallen der Umstrukturierung zum Opfer, schreibt Weleda in einer Mitteilung. Im Bereich der Arzneimittel erlitt der Konzern einen Rückgang des Umsatzes um 70 Prozent in Frankreich.