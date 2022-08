Basel: Nächstes Pilotprojekt startet, um dem Müll Herr zu werden

Entsorgungsstelle Ein nächstes Pilotprojekt: Wie Basel dem Müll Herr werden will Nach den geruchsintensiven Bioklappen, den unbeliebten Solarkübeln und den verschmähten Unterflurcontainern startet Basel-Stadt eine nächste Testphase: Künftig sollen auch in den Quartieren jegliche Stoffe recycelt werden können. Silvana Schreier Jetzt kommentieren 02.08.2022, 17.58 Uhr

Unweit des Kannenfeldplatzes: In einem Magazin der Stadtreinigung kommt die neue Entsorgungsstelle unter. Kenneth Nars

Abfall, Müll, Dreck, Kehricht. Der Kanton Basel-Stadt ist seit Jahren bemüht, einen modernen, nachhaltigen und effizienten Umgang mit dem Unrat zu finden. Der neuste Streich der Basler Stadtreinigung: Demnächst eröffnet beim Kannenfeldplatz die erste Quartierentsorgungsstelle. Dort werden Bioabfälle, Kunststoffe, Sperrgut, Elektrogeräte, Batterien, Leuchtmittel, Textilien, Altöl und Styropor gesammelt und anschliessend von der Stadtreinigung fachgerecht entsorgt.

Die niederschwellige Anlaufstelle für Quartierbewohnende ohne Auto soll eine Lücke in der Entsorgung decken, sagt Dominik Egli, Leiter der Basler Stadtreinigung.

«Alles, wofür die Leute vorher zur Recyclingstation von Lottner fuhren, können sie dann beim Kannenfeldplatz abgeben.»

Kanton investiert noch mehr Geld in Solarkübel

Die Sammelstellen im Quartier sind nur eines von zahlreichen Projekten, die der Kanton in den vergangenen Jahren lanciert hat. Vor nicht allzu langer Zeit ersetzte Basel-Stadt die gewöhnlichen Abfalleimer in der Innenstadt durch solarbetriebene Presskübel. Ein Pilotprojekt mit den Eimern fand bereits 2012 statt, wurde jedoch rasch verworfen. Die nächste Testphase mit 160 Solarkübeln begann im Dezember 2020, schon im Januar wurde die Bestellung weiterer Eimer aber storniert. Das Feedback aus der Bevölkerung: Die Solarkübel verschandeln die Innenstadt, sie schlucken nicht genug Müll und sind nicht behindertengerecht gestaltet.

Die solarbetriebenen Presskübel sorgten für Ärger: zu hässlich und klobig seien sie. Bild: Roland Schmid

Darauf reagiert der Kanton nun: Im Juni sprach der Grosse Rat weitere 5,6 Millionen Franken für 940 neue Solarkübel. Das heisst, der Kanton setzt weiterhin auf die Presseimer. Ausserdem sollen die schon installierten Objekte für 38'000 Franken rollstuhlgerecht umgebaut werden. Und unterdessen scheinen sich auch die Baslerinnen und Basler mit den grauen Kübeln abgefunden zu haben.

Bio-Klappen sind eigentlich zu teuer und aufwendig

Ebenfalls umstritten sind die sieben Bio-Klappen auf Kantonsgebiet. Das Projekt befindet sich auch nach über zehn Jahren in der Testphase – und diese wurde im Frühling um weitere sechs Jahre verlängert.

Der Stadtreinigung passen die Bio-Klappen eigentlich nicht. Aber noch fehlt der Ersatz. Bild: Kenneth Nars

Doch was steckt dahinter? Die Stadtreinigung ist kein Fan der Klappen, zu schnell seien sie verstopft und es komme zu einer Sauerei. Die Reinigung und Wartung sei teuer und aufwendig. Allerdings nutzen doch zahlreiche Anwohnende das Angebot. Darum will der Kanton die Bio-Klappen nicht einfach entfernen, sondern wartet, bis die eigentlich geplanten Unterflurcontainer das Bedürfnis abdecken.

Eigentlich will die Bevölkerung keine Unterflurcontainer

Damit kommt ein nächstes berüchtigtes Projekt zur Sprache, das eigentlich im Jahr 2015 von der Basler Stimmbevölkerung abgelehnt wurde. Der Kanton jedoch wertete das Nein an der Urne nicht als Ablehnung des Projekts, sondern lediglich als Äusserung gegen die geplante Ausführung. Darum treibt er die Idee weiter.

Im Erlenmattquartier gibt es die Unterflurcontainer seit mehreren Jahren. Und die Quartierbevölkerung schätzt das Angebot grossmehrheitlich. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Die Testphase im Bachlettenquartier hätte längst starten sollen. Doch gegen die geplanten Behälter im Untergrund gingen über 100 Einsprachen ein. Diese arbeitet das Bau- und Verkehrsdepartement derzeit ab. Stadtreinigungs-Chef Egli sagt:

«Es hat sich gezeigt, dass das geplante Modell nicht bewilligungsfähig ist.»

Die Gründe sind vielfältig: Bei sommerlicher Hitze wäre der Gestank des Mülls aus dem Container herausgedrungen. Und die Entsorgung eines Bebbi-Sacks hätte zu viel Lärm verursacht.

Kanton plant zehn bis zwölf Recyclingstationen

Aktuell ist der Kanton darum gemeinsam mit dem Hersteller daran, eine neue Variante der Unterflurcontainer zu entwerfen. Die in den Einsprachen bemängelten Probleme sollen so ausgemerzt werden. Egli rechnet also weiterhin damit, dass das Pilotprojekt umgesetzt wird. Ein Zeithorizont könne jedoch keiner genannt werden.

Die Testphase des Quartierentsorgungspunktes beim Kannenfeldplatz läuft vorerst ein Jahr lang. Das soll schätzungsweise rund 100’000 Franken kosten, sagt Egli. Der Kanton hat aber bereits zehn bis zwölf weitere Standorte im Blick, die ebenfalls zu einer Quartierentsorgungsstelle umfunktioniert werden könnten. «Wir rechnen damit, dass so die Recyclingquote in Basel-Stadt deutlich ansteigt», sagt Egli.

