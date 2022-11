Basler Regierung 4,4 Millionen für Coronatests

Epidemienschutz Basler Regierung beantragt knapp 4,4 Millionen Franken für Coronatests Der Regierungsrat beantragt beim Grossen Rat Ausgaben in der Höhe von knapp 4,4 Millionen Franken für Coronatests. Ausserdem halte der Kanton Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus weiterhin aufrecht. Matteo Calonder 29.11.2022, 18.28 Uhr

Die Basler Regierung beantragt über vier Millionen Franken für Coronatests. Gaetan Bally/Keystone

Der Regierungsrat hat dem Grossen Rat Ausgaben in der Höhe von knapp 4,4 Millionen Franken für das kommende Jahr beantragt. Das Geld soll für Coronatests in Schulen und «systemrelevanten Betrieben» ausgegeben werden. Das Basler Gesundheitsdepartement erhalte zudem ein Grunddispositiv «an Massnahmen zur Bekämpfung von Covid-19 in den Bereichen Impfen, Testen und Epidemienschutz aufrecht», schreibt der Regierungsrat in seiner Mitteilung vom Dienstag.