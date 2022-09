Offener Brief: Zwei alternative Standorte für Basler Hallenbad

Erhalt des Musical Theaters Initiativkomitee schlägt in offenem Brief an die Regierung zwei alternative Standorte für das Hallenbad vor Das Initiativkomitee «Erhalt des Musical Theaters» äussert sich in einem offenen Brief zur Energiefrage rund um die Pläne für das Gebäude. Dies, nachdem ein Gespräch mit dem Architekten Jürg Berrel geführt worden war. Lea Meister 29.09.2022, 09.02 Uhr

Blick aus dem Gebäude des Musical Theaters. Kenneth Nars

Das Initiativkomitee rund um Toni Kleimann wehrt sich weiter gegen die Planung eines Hallenbads im Gebäude des Musical Theaters. Kleimann schreibt in einem offenen Brief: «Nicht nur die Idee, ein absolut funktionstüchtiges, grosszügig konzipiertes Theater zu zerstören, macht traurig und schädigt den Kulturstandort Basel, auch schwergewichtige ökologische Gründe sprechen gegen ein Hallenbad am Ort des Musical Theater Basel.» Das Schreiben wurde am Donnerstagmorgen an die Regierung und die Medien verschickt.

Das Initiativkomitee habe mit dem Architekten Jürg Berrel gesprochen und komme deshalb zum Schluss, dass die Energiefrage prioritär behandelt werden müsse. Für eine alternative Standortwahl für das Hallenbad spreche, dass sich mit der Kombination von Eishallen und Hallenbädern Synergien beim Energieverbrauch bildeten. «Mit der Abwärme von Eishallen lassen sich Hallenbäder vollumfänglich energetisch betreiben.» Ein Argument, das dafür spreche, das Schwimmbad mit der Kunsteisbahn Margarethen oder der Eishalle St. Jakob zu verbinden.

Die Idee kam vom Basler Architekten

So könne die Abwärmeenergie aus den Kühlprozessen für Heizzwecke verwendet und die überschüssige Energie, die in einem Hallenbad nicht eingesetzt werden kann an externe Wärmeträger abgegeben werden.

Vor kurzem hat der Grosse Rat einer Renovation der Kunschti Margarethen zugestimmt. 25 Millionen Franken wurden hierfür gesprochen. Ein Hallenbad würde zusätzlich zur Aufwertung des Ortes und des Gundeli-Quartiers beitragen, ist sich das Initiativkomitee sicher. Die Idee, das Hallenbad unter der Kunsteisbahn Margarethen zu bauen, kam vom Basler Architekten Berrel selbst.

Alternative Studien prüfen

Auch das Hallenbad St. Jakob stehe vor einer Sanierung, die mit einer allfälligen Erweiterung oder dem Bau eines neuen Hallenbads verbunden werden könnte, heisst es im Brief weiter. «Beide Varianten sollten energiemässig mit der Eishalle und nach Möglichkeit mit der St. Jakobshalle gekoppelt werden.»

Das Initiativkomitee hält es für wünschenswert, dass die Regierung damit beauftragt werde, alternative Studien zu den Standorten St. Margarethen und St. Jakob in Auftrag zu geben, «insbesondere mit dem Ziel, die Synergien bei der Energiegewinnung zu eruieren».