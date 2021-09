Erinnerungen eines Basler Richters

Erinnerungen eines Richters Denkwürdige Begebenheiten im Basler Gerichtssaal Der Basler Eugen Fischer hat seine berufliche Laufbahn als Richter absolviert. In den über dreissig Jahren in den Sälen an der Bäumleingasse hat er so manches erlebt, hat hautnah menschliche Schicksale gesehen, über grössere und kleinere Fehlbarkeiten geurteilt. Es folgen Auszüge aus seinem soeben erschienenen Buch «Geschichten vom Bäumli». Eugen Fischer (Text und Bilder) Jetzt kommentieren 04.09.2021, 05.00 Uhr

Es kommt gelegentlich vor, dass ein Fall, ohne dass er vom Sachverhalt her besonders hohe Wellen werfen würde, irgendwie eine heitere Note aufweist. Oder es ist nicht der Fall selbst, sondern die ihn begleitenden Umstände, denen etwas Komisches anhaftet. Andere Fälle sind wieder nicht besonders komisch, sondern auf andere Weise denkwürdig. Hier eine kleine Auswahl von heiteren und denkwürdigen Begebenheiten.

Autofahrstunde – Praxis und Theorie

In einem Scheidungsprozess warf die klagende Ehefrau ihrem Mann, einem Autofahrlehrer, vor, er habe eine Affäre mit seiner hübschen Fahrschülerin, was der Mann freilich bestritt; dies, obwohl er einmal mit der jungen Frau einen ganzen Abend und die halbe Nacht verbracht hatte. Die beiden waren zunächst während Stunden mit dem Fahrschulauto unterwegs, quer durch das untere und das obere Baselbiet, wobei sie auf der ganzen Fahrt von der eifersüchtigen Ehefrau verfolgt wurden. Nach geraumer Zeit peilte der Mann die eigene Wohnung an, wo er sich mit der Schülerin zurückzog. Es war mittlerweile schon spät abends. Die Frau war den beiden auch hierher gefolgt, fand sich aber vor verschlossener Wohnungstüre. Alles Klingeln und Klopfen half nicht; die Türe blieb verschlossen, und zwar bis lange nach Mitternacht. Erst dann verliess die Fahrschülerin die Wohnung. Während der ganzen Zeit hatte die Ehefrau im Treppenhaus der Wohnliegenschaft ausgeharrt. Das alles war vom Mann zugestanden. Damit sprach im Grunde eine erhebliche Vermutung dafür, dass die beiden der ausgedehnten Fahrstunde ein Schäferstündchen hatten folgen lassen. Wie sagte doch in einer solchen oder ähnlichen Situation das kanonische Recht, das heisst das Recht der römisch-katholischen Kirche: Wenn ein Mann und eine Frau alleine zusammen in einem Bett angetroffen werden, wird nicht angenommen, dass sie gemeinsam das Vaterunser beten. Nun wurden die beiden zwar nicht in einem Bett angetroffen, weshalb die Situation etwas weniger eindeutig und verfänglich gewesen sein mag. Jedenfalls bestritt der Mann vor Gericht, dass da irgendetwas zwischen ihm und der jungen Frau vorgefallen sei. Auf meine Frage, was er denn mit der Schülerin die ganze Zeit über in der Wohnung gemacht habe, antwortete er ganz ernst: «Auf die Gefahr hin, dass Sie jetzt lachen, Herr Präsident: Theorie.» Ich konnte mich tatsächlich vor Lachen kaum halten und den andern Gerichtsmitgliedern und den Parteivertretern erging es ebenso. «Sehen Sie, ich hab’s gewusst: Jetzt lachen Sie», sagte der Mann gequält.

Von der Notwendigkeit, auch als Anwalt ein Pokerface zu bewahren

Ich musste einmal über das Gesuch um Erlass einer vorsorglichen Verfügung entscheiden, das der Anwalt Willy F. eingereicht hatte. Der Anwalt war, wie in solchen Fällen üblich, zu mir, dem Tagespräsidenten, ins Büro gekommen. Allerdings hatte er, und das war damals jedenfalls eher unüblich, zur Begründung des Gesuchs zuvor schon einen kurzen Schriftsatz verfasst. Ich hiess ihn daher Platz nehmen, derweil ich das schriftliche Gesuch durchlesen wollte. Während der Lektüre schaute ich gelegentlich über den oberen Rand der Eingabe zum Anwalt hinüber. Dabei fiel mir auf, dass dieser gebannt zu mir blickte und offenbar aus meiner Mimik bei der Lektüre seiner Schrift abzulesen versuchte, was ich von der Sache hielt. Dabei machte er mit beiden nach oben offenen Händen abwägende Bewegungen, gerade so, als ob er sich innerlich die Frage stellte: «Gibt er sie, gibt er sie nicht, gibt er sie, gibt er sie nicht?», die vorsorgliche Verfügung nämlich. Das deutete ich als Zeichen der Unsicherheit. Und wenn der Anwalt selbst von seiner Sache nicht überzeugt ist, wie soll es dann der Richter sein! Ich bewilligte schliesslich die vorsorgliche Verfügung nicht. Ich weiss heute nicht mehr, worum es damals gegangen ist. Vermutlich aber hätte ich weniger Zweifel gehabt, wenn der Anwalt sicherer aufgetreten und mit seiner Gestik und Mimik nicht verraten hätte, dass er selbst nicht so recht an die Begründetheit der Sache glaubte. Der Auftritt des Anwalts erinnerte mich schon damals an einen Film mit Marilyn Monroe und Yves Montand (ich glaube, es war «Let’s make Love»), den ich Jahre zuvor gesehen hatte. Montand erzählt hier den Witz vom Mann, der seinem Hund das Pokerspiel beigebracht haben soll. Das Viech, so berichtete der Mann, habe das Spiel im Handumdrehen begriffen. Sein einziger Nachteil sei gewesen, dass er immer dann, wenn er gute Karten hatte, mit dem Schwanz gewedelt habe.

Kanzleiangestellte als Protokollführer

Früher war es üblich, dass im Verfahren vor dem Eherichter nicht Juristen, sondern Kanzleiangestellte das Protokoll führten. Manche von ihnen beherrschten diese Fähigkeit ganz ausgezeichnet. Einer von ihnen war der langjährige Chef der Ehekanzlei, Albert Soder. Seine Protokolle waren in der Regel ziemlich knapp. Mein früherer Kollege Hans Dressler berichtete einmal von einer Verhandlung vor dem Eherichter, in welcher sich ein Mann darüber beschwert hatte, seine Frau sei ohne ihn in die Skiferien gefahren, wo sie unerlaubte Beziehungen zu einem andern Mann geknüpft habe. Und dann habe sie beim Skifahren das Bein gebrochen. In dem von Albert Soder verfassten Protokoll las sich das so: «Zuerst brach sie die Ehe, dann das Bein.»

Von Langfingern in Bibliotheken

Zu meiner Studienzeit hiess es, die Bibliothek der Theologischen Fakultät habe von allen Institutsbibliotheken der Universität am meisten Schwund (vulgo: Diebstahl) zu beklagen. Ausgerechnet die Theologen, dachte man damals. Ob das auch wirklich stimmte, weiss ich nicht. Hingegen weiss ich, dass die Gerichtsbibliothek schon seit Menschengedenken immer wieder von Langfingern heimgesucht wird. Als im Jahre 1956 die 5. Auflage des Lehrbuchs «Das schweizerische Obligationenrecht» von Theo Guhl erschien, schrieb Alfred Bietenholz, damals Gerichtsschreiber am Appellationsgericht, eine Rezension in den Basler Juristischen Mitteilungen. Dabei rühmte er, wie sehr das Buch in all den Jahren seit seinem Erscheinen für den Praktiker zu einem wertvollen und unverzichtbaren Hilfsmittel geworden ist. Wörtlich schrieb er zum Schluss der Rezension über das Werk: «Was spricht stärker für seine Beliebtheit als die Tatsache, dass die neue Auflage, kaum der Basler Gerichtsbibliothek einverleibt, spurlos verschwunden ist, während gleichzeitig die seinerzeit ebenfalls gestohlene 4. Auflage wieder in die Bibliothek zurückgefunden hat!»

Schweizerdeutsch und Hochdeutsch

Die hiesige Anwältin J. B. vertrat einmal vor Dreiergericht einen norddeutschen Klienten. Zu Beginn der Verhandlung ersuchte sie darum, dass mit Rücksicht auf die Herkunft des Klägers Hochdeutsch gesprochen werde. Dem gab der Vorsitzende statt und erteilte der Anwältin gleich das Wort zur Klagebegründung. Kaum hatte Frau B. die ersten paar Sätze gesprochen, rief ihr der Klient von hinten zu: «Hochdeutsch, bitte.» Da unterbrach die Anwältin ihr Plädoyer, drehte sich zu dem hinter ihr sitzenden Klienten um, stemmte die Fäuste in die Hüften und verkündete, fast drohend: «Das ist Hochdeutsch!»

Ein «salomonisches» Urteil?

Während meines Studiums arbeitete ich in den Semesterferien gelegentlich an der Messe Basel und lernte dort den Grafiker F. kennen, der jeweils im Auftrag von Ausstellern mit dem Einrichten von Messeständen beschäftigt war. F. hatte sein Atelier oder seine Wohnung nahe der Bäumleingasse und als ich 1968 meine Arbeit am Gericht aufnahm, ergab es sich hin und wieder, dass man sich begegnete und sich flüchtig grüsste. Einmal aber blieb Grafiker F. stehen, als er mich aus dem Gerichtshaus herauskommen sah. Er fragte mich, ob ich da arbeite. Als ich dies bejahte, wollte er von mir wissen, was ich denn von jenem Urteil aus Lausanne halte. Einige Tage zuvor war nämlich vor Bundesstrafgericht das Urteil gegen den damaligen Waffenfabrikanten Dieter Bührle ergangen. Dieser wurde wegen verbotenen Waffenhandels ausser zu einer bedingten Gefängnisstrafe zu einer Busse von schlappen 20'000 Franken verurteilt. Das sehr milde Urteil, mit dem das Vorliegen von Gewinnsucht, entgegen dem Antrag der Bundesanwaltschaft, verneint worden war, wurde in der Öffentlichkeit allgemein als Skandal erster Güte empfunden; der Spruch «Die Kleinen hängt man, die Grossen lässt man laufen», machte da und dort die Runde. Auch Grafiker F. war erbost über eine solche Justiz und meinte: «Also, so etwas nenne ich ein salomonisches Urteil!»

Der schlagfertige Hauswart

Vor Urzeiten – es muss lange vor meiner Zeit am «Bäumli» gewesen sein – fiel dem Finanzdepartement der überdurchschnittlich hohe Verbrauch von Toilettenpapier im Gerichtsgebäude auf. Man verlangte vom Hauswart eine Erklärung dafür und wurde dahin gehend belehrt, dass es am Gericht eben besonders viele Arschlöcher gebe.

Eine abgewiesene Partei sinnt auf Revanche

Eine frühere Angestellte der kantonalen Verwaltung war am Arbeitsplatz ausgerastet, hatte gegen ihren Vorgesetzten ein Messer gezogen und musste mittels Gerichtsarzt in die psychiatrische Klinik eingewiesen werden, wo sie einige Zeit gegen ihren Willen zurückbehalten wurde. Nach ihrer Entlassung klagte sie gegen den Kanton erfolglos auf Schadenersatz. Da sie uns, zumindest während einiger Zeit, für die eigentlichen «Bösewichte» in dieser Angelegenheit hielt und glaubte, uns damit ärgern zu können, pflegte sie ihre Post ans Gericht nicht an die Bäumleingasse, sondern an die «Bonsaigasse» zu adressieren.

Die Geschichte des Luigi G.

Die letzte Geschichte betrifft einen armen, alten Mann, der die Basler Gerichte in seinen letzten Lebensjahren gelegentlich auch beschäftigt hat: Luigi G., ein Italiener, wie sein Vorname verrät. Luigi G. wurde 1915 in Chur geboren und war dort auch aufgewachsen. Er sprach zwar wie ein waschechter Bündner den heimeligen Bündner Dialekt, war aber gleichwohl stets Italiener geblieben. Er selbst litt offensichtlich darunter, dass er zeit seines Lebens ein Fremder in der Fremde geblieben war. Er wähnte sich wegen seines italienischen Namens bis zuletzt als Abschaum und bezeichnete sich selbst den Behörden gegenüber immer als den «dreckigen Tschinggen». Ich hatte mit ihm in den Neunzigerjahren zu tun. Er war damals schon betagt und ging an Krücken. Und immer ärgerte er sich zu Tode, wenn irgendwo auf dem Trottoir ein Auto geparkt war und ihm, dem Gehbehinderten, das Durchkommen erschwerte. Einmal stand ihm gleich eine Mehrzahl von Autos auf dem Trottoir im Wege. Und da machte er etwas, was zu tun auch der noch so brave und gesetzestreue Bürger in gleicher Situation gelegentlich Lust hätte: Er nahm seinen Schlüsselbund in die Hand und zerkratzte mit einem herausschauenden Schlüssel beim Vorbeigehen die unerlaubt geparkten Autos. Irgendjemand beobachtete das frevlerische Tun und Luigi G. kam vor Gericht. Vor Strafgericht zeigte er sich absolut uneinsichtig und stur: Er würde, tönte er, in einer gleichen Situation wieder so handeln, wie er es im zu beurteilenden Fall getan hatte. Und damit war natürlich die Prognose für ein künftiges Wohlverhalten alles andere als günstig, und es setzte eine unbedingte Freiheitsstrafe. Die Sache kam vor Appellationsgericht. Hier ging es im Grunde allein noch darum, den Appellanten davon zu überzeugen, dass das Zerkratzen von Autos keine so gute Idee war und dass er das in Zukunft besser lassen sollte. Ich musste als Sitzungsleiter viel Überzeugungsarbeit leisten, bis G. schliesslich einräumte, es sei ein Fehler gewesen, Autos zu beschädigen. Uff, damit war die Prognose doch nicht so ungünstig und wir konnten die Freiheitsstrafe bedingt aufschieben. Als ich das Urteil mündlich begründet hatte, kam G. nach vorn und steckte mir einen Zettel zu, den er mir, wie er sagte, eigentlich nur im Falle der Bestätigung der unbedingten Freiheitsstrafe habe geben wollen. Aber ich solle die kurze Notiz nun gleichwohl lesen. Darauf stand (sinngemäss): «Aufforderung zum Freitod.» Gut, dass es so weit nicht gekommen war. Mit G. hatten wir am Appellationsgericht später nie mehr zu tun; vielleicht liess er sich von dieser Erfahrung mit der drohenden unbedingten Strafe etwas beeindrucken. Von diesem nicht sonderlich auffälligen Fall ist mir eine Eingabe an das Appellationsgericht in Erinnerung geblieben, die der erstinstanzlich Verurteilte im August 1992 geschrieben hatte. Darin äusserte er sich sehr kritisch über den erstinstanzlichen Richter, namentlich auch über dessen Hinweis im schriftlichen Urteil auf die Vorstrafen des Angeklagten. Ja, Luigi G. war tatsächlich vorbestraft. In jungen Jahren hatte er mit der Bündner Justiz zu tun und wurde 1941 als Ausländer des Landes verwiesen, obwohl er hier geboren, mit einer Schweizerin verheiratet und Vater eines Kindes war. In diesem Zusammenhang schrieb er unserem Gericht: «Er (der erstinstanzliche Richter) soll sich einmal die notwendige Zeit nehmen und die Grausamkeiten, die unbeschreiblichen Unmenschlichkeiten studieren, welche die Schweizer Justiz im Januar 1941 (…) an mir damals jungen Menschen begangen hat und zwar folgendermassen: Als man mich im Januar 1941 per Schub (Waggonzelle) in Ponte Chiasso den italienischen faschistischen Behörden an ein kriegführendes Land übergab, die mich dann ohne Federlesens nach Cesena in ein Strafbataillon spedierte und dann nach einigen Monaten an der Ostfront in der Ukraine landete… Das ist furchtbare, bittere Realität, die ich erleben musste. Meine junge Familie mit einem zweijährigen Kind wurde 1941 auseinandergerissen (Frau war Schweizerin) und zerstört. Am zweijährigen Fronteinsatz, von der rumänischen Grenze bis zum Don, wurde ich zum mehrtausendfachen Mörder, als ich als MG-Schütze auf die stets heranstürmenden geschlossenen Reihen der Kavalleriedivisionen von Marschall Budjonny schiessen musste…»

In diesem Schreiben an das Gericht fand das ganze Unglück dieses Menschen beredten Ausdruck. Und das war der Grund, weshalb mir der Fall G. in Erinnerung geblieben ist. Das Zerkratzen von ein paar unerlaubt geparkten Autos an sich ist ja keine Sache, die besonders spektakulär wäre und einem deshalb in Erinnerung bliebe. Aber in meiner Erinnerung haften geblieben ist dieses Schreiben, mit dem G. das ihm widerfahrene Unrecht angeprangert hatte. Ich weiss ja nicht, was er damals, Ende der Dreissiger- oder Anfang der Vierzigerjahre, ausgefressen hatte, dass man eine unbedingte Landesverweisung ausgesprochen und ihn nach Italien ausgewiesen hat. Dass aber ein in der Schweiz Geborener und hier Aufgewachsener, zudem mit einer Schweizerin Verheirateter des Landes verwiesen worden ist, erachte ich als ausserordentlich hart. Ich glaube nicht, dass wir in jüngerer Zeit über einen Ausländer unter vergleichbaren Umständen gleich geurteilt hätten. Nach diesem Fall mit G. bin ich diesem alten, einsamen Mann gelegentlich wieder in der Stadt begegnet. Dabei hat er mich nie wiedererkannt. Einmal – es war in der Freien Strasse – stach mich der Hafer und ich begrüsste ihn mit Namen. Er glaubte zunächst, nicht richtig gehört zu haben. Dass ihn da ein «Eingeborener» mit Namen begrüsst, war ihm zuvor offenbar nicht oft passiert. Da gab ich mich ihm zu erkennen: Ja, ich wisse, sagte ich, dass die Erinnerung an mich und an das Gericht für ihn eher unangenehm sei; aber ich wollte ihn einfach begrüssen. Da hat der alte Mann gestrahlt. Dass ich ihn wiedererkannt und auch gegrüsst habe, fand er richtig schön. Und wegen des Gerichts, meinte er, solle ich mir keine Gedanken machen. Ihm sei ja schon klar, dass wir Richterinnen und Richter unseren Job machen müssten. Und eine gar so schlechte Erinnerung an unser Gericht habe er schliesslich auch wieder nicht. Nach diesem kurzen Gespräch bin ich G. gelegentlich wieder begegnet, doch hat er mich nicht wiedererkannt, noch habe ich mich ihm erneut zu erkennen gegeben. Und irgendwann realisierte ich, dass ich ihn nun schon lange nicht mehr gesehen hatte. Es scheint, dass er in den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts gestorben ist.

Zur Person Kenneth Nars Eugen Fischer Eugen Fischer (*1941) studierte an der Uni Basel Jurisprudenz. Ab 1968 arbeitete er als Gerichtsschreiber am Basler Zivilgericht. 1973 wurde er zum Zivilgerichtspräsidenten gewählt. Zehn Jahre später erfolgte seine Wahl zum Appellationsgerichtspräsidenten, welches Amt er bis zu seiner Pensionierung 2006 innehatte. Eugen Fischer ist verheiratet und Vater von drei erwachsenen Kindern. Er lebt in Riehen.