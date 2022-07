Basel: 2023 soll temporäre Siedlung für Geflüchtete fertig sein

Erlenmattplatz Basel setzt auf temporäre Siedlung für ukrainische Geflüchtete Da unklar ist, wie viele Menschen noch aus der Ukraine in die Schweiz flüchten werden, plant der Kanton Basel-Stadt eine Wohnmodul-Siedlung als Reserve. Ausgearbeitet ist der Kaufvertrag aber noch nicht. Silvana Schreier Jetzt kommentieren 06.07.2022, 17.17 Uhr

Die ukrainischen Farben sind aktuell an vielen Hausfassaden zu sehen. Ebenso die Regenbogenflaggen mit der Aufschrift: «Kein Krieg». Symbolbild: Peter Klaunzer / Keystone

Exakt 1677 Menschen aus der Ukraine sind bisher dem Kanton Basel-Stadt vom Bundesamt für Migration zugewiesen worden. Davon leben 1356 in privaten Haushalten oder in eigenen Wohnungen. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Kantons hervor. Ausgehend von der Prognose des Bundes rechnet Basel-Stadt damit, dass bis Ende 2022 rund 3000 ukrainische Geflüchtete hier untergebracht sein werden. Das entspricht praktisch einer Verdoppelung der jetzigen Anzahl Schutzsuchender.

Um den Zuwachs an Geflüchteten in Basel bewältigen zu können, hat die Regierung entschieden, Wohn- und Schulraum in Modulsiedlungen zu schaffen. Dafür wurden bereits im Mai 4,9 Millionen Franken bewilligt. Jetzt ist klar: Die ersten Wohnmodule sollen auf dem Erlenmattplatz zu stehen kommen. Das teilt die Regierung mit. Im Rahmen der konkreten Planung würden auch die Anwohnerinnen und Anwohner nach den Sommerferien informiert werden.

Was versteht man unter Wohnmodulen?

Wohnmodule sind Häuser, die nach dem Baukastenprinzip funktionieren. Im Gegensatz zu Containern bestehen sie meist nicht aus Metall oder Stahl, sondern aus Holz – eine gewisse Ähnlichkeit besteht jedoch aufgrund der Raumverhältnisse dennoch. Die Module können unterschiedlich auf- und nebeneinander platziert und gegebenenfalls erweitert werden.

Auch die Wohneinrichtungen im ehemaligen Asylzentrum Feldreben in Muttenz wurden Wohnmodule genannt. Die Halle wurde 2016 mit Schlafzimmern, Schuleinrichtungen und Spielräumen ausgestattet. Wie die temporäre Wohnsiedlung auf dem Erlenmattareal konkret aussehen wird, gibt der Kanton noch nicht bekannt.

Eine Halle im Bundesasylzentrum Feldreben in Muttenz: Nach ihrer Nutzung als Asylzentrum wurden die Räumlichkeiten als Impf- und Testcenter genutzt. Gaetan Bally / Keystone

Riehen und Bäumlihof als weitere Standorte

Rund 140 Personen sollen frühestens im 1. Quartal 2023 einziehen können. Die Wohnmodule für das Erlenmatt-Areal sind als Einzelzimmer mit Dusche und Toilette eingerichtet. Sie seien bisher beim Umbau eines Pflegeheims als Provisoriums genutzt worden, schreibt Ruedi Illes, Leiter der Basler Sozialhilfe, auf Anfrage. «Auch für die beiden anderen möglichen Standorte sind Wohnmodule reserviert.» Dabei handelt es sich um das Areal Bäumlihof und das Entwicklungsgebiet Stettenfeld in Riehen.

Allein die Einrichtungen auf dem Erlenmattplatz sollen den Kanton 2,2 Millionen Franken kosten, inklusive Abbau am bisherigen und Aufbau am neuen Standort. Noch wurde der Kaufvertrag für die Module aber nicht unterzeichnet – Illes sagt, Detailfragen wie der Liefertermin und allfällige Lagerkosten müssten noch geklärt werden.

So sieht das Containerdorf für ukrainische Geflüchtete im Berner Viererfeld aus. Aktuell laufen dort die Bauarbeiten. Peter Schneider / Keystone

Noch rund 400 Plätze bei Gastfamilien frei

Ob die Container oder Wohnmodule tatsächlich von ukrainischen Geflüchteten bezogen werden, ist unklar. Denn noch sind die privaten Unterkünfte in Basel nicht ausgeschöpft: Laut Mitteilung stehen derzeit rund 400 Plätze bei Gastfamilien frei. Zudem kann die Sozialhilfe die Anzahl an neu angemieteten Wohnungen und Liegenschaften laufend erhöhen.

Klar ist für die Regierung jedoch: «Die Unterbringung von ukrainischen Geflüchteten in unterirdischen Zivilschutzanlagen muss möglichst vermieden werden.» Dafür sollen die Containersiedlungen sorgen – zumindest für den befristeten Zeitraum von drei Jahren.

Ruth Ludwig-Hagemann, GGG Basel. Kenneth Nars

Ruth Ludwig-Hagemann von GGG Basel bestätigt auf Anfrage, dass es weiterhin Angebote von Gastfamilien gebe, die noch ungenutzt seien. «Die Solidarität ist natürlich grösser, wenn die Situation akut ist. Aber es gibt noch freie Plätze.» Die geplante Siedlung des Kantons sieht Ludwig-Hagemann nicht als Konkurrenz zum Engagement der GGG.

«Wir wissen auch nicht, wie sich die Lage weiterentwickeln wird. Darum ist es wichtig, eine solche Reserve zu haben.»

Laut GGG gibt es aktuell rund 450 Gastverhältnisse. Zudem sind weitere 350 Plätze in privaten Unterkünften frei.

Unterricht gleich neben der Unterkunft

Neben den Unterkünften schafft der Kanton auf dem Erlenmattplatz auch gleich Schulräume. Mit der hohen Zahl an ukrainischen Kindern und Jugendlichen würden auch die Schulen an ihre Kapazitätsgrenzen gelangen, heisst es. In einem einstöckigen Pavillon mit vier Unterrichtszimmern sollen die Kinder unweit ihrer Unterkunft unterrichtet werden. Sobald die Deutschkenntnisse ausreichten, würden sie in die umliegenden Schulhäuser geschickt.

