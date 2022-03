Erlenmattplatz Die Dinos sind los: Münchner Familie bringt umstrittene Show nach Basel 70 Minuten lang spazieren Dinosaurier durch die Manege. Die Dinosaurier-Erlebnisshow der Familie Liebe soll im Mai nach Basel kommen. Vor zwei Jahren sorgte ein Auftritt für wütende Eltern. Silvana Schreier Jetzt kommentieren 30.03.2022, 05.00 Uhr

Mario Liebe (rechts im Bild), Silvana Wittmann und ihre Kinder touren mit ihrer Dinosauriershow durch die Schweiz. Hier traten sie 2019 in Frauenfeld auf. Andrea Stalder

220 Kinder und Erwachsene sollen im Zelt der Familie Liebe Platz finden. Im Mai wollen die Puppenspieler aus München mit ihrer Dinosaurier-Erlebnisshow auf dem Erlenmattplatz gastieren. Während eines Monates würden sie dort ihre 70-minütige Aufführung präsentieren – noch steht die Bewilligung des Kantons Basel-Stadt aus.

Silvana Wittmann hat die Show gemeinsam mit ihrem Mann Mario Liebe und den gemeinsamen bereits erwachsenen Kindern auf die Beine gestellt. Die Dinosaurier selbst sind teils lebensgrosse Puppen, Schauspielerinnen und Schauspieler steuern die Dinos mechanisch.

Interaktive Show für Kinder

Ziel der Puppenspieler-Familie in vierter Generation sei es, den Kindern ab drei Jahren zu zeigen, wie die ausgestorbenen Wesen in der Kreidezeit gelebt hätten, so Wittmann. Die Show soll dabei «kein starres Theater» sein, erzählt Wittmann. «Wir beziehen die Kinder mit ein. Sie dürfen die Dinos streicheln, füttern oder auf ihnen reiten.»

Bis vergangenes Wochenende war die Dinoshow noch in Bülach im Kanton Zürich zu Gast. Die rund 600 Sitzplätze in der Stadthalle seien jeweils sehr gut ausgebucht gewesen, so Wittmann. Basel als Veranstaltungsort habe sie schon lange besuchen wollen, ein erstes Gesuch reichte die Familie im August 2020 ein. Jedoch sei die Coronapandemie dazwischengekommen.

Nur an einem Ort gab es unzufriedene Besuchende

2019, als das Coronavirus noch unbekannt war, trat die Familie Liebe ebenfalls im Raum Zürich auf. An einer Aufführung in Uster kam es zum Eklat: Die Lokalzeitung «Zürcher Oberländer» berichtete von Eltern, die sich nach der Show über teure Eintrittspreise und leere Versprechungen aufregten. «Langatmig und lieblos» sei die Veranstaltung gewesen. Andere bemängelten, dass die Kinder nur wenige Sekunden auf den Dinosauriern hätten reiten dürfen. «Reine Abzocke», meinte ein Vater. Nach der Pause verliessen etliche Familien die Aufführung und verlangten ihr Geld zurück.

Silvana Wittmann sagt heute: «An allen anderen Orten hat unsere Show gute Rückmeldungen erhalten. In Uster gab es nur einen Mann, der das Publikum gegen uns aufwiegelte.» Da es sich aber um einen Einzelfall handelte, hätten sie nichts an der Show verändert.

In Basel sind insgesamt 14 Aufführungen geplant – teilweise zwei pro Tag. Die Einsprachefrist läuft noch bis zum 19. April. Erst nach erteilter Bewilligung will der Veranstalter die Eintrittspreise festlegen.

