Nachhaltigkeit im Zentrum: Uni sucht neue Betreiber für Gastro

Fokus auf Nachhaltigkeit Die Uni Basel sucht für nächstes Jahr neue Betreiberin der Gastroangebote Die SV Group hat zwei Standorte bei der Universität Basel aufgegeben, eine neue Betreiberin springt für ein Jahr in die Bresche. Danach schreibt die Hochschule alle Cafeterias und Mensas neu aus. Elodie Kolb Jetzt kommentieren 12.07.2022, 05.00 Uhr

Neu wird die Cafeteria im Kollegienhaus von ZFV betrieben. Juri Junkov

Der Betrieb sei wirtschaftlich nicht mehr rentabel, hiess es vor zwei Monaten bei der SV Group zur Cafeteria im Kollegienhaus der Universität Basel. Die Betreiberin der gastronomischen Angebote der Uni machte die Cafeteria nach der Coronapandemie nicht mehr wieder auf. Dies, da im Zusammenhang mit den pandemiebedingten Schliessungen und Einschränkungen die Gästefrequenzen am Standort Kollegienhaus zurückgegangen seien und sich bisher nicht wieder erholt hatten. Im Mai hiess es allerdings noch, die anderen Cafeterias und Mensas der Uni Basel würden weiterhin von der SV Group betrieben.

Während die SV Group die Angebote in der Unibibliothek, im Biozentrum und am zahnärztlichen Institut weiterhin führt, hat sich an anderen Standorten offenbar etwas getan. Wie einem Eintrag im Kantonsblatt zu entnehmen ist, wird die SV Group drei weitere Mensas und Cafeterias nicht weiterbetreiben: jene an der Juristischen Fakultät sowie im alten Biozentrum. Auch den Betrieb der Mensa an der Bernoullistrasse gibt die grösste Restaurantbetreiberin der Schweiz neben McDonald's ab.

Cateringkonzept der Uni wird überarbeitet

Auf Anfrage bestätigt dies Matthias Geering. Der Mediensprecher der Uni Basel sagt weiter, derzeit werde das Cateringkonzept der Uni Basel überarbeitet: Noch dieses Jahr sei eine Neuausschreibung des gastronomischen Angebots geplant, das per 2023 übernommen werden soll. Ob dieses dann von einem oder mehreren Anbietern gestellt werde, sei noch offen. Die Ausschreibung wird laut Geering allen Interessenten offen sein, die sich anhand des Anforderungsdossiers für den Betrieb der Gastronomieangebote bewerben möchten.

Wie das künftige Angebot aufgestellt sein soll, werde derzeit überarbeitet. Wie Geering ausführt, seien insbesondere Aspekte der Nachhaltigkeit zentral sowie das Verhältnis zwischen Fleischgerichten und vegetarischen sowie veganen Angeboten. Ein Anliegen, das an der Uni Basel kein neues ist: In der Vergangenheit gab es bereits Forderungen nach einer vegetarischen Mensa, im Mai wurde zudem ein einmonatiger Versuch gestartet, bei dem fleischlose Gerichte einen Franken günstiger waren als jene mit Fleisch.

Ein weiteres Anliegen an künftige Betreiberinnen der Uni-Gastronomie sei die zeitliche Verfügbarkeit des Angebots. Geering:

«Es ist immer ein Abwägen zwischen dem, was bequem ist für die Nutzerinnen und Nutzer, und dem, was wirtschaftlich umsetzbar ist.»

Mit konstantem Angebot besser den Bedürfnissen entsprechen

Die Cafeteria im Kollegienhaus hat derweil Ende des vergangenen Monats wieder eröffnet – unter der Leitung von ZFV, der beispielsweise auch eine Cafeteria an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Muttenz führt. Daneben betreibt ZFV allerdings auch Restaurants. In Basel etwa die Brasserie Café Spitz.

Der neue Betreiber testet derzeit ein neues Konzept im Kollegienhaus. Mittels Self-Checkout können Snacks, Getränke und Kaffee während der gesamten Gebäudeöffnungszeiten selbstständig von den Gästen bezogen werden. «Damit soll den Bedürfnissen eines konstanten Angebots der Studierenden und Mitarbeitenden besser Rechnung getragen werden», so Geering. ZFV werde die Cafeteria im Pop-up-Betrieb bis nächstes Jahr führen, auf das Herbstsemester 2022 übernehme das Unternehmen zudem vorübergehend die Mensa.

Die Entwicklung zeigt: Die Uni Basel will mit der Zeit gehen. Nachdem bereits die Bibliothek in eine Art Laboratorium für neue Lernformen verwandelt wurde, sollen auch die gastronomischen Angebote zeitgemäss bleiben.

