Eröffnung Der Hauptbau der Kaserne füllt sich mit Leben: Ab April ziehen die ersten Organisationen ein Nach dem jahrelangen Umbau und mehreren Verzögerungen ist es endlich so weit: Die renovierte Kaserne öffnet demnächst ihre Tore. Fest stehen bereits über zehn Organisationen und Kulturschaffende, die in das «KHaus» einziehen werden. Zara Zatti 30.03.2022, 16.00 Uhr

So soll die Kaserne dereinst aussehen, wenn die Gastrobetriebe eröffnet haben. © Focketyn Del Rio Studio

KHaus – so heisst der renovierte Kasernen-Hauptbau, der sich in etwas mehr als einem Monat mit Leben füllen wird. Wie die Verantwortlichen am Mittwoch an einem Rundgang bekanntgaben, haben sich bereits über zehn kulturell oder gesellschaftlich engagierte Organisationen und Kulturschaffende im Haupthaus eingemietet, darunter etwa Afro Basel oder das Polyfon Festival Basel.

Wie terre des hommes Schweiz bekanntgab, ziehen auch sie vom Grossbasel in die Kaserne, genauso wie die Equipe von imagine, dem selbstorganisierten Jugend-Kultur-Projekt für Vielfalt und gegen Diskriminierung von terre des hommes. «Der Co-Working-Space passt super zu uns, weil er die neu gewonnene Flexibilität unserer Arbeitsformen zwischen Homeoffice, hybriden Sitzungen und konzentriertem Arbeiten optimal fördert», sagt Franziska Lauper von terre des hommes Schweiz.

Terre des hommes schweiz hatte die Büroräumlichkeiten während 20 Jahren an der Laufenstrasse im Gundeldinger Quartier. Der Umzugstermin für die rund 25 Mitarbeitenden in Basel erfolgt Mitte Juni. Am 20. Juni 2022 startet das Team in den neuen Räumlichkeiten im dritten Obergeschoss des KHaus.

Öffentlich zugängliche Zonen ohne Konsumzwang

Der Umbau der Kaserne dauerte mehrere Jahre, entstanden ist ein offenes Kultur- und Kreativzentrum, das zum Verweilen, Veranstalten oder Arbeiten einladen soll. Auf über 1400 Quadratmetern finden sich innerhalb des Hauses öffentliche Zonen, die während der Öffnungszeiten für alle zugänglich sind. Neben dem Verweilangebot bietet das Haus auf vier Stockwerken Platz für kulturelle Events, Symposien oder Workshops.

Die eingemieteten Organisationen teilen sich die Arbeitsräume – das gehört zum Konzept des KHaus, das auf Interaktion und Austausch setzt. Das gilt nicht nur für die Mieterinnen und Mieter, sondern auch für die Bevölkerung, die bewusst in die Gestaltung miteinbezogen werden soll.

Ab Anfang steht das KHaus für die Bevölkerung offen

Um die Inneneinrichtung des Hauptbaus kümmerte sich das Studio Banana, und setzte dabei auf ein Re-use-Konzept. So wurde der grösste Teil der Möbel und Inneneinrichtungen zweiter Hand von Firmen in der Region bezogen, aufgefrischt und auf die Nutzung im KHaus adaptiert.

Aufgrund verschiedener Verzögerungen des Umbaus findet der Bezug und die Eröffnung des KHaus in Etappen statt. Ab Anfang April werden erste Organisationen das Haus beziehen und in Betrieb nehmen. Ab Anfang Mai werden das Haus und der Durchgang zum Rhein dann für die Öffentlichkeit zugänglich. Die zwei Gastronomiebetriebe werden parallel zur Eröffnung Umbauten vornehmen und voraussichtlich Ende April und Anfang Juni den Betrieb aufnehmen. Zwei Betreiber stehen dabei schon fest: Die Rhyschänzli-Gruppe übernimmt das Café und Cécile Grieders Grenzwert-Gruppe die Bar im Turm.