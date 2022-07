Erasmusplatz: Die Bäume gedeihen nicht, deshalb kommen jetzt neue

Ersatzpflanzungen Sogar den Bäumen ist der Erasmusplatz zu heiss Die Schwedischen Mehlbeerbäume auf dem Platz im Kleinbasel gedeihen nicht. Krank sind sie zwar nicht, aber sie leiden unter den Bedingungen. Jetzt sollen die erst achtjährigen Bäume durch Jungbäume ersetzt werden. Elodie Kolb Jetzt kommentieren 13.07.2022, 05.00 Uhr

Die Bedingungen am Erasmusplatz erschweren es den Mehlbeeren zu wachsen. Juri Junkov

Die Feldbergstrasse führt quer über den Erasmusplatz. Eine Hauptverkehrsachse, auf der eine Vielzahl Fahrzeuge zu fast jeder Tages- und Nachtzeit vorbeibrausen. Während die Bäume auf dem Platz eigentlich für die nötige Abkühlung und Schattenplätze sorgen sollten, ist es offenbar sogar denen zu heiss: Die vor acht Jahren gepflanzten 18 Schwedischen Mehlbeeren gedeihen nicht, wie gewünscht. Sie sollen deshalb ersetzt werden. Dies schreibt die Regierung in einer Antwort auf eine schriftliche Anfrage von SP-Grossrätin Salome Bessenich.

Die Basler Stadtgärtnerei hatte sich 2014 für die Mehlbeeren entschieden, da sie auch an anderen Standorten in Basel gut gediehen sind. So etwa an der Sandgrubenstrasse und am Höhenweg. Aber wie Simon Leuenberger, Leiter des Grünflächenunterhalts bei der Stadtgärtnerei, jetzt einräumt, habe sich inzwischen gezeigt, «dass die Entscheidung für die Mehlbeeren nicht ideal war».

Bereits vor einigen Jahren sei aufgefallen, dass die Bäume nicht gut wuchsen, man habe allerdings gehofft und zugewartet. Anfang Jahr entschied die Stadtgärtnerei – bereits vor der schriftlichen Anfrage –, die 18 Bäume am Erasmusplatz auf die Ersatzliste zu setzen. Wenn das behördliche Verfahren durchlaufen ist, werden die Bäume im Januar entfernt und im Frühling 18 neue an deren Stellen gepflanzt.

Massnahmen zeigten nur wenig Wirkung

Salome Bessenich sitzt für die SP im Grossen Rat. zvg

Laut Salome Bessenich, die selber in der Nähe des Erasmusplatzes wohnt, ist der Gesundheitszustand der Bäume Anwohnenden bereits 2019 aufgefallen und im Quartier diskutiert worden. Die damals geplanten Untersuchungen der Bäume von Seiten der Stadtgärtnerei haben nun laut Regierungsantwort gezeigt, dass «keine stichhaltigen Erklärungen für das langsame Wachstum der bestehenden Jungbäume gegeben ist». Auch zusätzliche Massnahmen, die das Wachstum fördern sollten, hätten «bedauerlicherweise nur wenig Wirkung gezeigt».

Zwar würden die Mehlbeeren zu den robustesten Bäumen überhaupt zählen, dennoch seien sie den Begebenheiten des Erasmusplatzes nicht gewachsen, so die Regierung. Durch die stark befahrene Strasse seien sie stärkerer Hitze ausgesetzt als an anderen Orten. Zudem sei der Schadstoffgehalt an der Feldbergstrasse durch das hohe Verkehrsaufkommen hoch. Dasselbe Schicksal ereilte auch die Vorgänger der Mehlbeeren: die Felsenbirnen, die ebenfalls nur rund zehn Jahre am Erasmusplatz waren.

Sie habe fast schon erwartet, dass es den Bäumen nicht gut gehe, sagt Bessenich:

«Das zeigt, wie dringend der Handlungsbedarf ist, wenn die Luft sogar für die Bäume, die dafür gemacht sind, zu schlecht und die Temperatur zu heiss ist.»

Sie sei zufrieden mit der Antwort der Regierung auf ihren Vorstoss. «Klar, es wäre mir lieber gewesen, wären die Bäume die letzten zehn Jahre gewachsen.» Aber ihr sei es wichtig, zu wissen, dass die Regierung an der Sache dran ist. «Ich wollte nicht erst hören, was läuft, wenn die Bäume gefällt sind», sagt die SP-Grossrätin.

Voraussichtlich bereits nach drei Jahren erste Effekte spürbar

Europäische Zürgelbäume sollen an den Erasmusplatz kommen. Archivbild/Keystone

Ersetzt werden sollen die Bäume im Frühling durch Europäische Zürgelbäume. Diese wachsen schneller und machen grössere Kronen, so Simon Leuenberger. Die Baumart biete sich an, da man es anstrebe, möglichst rasch ein schattenspendendes Kronendach auf dem Erasmusplatz zu entwickeln. Bereits nach rund drei Jahren könnten voraussichtlich die ersten Effekte spürbar werden. «Ausserdem haben wir viel längere Erfahrung mit diesen Bäumen, und sie sind langfristig widerstandsfähiger.» In Basel gibt es die Baumart bereits etwa am Riehenring.

Auch Bessenich ist zuversichtlich, dass die neue Baumart für den Erasmusplatz besser geeignet ist. Dennoch sagt sie: «Ich denke, man muss trotzdem ein Auge darauf haben, um mit weiteren Massnahmen, wie etwa Entsiegelungen, reagieren zu können.» Auch das Stichwort Tempo 30 fällt. Bessenich sagt dazu:

«Das würde dann vielleicht nicht nur den Anwohnenden helfen, sondern auch den Bäumen.»

