Eva Herzog von SP Basel-Stadt als Bundesratskandidatin nominiert

Ersatzwahl Basler SP nominiert Eva Herzog offiziell als Bundesratskandidatin Vor einer Woche gab die SP-Ständerätin Eva Herzog ihre Bundesratskandidatur bekannt. An einer ausserordentlichen Delegiertenversammlung nominierte sie die SP Basel-Stadt nun offiziell. Zara Zatti 17.11.2022, 21.03 Uhr

Die Basler SP-Co-Präsidentin Lisa Mathys gratuliert Eva Herzog zur offiziellen Bundesratskandidatur. Keystone

«Fast der ganze Kanton ist innerhalb von wenigen Tagen zum Eva-Fanclub mutiert», sagte SP-Grossrätin Lisa Mathys am Donnerstagabend vor den Genossinnen und Genossen. In der Markthalle nominierte die Basler SP Eva Herzog an einer ausserordentlichen Delegiertenversammlung für die Bundesratsersatzwahl vom 7. Dezember.