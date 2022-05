Riehens links-gewichtiger Einwohnerrat hat sich konstituiert

Erste Sitzung Riehens Einwohnerrat wurde gewählt: Das Parlament ist fest in linker Hand – zumindest vorerst Am Dienstag hat die erste Sitzung des neu zusammengesetzten Riehener Gemeindeparlaments stattgefunden. Martin Leschhorn (SP) erzielte dabei mit 38 von 40 gültigen Stimmen ein Glanzresultat und wurde zum Gemeinderatspräsidenten gewählt. Damit besetzt er somit das politisch höchste Amt in Riehen. Tobias Gfeller 05.05.2022, 17.10 Uhr

Martin Leschhorn erzielte ein Glanzresultat und bekleidet damit das Amt des politisch höchsten Rieheners. Archivbilder: Kenneth Nars

Die erste Sitzung des neu zusammengesetzten Riehener Gemeindeparlaments war fast ganz in SP-Hand. Erstmals durfte mit Joris Fricker (Juso), der Ratsjüngste, die Sitzung eröffnen und eine Ansprache halten. Ihm folgte als Alterspräsidentin Brigitte Zogg, die als Parteilose in der SP-Fraktion politisiert. Sie leitete auch durch die Wahl des neuen Einwohnerratspräsidenten, der in den kommenden zwei Jahren die Sitzungen leiten wird.

SP-Fraktion macht Viertel des Gesamtparlamentes aus

Martin Leschhorn erzielte dabei mit 38 von 40 gültigen Stimmen ein Glanzresultat und bekleidet damit das Amt des politisch höchsten Rieheners. Als Statthalter wird ihn Christian Heim von der SVP unterstützen und Leschhorn planmässig in zwei Jahren als Ratspräsident ablösen. Heim erzielte 34 von 40 gültigen Stimmen. Auf SVP-Fraktionskollegin Jenny Schweizer, die einzige Frau bei der Volkspartei, entfielen lediglich drei Stimmen.

Dass gleich drei der vier Protagonisten an der konstituierenden Einwohnerratssitzung Mitglied der SP-Fraktion sind, kommt aufgrund des Wahlerfolgs der Partei nicht überraschend. Die Fraktion macht mit zehn Mitgliedern gleich einen Viertel des Gesamtparlaments aus, was es in diesem Ausmass seit Jahren nicht mehr gegeben hat. Gemeinsam mit der EVP und den Grünen bildet die SP mit insgesamt 17 der 40 Ratsmitgliedern die Mitte-links-Allianz.

Basler SP-Granden machen die Aufwartung

Trotz gestiegener Wähleranteilen ist das Bündnis auf die Unterstützung der GLP und der Mitte angewiesen, will sie gegen den noch immer stärkeren bürgerlichen Block bestehen. Gerade in Wirtschafts- und Finanzfragen dürfte dies schwierig bis unmöglich werden.

Wie bedeutend der Abend für die Basler SP war, zeigte der Besuch gleich mehrerer Parteigrössen auf der Zuschauertribüne: Neben Regierungsrat Kaspar Sutter, Nationalrätin Sarah Wyss und Nationalrat Mustafa Atici gratulierten auch die beiden Parteipräsidentinnen Lisa Mathys und Jessica Brandenburger Martin Leschhorn zum ehrenvollen Amt.

SVP stellt Präsidenten für neue Spezialkommission

Die Verteilung der Sitze in den Kommissionen verlief diskussionslos. Sämtliche Fraktionen mit Ausnahme der SVP stellen eine Präsidentin oder einen Präsidenten von einer der fünf einflussreichen Sachkommissionen. Mit Peter Hochuli stellt die SVP den Präsidenten der neu gegründeten Spezialkommission Finanzkommission, die als Beratungsgremium für die Überführung ins neue Verwaltungsmodell gegründet wurde.