Demenz mit 58 Jahren: Wie ein Betroffener damit leben gelernt hat

«Es bröckelt im Kopf» Demenz mit 58 Jahren: «Morgen gehe ich auf die Autobahn und fahre in einen Baum» Beni Steinauer, der lange in Basel lebte, erhielt vor fünf Jahren eine schockierende Nachricht vom Arzt. Es ist die Geschichte einer tragischen Erkrankung, die alles veränderte – aber vor allem auch eine ganz grosse Liebesgeschichte. Zara Zatti Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.00 Uhr

Beni Steinauer (rechts) und sein Mann Rolf Könemann wurden durch die Krankheit noch mehr zusammengeschweisst. Hier bei einem Fernsehprojekt über Demenz in der Kölner Philharmonie. zVg

«Morgen gehe ich auf die Autobahn und fahre in einen Baum», schiesst es Beni Steinauer durch den Kopf, als er vom Spital nach Hause fährt. Dort hatte er kurz zuvor die Diagnose Demenz erhalten – mit 58 Jahren. Doch dann denkt er an seinen Mann: «Ich kann ihm das nicht antun», sagt er im Auto laut zu sich selbst. Es ist der erste von zwei entscheidenden Wendepunkten im Umgang mit seiner Krankheit.

Steinauer erzählt uns fünf Jahre später von diesem dramatischen Erlebnis. Wir treffen ihn im Basler Demenzzentrum Wirrgarten, der für ihn eine wichtige Anlaufstelle geworden ist, und wo er demnächst aus seinem Buch vorlesen wird. Begleitet wird er von seinem Mann Rolf Könemann – nächsten Sonntag ist es genau 25 Jahre her, dass sie sich kennen gelernt haben. Steinauer kann gut aus der Erinnerung erzählen, manchmal fehlt ihm ein Wort, dann hilft ihm sein Mann, ergänzt.

Mittlerweile hat der 63-Jährige seine Krankheit akzeptiert, stellt sich jeden Tag den Herausforderungen, die immer grösser werden. Als wir uns am Anfang für das Gespräch bedanken, lacht Steinauer und sagt: «Ich habe ja genug Zeit». Arbeiten kann er schon lange nicht mehr.

Vier Wochen konnten sie nicht über die Diagnose sprechen

Heute gelingt es ihm, über seine Demenz zu lachen, das war nicht immer so. Vor fünf Jahren konnte er nicht einmal darüber sprechen. Als das Paar nach der Diagnose nach Hause kommt, schweigen sie – fast ganze vier Wochen. Niemand will den anderen mit seinen Gedanken belasten, nicht mit der bitteren Wahrheit, die sie im Internet lesen.

So erfährt Könemann in einem Artikel, dass die Lebenserwartung bei der Lewy-Körper-Demenz zwischen acht bis zehn Jahren beträgt. Er erzählt es seinem Mann nicht, aus Rücksicht. Dieser las denselben Artikel, sagte aber auch nichts – ebenfalls aus Rücksicht. Irgendwann brechen sie das Schweigen, für Minuten liegen sie sich weinend in den Armen. Und sagen sich dann: «Jetzt müssen wir das anpacken.»

Doch an Informationen, an Unterstützung zu kommen, ist gar nicht so einfach. «Bei einem Herzinfarkt wissen alle, man geht zum Arzt, doch bei einer Demenz ist es nicht so klar, wo man Hilfe findet», erzählt Könemann und erinnert sich:

«Ich war damals ein 48-jähriger Mann und habe mich noch nie in meinem Leben so hilflos und einsam gefühlt.»

Schliesslich finden sie in Zürich das Angebot «Demenz Meets». Dort treffen sie Gleichgesinnte und erfahren, wie man mit der Diagnose leben kann. Eine grosse Erleichterung für beide. Heute wollen sie das an andere Betroffene weitergeben, ihnen Mut machen. Steinauer spricht häufig vor Publikum über seine Krankheit, in seinem Buch «Herausforderung angenommen» berichtet er aus seinem Alltag.

Frühdemenz 500 Betroffene in den beiden Basel Von frühbetroffenen Menschen spricht man, wenn sie unter 65 Jahren eine Demenzdiagnose erhalten. Laut Schätzungen von Alzheimer Schweiz leben in den beiden Basel 500 Personen, die jung an Demenz erkrankt sind. In der Schweiz gibt es zurzeit noch kaum geeignete Hilfsangebote. Die einzigen Angebote in Basel bietet die Stiftung Wirrgarten. Allerdings sind diese derzeit ausgebucht. Keiner der beiden Kantone beteiligt sich an der Finanzierung der spezialisierten Angebote.

Auf der Strasse ist er auf Hilfe angewiesen

Bei seinem Engagement ist Steinauer vor allem eins wichtig: Die Akzeptanz zu vergrössern.

«Viele schämen sich für ihre Demenz, das finde ich traurig. Wir können ja schliesslich nichts dafür.»

Er selbst geht sehr offen mit seiner Krankheit um. Wenn er in Basel unterwegs ist und Hilfe braucht, dann fragt er Passanten. So kann er etwa seine Schuhbändel nicht mehr selbstständig binden, wenn sie aufgehen. «Ich habe es noch nie erlebt, dass jemand nein gesagt hat. Aber man muss den Leuten erklären was los ist, sonst verstehen sie es nicht.»

Eine Trennung kam nie in Frage

Nach 20 Jahren des Zusammenseins kam die Demenz, die alles veränderte. Was heisst das für eine Beziehung? Steinauer machte seinem Mann das Angebot ihn zu verlassen: «Ich wollte ihn nicht mit meinem Päckchen belasten, wollte, dass er frei sein kann.» Für Könemann war das keine Option: «Wenn ich jemanden wirklich liebe, dann kann eine Krankheit nichts daran ändern.»

Während Steinauer spricht, hört ihm sein Partner aufmerksam zu, auch wenn er die Geschichten schon oft gehört hat. Er ist jederzeit bereit ihm zu Hilfe zu eilen. Seit der Diagnose sei ihre Beziehung intensiver geworden: «Das Drumherum ist nicht mehr so wichtig. Für uns spielt es keine Rolle, ob wir irgendwohin an den Strand fliegen oder am Rhein einen Spaziergang machen. Es ist der gemeinsame Moment, der zählt.»

Einen Satz bauen die beiden Männer oft gemeinsam auf. Zusammen schaffen sie es, das in Worte zu fassen, was Steinauer ausdrücken will. Doch nicht immer ist es Könemann, der beim Erinnern helfen muss. Während des Gesprächs sucht dieser nach dem Titel eines Films über Demenz: «Der von Till Schweiger.» Steinauer überlegt, dann schiesst es aus ihm raus: «Honig», sagt er, und sein Mann ergänzt: «im Kopf.»

Niemand rechnet in diesem Alter mit Demenz

Die ersten Anzeichen fielen Steinauer damals bei der Arbeit auf. Er machte die Buchhaltung für verschiedene Schuhgeschäfte in Basel: «Plötzlich vertauschte ich die Zahlen, ich musste eine Kollegin bitten, zu übernehmen.» Nichtsahnend machte diese einen Witz: «Man könnte meinen, du hast Demenz.» Niemand ahnt, dass das mit 58 Jahren tatsächlich der Fall sein könnte.» Seitdem kamen weitere Einschränkungen dazu. Die schlimmste ist für Steinauer, dass er nicht mehr schreiben kann.

Einmal kommt Könemann von der Arbeit nach Hause und trifft seinen Mann weinend in der Küche an. «Als ich ihn fragte, was los sei, sagte er mir, dass er während des Salatrüstens gemerkt habe, dass er vergessen habe, wie man eine Tomate schneidet.» Wenn Steinauer selbst erklären muss, wie sich die Demenz für ihn anfühlt, dann sagt er: «Es bröckelt in meinem Kopf.» Immer mehr falle weg, vergleichbar mit Büchern, die nacheinander aus einem Bücherregal fallen.

Glücklich sein kann man auch mit Demenz

Demenz braucht Zeit. Könemann arbeitet 100 Prozent, bevor er am Morgen zur Arbeit kann, muss er sicher sein, dass sein Mann versorgt ist. Das heisst: Gemeinsam Zähne putzten, gemeinsam duschen, sich anziehen. Und Demenz heisst Vorausplanen.

«Ich frage mich schon, wie lange ich das noch machen kann. Es wird der Morgen kommen, an dem ich Beni nicht mehr alleine lassen kann. Deshalb ist es wichtig, dass man sich frühzeitig überlegt, was man dann macht.»

Momente, wie jener in der Küche, sind für beide Männer traurig. Doch es gibt auch viele schöne Momente, erzählt uns das Paar. Als wir Steinauer fragen, ob man mit Demenz glücklich werden kann, sagt er ohne zu zögern: «Auf jeden Fall.»

Am Samstag, 2. April 2022, 16 Uhr liest Beni Steinauer im Gemeindehaus Oekolampad aus seinem Buch «Herausforderung angenommen». Die Lesung ist der Auftakt zur dreiteiligen Lesereihe «Mit Demenz leben lernen» der Stiftung Basler Wirrgarten.

