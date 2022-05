ESAF 2022: Auch die Stadt Basel schwingt mit

ESAF 2022 Public Viewing auf dem Barfi: Auch die Stadt zieht mit bei der Schwingete Pratteln trägt Ende August das diesjährige eidgenössische Schwing- und Älplerfest aus. Auch Basel-Stadt bietet Begleitveranstaltungen. Darunter eine Live-Übertragung des Geschehens auf dem Barfüsserplatz und ein Schwing-Wochenende. Mona Martin 19.05.2022, 10.34 Uhr

Auf dem Barfüsserplatz in der Basler Innenstadt soll sich im Rahmen des ESAF 2022 der Nachwuchs im Schwingen messen und ausprobieren können. (Archivbild) Juri Junkov

Anfangs des 20. Jahrhunderts bis in die 1980er-Jahre sei Basel-Stadt eine Hochburg des Schwingens gewesen, steht in der Mitteilung des Kantons vom Donnerstag geschrieben. Es gebe sogar einen städtischen Schwingertag. Er findet am 26. Mai statt. An die Tradition des Schwingens wolle man anknüpfen und im Rahmen des diesjährigen ESAF in Pratteln gebührend für den Sport werben.