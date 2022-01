Wo Grenzen zwischen Menschen und Tieren verschwimmen

Essay Der Affe erscheint im Homozän In einem Monat stimmt – ausgerechnet – Basel-Stadt über die Primateninitiative ab. Es ist ein weiterer Höhepunkt in einer Reihe von existenziellen Krisen des Menschen. Dahinter steht sein Versuch, sich moralisch in seine Umgebung einzubetten. Benjamin Rosch 0 Kommentare 15.01.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Es sind zwei Namen, Goma und Kitoko, zwei Affendamen aus dem Basler Zolli, deren Leben sich zeitlich nur knapp und räumlich knapp nicht überschnitten haben, und zwischen denen aber mehr liegt als ein ganzes Lebenskonzept.

Als Goma 1959 auf die Welt kam, war sie erst die zweite Lebendgeburt eines Gorillas in Europa. Schon nach wenigen Stunden stand fest, dass sie kaum ein affenähnliches Leben wird führen können: Ihre Mutter wusste nicht, wie sie Goma säugen sollte, und so schlüpfte Zollidirektor Ernst Lang in die Rolle als Ernährer. Goma trug Windeln, reiste in die Ferien, wohnte in einem Laufgitter. Sie wuchs auf wie ein Mensch. Es passte. Affen waren damals im Zolli ausgestellt als Persiflage auf den Menschen. Man liess sie Kaffeekränzchen abhalten, damit Mütter zu ihren Kindern sagen konnten: «Schau, sogar der Affe kann artig mit dem Löffelchen essen.» Goma konnte mehr als das, mehr auch als ihre Artgenossen.

Sie konnte zeichnen und fotografieren und noch viel wichtiger: Sie konnte in die Augen blicken. Affenweibchen tun dies eigentlich nur vor dem Paaren, doch Goma hatte diese menschliche Eigenschaft angenommen. Fast schien es, als verlöre sie dadurch ihren Status als Affe. Ihre Artgenossen zumindest wussten wenig mit ihr anzufangen, in der Gruppe blieb sie bis zuletzt aussen vor. Wiederholt kam es zu Unfällen: Mehr als einmal versuchte sie, Menschen zu beissen. Das geschieht häufig bei Affen, die zu eng bei Menschen aufwachsen. Goma starb 2018, hochbetagt. Schon lange davor hatte sie ihr Bett gegen eine Umgebung getauscht, die der Natur nachempfunden war. In den knapp sechzig Jahren ihres Lebens hat der Zolli einen Sinneswandel durchlaufen.

Die Trauer von Kitoko

Wie gross dieser war, beweist das Schicksal von Kitoko, das sich genau vor sechs Jahren zugetragen hat. Kitoko ist ein Schimpansenweibchen und hatte gerade einen Sohn geboren, den der Zolli Laini taufte. Laini wurde knapp vier Monate alt, dann starb er unerwartet. Wahrscheinlich wurde er gebissen, die Wunde führte zu einer Infektion, mit der das Affenjunge nicht fertig wurde. Kitoko kam schlecht mit ihrem Verlust zurecht. Sie wollte den Kadaver nicht hergeben, trug ihn immer bei sich. Dass Affen um Verstorbene trauern, ist bekannt.

Im Fall von Kitoko dauerte der Ablöseprozess lange, sehr lange. Drei Wochen schleppte sie ihren Sohn mit, auch dann noch, als er schon halb zerfleddert war. Kitoko begann sogar, Stücke des Kadavers zu fressen. Der Geruch, die Bilder, für das Personal wurde die tägliche Arbeit im Affenhaus zur immensen Belastung. Aber auch die Besucherinnen und Besucher hatten Mühe, die Situation zu begreifen. Doch der Zolli liess Kitoko gewähren. Menschen müssen nicht alles begreifen, was Affen tun, und diese dürfen sich wie Affen benehmen.

Das Mensch-Natur-Verhältnis zum Erschüttern bringen

Zoos sind ein Abbild dessen, wie der Mensch sich in Beziehung setzt zur Natur. Früher waren sie eine Machtdemonstration. Zoodirektoren sammelten möglichst exotische Tiere, die der Mensch in seiner Überlegenheit einsperren und ausstellen konnte. Heute steht das Interpretieren der Natur im Vordergrund. Nun wird der Zolli zur Bühne einer Debatte, die dieses Mensch-Natur-Verhältnis erschüttern will, mehr als vielleicht jemals zuvor. In einem Monat stimmt Basel-Stadt über eine Initiative ab, die Primaten Grundrechte einräumen will: das Recht auf Leben sowie körperliche und geistige Unversehrtheit. Ausgerechnet Basel. Die Initiative trifft die Stadt in ihrem Rückenmark, denn sie hat ihren ganzen Wohlstand gebaut auf pharmazeutische Forschung, und dieses Geld floss durch Familien, die der Stadt etwas zurückgeben wollten. Zum Beispiel, nicht ironiefrei, die Menschenaffenanlage im Zolli.

Im Widerstand gegen den Tieraktivismus engagieren sich denn auch die Pharmafirmen und der Zolli. Die Life-Science-Uni hat eine ganze Liste von Expertinnen und Experten zusammengestellt, die sich äussern können. Die meisten sind dagegen, die meisten davon argumentieren praxisbezogen. Was das denn hiesse, Grundrechte für Primaten? Dürfte man nicht mehr an Affen forschen, sie nicht mehr einschläfern, sie vielleicht gar nicht mehr einsperren? All dies sind berechtigte Fragen.

Aber sie sind auch ein bisschen langweilig und vor allem: Sie können jetzt noch nicht beantwortet werden, weil die Initiative stark von ihrer gesetzlichen Umsetzung abhängt. Die Primateninitiative ist so einzigartig, so existenziell für den Menschen, dass sie es verdient, ihr ganz theoretisch zu begegnen. Als das Gedankenexperiment, das sie letztlich ist. Daran scheiterte schon das Parlament und die Regierung, bis letztlich das Bundesgericht urteilen musste: in dubio pro populo, im Zweifelsfall soll das Volk entscheiden.

Der Grund liegt im hohen Symbolgehalt der Initiative. Primaten gibt es nur im Zoo und in der Langen Erlen. Die Pharma hat sich vor einigen Jahren von Affenversuchen verabschiedet, die Uni hält keine Primaten. Es gehe einzig um die Signalwirkung, sagen alle diese Gegner. Aber stimmt das?

Forschung: Eine Serie von menschlichen Kränkungen

Die Menschheit ist sich Beleidigungen gewohnt. Kopernikus erzürnte seine Zeitgenossen, als er die Erde aus dem Mittelpunkt des Universums verbannte. Darwin zog den Zorn der Kirche auf sich, als er den Menschen zum Tier erklärte und dessen Schöpfung nach göttlichem Vorbild widersprach. Freud deutete Mann und Frau als Sklaven ihres Unterbewussten. In der Philosophie bilden die Kränkungen der Menschheit ein eigenes Forschungsfeld.

Manche davon führten zu harschen Gegenreaktionen. Die Kirche etwa liess Darwins Evolutionstheorie lange nicht auf sich sitzen und rückte den Menschen umso stärker in den Mittelpunkt. Das anthropozentrische Weltbild, das in der Bibel nicht ganz so eindeutig angelegt ist, war geboren: Macht Euch die Erde untertan.

Das 20. Jahrhundert hat solche Ansichten in Europa weitestgehend überholt. Überbleibsel dieser Denkweise finden sich höchstens noch im freikirchlichen Umfeld. Die fortschreitende Säkularisierung der Gesellschaft förderte neue existenzielle Krisen. Überhaupt liest sich die Erkenntnisgeschichte des Menschen als ein Kontinuum der Identitätsfindung. Aber je mehr der Mensch forschte, desto mehr schrumpfte seine eigene Bedeutung als Gattung.

Menschen haben keine Seele, Gedanken sind neurobiologische Prozesse und Gefühle lassen sich in chemische Bestandteile zerlegen. Die einstige Krone der Schöpfung schafft sogar Maschinen, die intelligenter sind als sie selbst. Manche Philosophen verstehen deshalb die Annäherung zur Natur als Rückbesinnung in einer industrialisierten, digitalisierten Welt. Mag sein, dass das bei der Primateninitiative eine – untergeordnete – Rolle spielt.

Eine grundsätzliche Frage

Peter Singer, Philosoph. Keystone

Philosophen wie der australische Utilitarist Peter Singer sehen die Dinge profaner: Es gebe schlicht keinen Grund mehr für die höhere moralische Position des Menschen. Damit ebnete er der Tierrechtsbewegung den Weg. Diese wurzelt wie der Tierschutz in der Aufklärung. Der fundamentale Unterschied: Tierschutz orientiert sich an den Bedürfnissen des Menschen. Zugespitzt könnte man sagen, dass der Tierschutz sich für bessere Haltungsbedingungen in der Lebensmittelproduktion einsetzt, während die Tierrechtsbewegung Fleischessen grundsätzlich infrage stellt.

Genau in letzterer philosophischen Tradition steht die von Aktivistin Meret Schneider geprägte Primateninitiative. Die Initianten machen wenig Hehl daraus, dass Grundrechte für Primaten nur den Anfang eines neuen Denkkonzepts darstellen. Es geht ihnen um Rechte für alle Tiere. Gleichwohl schummeln die Initiantinnen, wenn sie von «unseren nächsten Verwandten» sprechen und überall auf der Webseite ein Schimpanse auftaucht.

Zur Gattung der Primaten gehören über 500 Tierarten. Es ist nicht ganz einfach, die Verwandtschaft des Menschen mit all diesen sehr unterschiedlichen Tieren zu beschreiben. Ein Ansatz ist die Zeit: Manche Primaten, die Lemuren, haben sich evolutionsbiologisch vor ungefähr 65 Millionen Jahren vom Menschen abgespalten. Damals waren Südamerika und Australien noch über Antarktika verbunden. Der gemeinsame Vorfahre von Schimpanse und Homo sapiens hingegen lebte vor mindestens drei Millionen Jahren. Das klingt nach viel, aber erdgeschichtlich ist es ein Mückenfurz.

Mensch - Banane?

Vielleicht ist es einfacher, genetische Überschneidungen als Argument heranzuziehen. Die nächsten Verwandten des Menschen sind die Bonobo, eine Schimpansen-Art. Mit ihnen teilen wir mehr als 98 Prozent des Genmaterials, und, viel wichtiger: Der Unterschied von uns zu Gorillas, sowie von Schimpansen zu Gorillas ist ungefähr gleich gross. Das führte manche Forschende zur Forderung, Schimpansen zur Gattung Homo zu zählen.

Allerdings: Die Unterschiede zwischen ganz verschiedenen Menschen sind nochmals um ein Vielfaches tiefer. Sie liegen im Bereich von ungefähr 0,1 Prozent. Und in der Ordnung der Primaten nimmt die Ähnlichkeit von Tierart zu Tierart rasant ab. Schon zu einem Pavian beträgt die Differenz der DNA fast acht Prozent. Das klingt nach wenig, aber auch mit einer Banane teilt der Mensch noch ungefähr fünfzig Prozent des Genmaterials.

Auch das ist eine Primatenart: Büschelohr-Maki aus Madagaskar. AP

Politmarketing: Es bleibt in der Verwandtschaft

Die biologische Ahnenforschung ist selten ganz exakt. Vieles muss Zahlenspielerei bleiben. Was aber sicher ist: Die Grenze für Grundrechte ausgerechnet bei Primaten zu ziehen, ist willkürlich. Und deshalb vor allem politisches Marketing. Das macht die Annahme der Initiative zwar wahrscheinlicher, ihren Inhalt aber problematischer.

Die grösste Schwierigkeit der Initiative sind ohnehin ihre Widersprüche. Die Initiantinnen und Initianten wollen Tiere nicht mehr als Objekt verstehen, sondern als Subjekt. Das ist der innerste Kern und der klare Unterschied zum Tierschutz, der stets vom Menschen aus denkt. In diesem Gedanken steckt der Begriff der Würde. Die Würde des Menschen ist deshalb unantastbar, weil er immer Selbstzweck bleiben muss. Jeder einzelne Mensch für sich hat einen Sinn, muss nie sein gesamtes Wesen einem anderen Zweck unterordnen. Natürlich wird dieses Gesetz immer wieder geritzt, aber nie beispielsweise im Masse eines Zoo- oder Versuchstiers, dessen gänzliches Leben und Sterben dem Interesse des Menschen unterstellt ist.

Dass die Subjektivierung des Tiers über das Einräumen von Grundrechten geschieht, scheint der logische Schritt. Allerdings sind Grundrechte Teil des menschlichen Systems. Grundrechte sind das Fundament in einem Gesellschaftsvertrag, den die Menschen abgeschlossen haben und jeden Tag aufs Neue bestätigen: dem Staat. Die Tierrechtsbewegung steht vor der Herausforderung, Tiere nicht als Sache zu etablieren, obwohl sie weder Teil der Gesellschaft sind, noch sich je zu einem Staatswesen bekannt haben. Weil eine Kommunikation darüber nicht möglich ist, können wir nicht einmal sicher sein, ob sie ein ähnliches Moralkonzept verfolgen wie die Menschen. Ansätze dazu gibt es, aber sicher kann man sich nicht sein.

Reicht das für Grundrechte?

Es bedeutet auch, dass Tiere vor dem Gesetz nie für sich selber auftreten können: Sie brauchen stets eine Stellvertretung. Nun kann man argumentieren, das gelte auch für kleine Kinder oder verbeiständete Personen. Nur sind deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter immer auch Menschen, und deshalb in der Lage, nicht nur die Würde des Einzelnen, sondern auch die Würde des Menschen allgemein zu verteidigen. Sie können dabei auf ihre eigenen ethischen Empfindungen zurückgreifen, von Artgenosse zu Artgenosse. Tiere hingegen bleiben auch mit Grundrechten Schein-Subjekte: Sie sind der Einschätzung eines Menschen ausgeliefert, der aus seinen menschlichen Überlegungen argumentiert.

Peter Singer meldet sich zur Basler Initiative

Peter Singer widerspricht dem. «Grundrechte wenden nicht das menschliche Sozialsystem auf Tiere an, sondern beschützen sie vor ungerechtfertigtem Schaden», sagt er auf Anfrage. Entscheidend für die Schlechtheit von geistigen oder körperlichen Schmerzen sei aber nicht die Artzugehörigkeit, sondern deren Schweregrad. «Deshalb sehe ich das Ausdehnen von Grundrechten auf Primaten als wichtigen Schritt in die richtige Richtung.» Ja, es gäbe einen Grad der Willkürlichkeit bei der Beschränkung auf Primaten. «Aber wir sollten dort Fortschritte machen, wo es möglich ist», sagt Singer. «Deshalb hoffe ich, dass die Initiative angenommen wird.»

Nur: Um Tiere zu beschützen, braucht es keine Grundrechte. Ohnehin richtet sich das Gesetz an den Menschen, und nicht an Tiere – doch damit wird der Unterschied zwischen Tierrecht und Tierschutz hinfällig. Wenn man ganz böse will, ist das Einführen von Grundrechten für Tiere das - ungefragte - Überführen von allen Kreaturen in ein menschliches Werte-System. Und damit gedanklich nicht so weit weg vom Anthropomorphismus, dem Vermenschlichen von Tieren.

Goma sollte Mensch sein. Kitoko durfte als Affe leben. Die Primateninitiative ist ein Rückschritt in Gomas Kindheit.

Auch wenn sie nicht namentlich erscheinen: Viele verschiedene Menschen haben zum gedanklichen Grundgerüst dieses Artikels beigetragen. Die wichtigsten davon sind: Tamara Koch, Philosophin, Georg Pfleiderer, Theologe, Adrian Baumeyer, Kurator der Basler Affenanlage, Walter Salzburger, Evolutionsbiologe.

