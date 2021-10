Essay Die Basler Herbstmesse als Katharsis: Ein Mässbummel über die Nostalgie Herbstmesse lebt von der Nostalgie. Aber was bedeutet diese zuckerwattige Sehnsucht nach der Vergangenheit überhaupt? Was ist dieses Gefühl, das sich einstellt, wenn man durch die blinkenden Lichter der Bahnen schlendert, einen Mässmogge in der Hand und den Duft von Magenbrot in der Nase? Benjamin Rosch Jetzt kommentieren 23.10.2021, 05.00 Uhr

Wenn’s Martinsgleggli lytet

Wenn’s Martinsgleggli lytet,

waiss z’Basel jedes Kind,

dass das e Fraid bedytet,

und längt sy Kässeli gschwind.



Denn d’Resslerytti locke

und d’Rosekiechliständ.

Me lullt e siesse Mogge,

und s’Gligg nimmt gar kai Änd.



Die brave Kinder dängge

an d’Orgelimännli no,

und d’Gotte derfe schängge,

‘s wird jede Batze gno.



Zwai Wuuche duurt si numme,

die liebi, scheeni Mäss.

Derno isch alles umme

und waidlig im Vergäss.



(Anna Keller, 1879-1962)

Die Basler Herbstmesse mit Lichtspiel auf dem Muensterplatz in Basel, aufgenommen am 28. Oktober 1989. (KEYSTONE/Peter Buser) Peter Buser / KEYSTONE

Das Motto für die Jubiläumsherbstmesse war schnell gefunden: Nostalgie. Die Verantwortlichen im Basler Standortmarketing dürften sich darob kaum den Kopf zerbrochen haben, die Herbstmesse ist im Grunde nichts anderes als eine sich seit Jahrhunderten perpetuierende schöne Erinnerung, eben: Nostalgie. Vor acht Jahren etwa führte das Standortmarketing die «Super 80s-Halle» ein, um das Gefühl der 80er-Jahre «wieder aufleben» zu lassen. Mittlerweile fällt nicht mal mehr auf, dass sich die Verantwortlichen in Basel seit Jahren selber kopieren. Wer wollte es ihnen übel nehmen? Für die Herbstmesse gibt es gar kein anderes Konzept als das Schwelgen in Vergangenem, auch solchem, das man nie erlebt hat. Es ist der Kern jeder Kirmes und Chilbi.

Zwei Mässbummel gab’s immer. Der mit den Grosseltern endete stets bei einem Teller Pasta in einem Restaurant beim Messeplatz, nachdem wir uns schon vorher ziemlich die Bäuche vollgeschlagen hatten. An jenem mit dem Götti landeten wir irgendwann an einer Schiessbude. Er zeigte mir, wie ich den Arm aufstützen musste, und dass der Kolben nicht zu nah an der Wange liegen sollte. «Sonst tust Du dir weh beim Rückstoss», sagte er. Ich traf miserabel, konnte ja kaum das Gewehr halten. Aber als mir die Frau mit der herabhängenden Zigarette im Mundwinkel eine Plastikrose reichte, war ich trotzdem stolz.

Nostalgie – eine Basler Erfindung

Das Wort «Nostalgie» ist eine Basler Erfindung. Erstmals taucht der Begriff 1688 auf: in der Dissertation von Johannes Hofer an der Uni Basel. Er hatte das griechische «nostos» für «Heimkehr» mit «algia», Schmerz, kombiniert. Hofer diagnostizierte zuerst Schweizer Söldnern eine Art pathologische Sehnsucht nach Zuhause. Später untersuchte er etwa einen Kommilitonen aus Bern, für dessen sich verschlechternden Gesundheitszustand er keine anderen Gründe fand als die Distanz zur Heimat. Was wir heute vielleicht als Heimweh beschreiben würden, blieb über mehr als ein Jahrhundert eine psychische Krankheit, die vor allem Männer im Kriegsdienst traf. Es war eine schlimme Diagnose: Meist bedeutete sie die Entlassung aus dem Kriegsdienst, einhergehend mit dem Stigma der psychischen Instabilität. Nicht selten wurde der Heimatschmerz für den Tod der oft jungen Männer verantwortlich gemacht.

Reizüberflutung als Programm: Zuckerwatte und Popcorn auf der Rosentalanlage.

Kenneth Nars

Auf dem Basler Messeplatz steht ein junger Mann in beigen Jeans. Mit einem grossen Kiloschlüssel schraubt er Bolzen in eine Plattform. Es ist Mittwochmorgen, noch hat der Polyp erst zwei Tentakel und ohne seine Dutzenden Lämpchen blickt er etwas seelenlos über den Platz. Gleich hinter ihm steht eine pinke Kaffeekanne von der Grösse einer Litfasssäule. In solchen Bahnen wird das Basler Messekind sozialisiert. Auf die Münster-Schwäne folgt der Mocca-Cup, die Swing-up, Himalaya, Calypso, Fliegender Teppich. Aus Kindheitserinnerungen werden Klassiker.

Für die einen ist das Riesenrad der Klassiker, für andere Himalaya oder Swing-up.

Kenneth Nars

Die moderne Psychologie hat einen anderen Blick auf die Nostalgie als die mittelalterlichen Mediziner. Von einer ernst zu nehmenden Bedrohung spricht heute niemand mehr. Der Psychologe Constantine Sedikides beobachtete dies am eigenen Leib. Als er seinen Forschungsstandort von North Carolina nach Southampton in England verlegte, tauchten in ihm plötzlich wohlige Bilder auf von Baseball und frittierten Okra, der Geruch von Bäumen im Herbst. Für seine Kollegen war der Fall klar: Sedikides litte an einer Depression, erzählte er einmal der «New York Times». Aber Sedikides wusste, dass sie falsch lagen. Obwohl er durchaus manchmal etwas wehmütig wurde in solchen Momenten, waren seine Gefühle doch positiv. Er machte die Nostalgie zu seinem Forschungsfeld und fand Erstaunliches heraus.

Irgendwie wollte ich das schon immer tun. Aber jetzt standen da fünf Polizistinnen und Polizisten um mich herum. Die vorderen guckten ernst, die hinteren konnten sich das Grinsen schlecht verkneifen. Sie hatten ihre Arme in ihre Weste gestützt. «Sie haben WAS getan?», sagte einer? «Es war eine Wette», stammelte ich, «eine Mutprobe gewissermassen.» Ich war noch ein bisschen ausser Atem. Kurz davor war ich zu einem Schoggifrüchte-Stand gelaufen, hatte mich tief über die Theke gebeugt und einfach den Finger in die dunkle Masse gesteckt. Dann war ich davon gelaufen, direkt in die Arme der Streife. «Dann gehen Sie sich jetzt entschuldigen», sagte der Polizist und ich trottete mit.

Der Blick in die Vergangenheit stärkt für die Zukunft

Obwohl eigentlich ein Blick in die Vergangenheit, ebnet die Nostalgie den Weg für die Zukunft. Schon kleine Kinder können verklärt zurückschauen auf ihren letzten Geburtstag oder tolle Ferien. Nostalgie stellt sich ganz besonders ein in Verbindung mit anderen Menschen, sie schafft aus Momenten Tiefe und macht das eigene Leben bedeutsam. Eine Studie von 2012 der Universität Tilburg in Holland schlussfolgerte, dass Menschen schneller in diesen Gemütszustand verfallen, wenn ihnen kalt ist. Nostalgie hat tatsächlich die Kraft, das Herz zu wärmen. Als Auslöser gelten vor allem Sinneseindrücke. Die meisten dürften das Gefühl kennen, wenn einen ein Song plötzlich in die Pubertät katapultiert. Nur ein paar Takte, und schon spült es Bilder vom ersten Urlaub in Unabhängigkeit, von der enttäuschten Schwärmerei und dem besten Konzert aller Zeiten vor das geistige Auge. Der Blick wird weit, das Herz geht auf. Nostalgie macht uns verbunden mit unseren Idealen und Freunden. Und übersteuert andere Impulse. Längst hat die Wirtschaft das Geschäft gewittert: In diesem Zustand gehen Menschen sorgloser mit Geld um. Retro lohnt sich.

Auf die Basler Herbstmesse mit ihren vorwinterlichen Temperaturen trifft das alles hervorragend zu. In diesem Fest dreht sich alles darum, die Sinne zu überfordern, bis man ihnen nicht mehr trauen kann. Elf Millionen Sinneseindrücke prasseln pro Sekunde auf das menschliche Gehirn ein, verarbeiten kann es davon etwa vierzig. Bei einem Messebummel muss das Hirn einem Flipperkasten gleichen. Der Magen voll mit Magenbrot, die Ohren betäubt von Eurotrance-Bässen und in der Nase eine olfaktorische Achterbahn von Kääsbängel bis Mässmogge, schleudern wir uns die Orientierung weg bis sich schliesslich dieses verklärte Zuckerwatte-Gefühl im ganzen Körper ausbreitet. Wo Reizüberflutung Konzept ist, funktioniert Wahrnehmung nur noch als Gesamteindruck.

Besser, man schaut nicht allzu genau hinter die Fassade

Das ist wahrscheinlich auch besser so. Wenn man etwas genauer hinschauen würde, dann wäre es mit der Kirmes-Romantik gar nicht so weit her. Der fliegende Teppich? Plumpe Stereotypen. Die Airbrush-Models, das Rosen-Schiessen, die Mutproben auf der Tagada: längst überholte Rollenklischees. Und überhaupt, das überzuckerte Essen zu gesalzenen Preisen. Wie passt das zusammen? Kurz: sehr gut. Eine französische Studie aus dem Jahr 2008 kommt zum Schluss, dass nostalgische Produkte gleich mehrere Konsumentenbedürfnisse ansprechen: Traditionsbewusstsein, Freiheit, Unbeschwertheit. Alles Begriffe, die zur Mäss passen wie die Faust auf den Boxapparat. Nostalgie, fördern die Forscher zutage, sei eine wichtige Schnittstelle zwischen Konsum und Emotion. Zu viel Reflexion steht da dem Vergnügen im Weg.

Der Zeitpunkt für die Herbschtmäss ist perfekt. Es gibt nicht wenige Menschen, die freuen sich mehr auf sie als auf die Rückkehr der Fasnacht. Was auch verständlich ist, denn anders als die Fasnacht ist die Herbstmesse nicht halb ernst für die Eingeweihten, sondern die komplette Bespassung von allen. Auf der Rosentalanlage, dem Messeplatz und der Kaserne geht es nicht um Zwischentöne, sondern um das lautstarke Anpreisen von kurzfristigem Vergnügen. Die katholische Antithese zur protestantischen Fasnacht.

Höhen mag ich gar nicht. Es ist das eine, kurz auf einer Bahn in die Luft geschleudert zu werden, kurz bevor die Schwerkraft den Bügel wieder in die Brust drückt. Aber noch weniger mochte ich das Anstehen auf diesen wackeligen Stufen neben dem Münster. Dutzende Kinder drängelten sich zwischen meinen Beinen vorbei. «Götti, komm jetzt», sagte sie ungeduldig. Ich seufzte und rollte den Teppich auf der Rutschbahn aus. «Wer zuerst unten ist!», rief sie, und sauste los. Ich zögerte noch kurz, dann stiess ich mich ab.

Die Mäss 2021 setzt einen Schlussstrich unter eineinhalb Jahre der pandemiebedingten Entbehrungen. Nie war es willkommener, möglichst unhinterfragt dem Vergnügen zu frönen als jetzt. Das ist eben der psychologische Sinn der Nostalgie: Nie wirkt sie stärker, als wenn wir uns an die unangenehmen Seiten des Lebens erinnern. Wer jetzt neue Erinnerungen schafft, wappnet sich für die Zukunft.



Schon 2016 kehrte der Skilift zurück. Retro repetiert sich.

Kenneth Nars