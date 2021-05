Essay Garagenboxen in der Stadt: Als das Auto noch wirklich wichtig war Es gibt sie noch, in allen Quartieren der Stadt, die alten Einzelgaragen für Automobile. Eine Hommage an eine Gattung, die für vieles steht, was das urbane Leben im vergangenen Jahrhundert ausgemacht hat. Patrick Marcolli 08.05.2021, 05.00 Uhr

Wilhelm His-Strasse. Bilder: Roland Schmid

(6. Mai 2021)

Der blaue, schwere Mercedes 250 SE verschwindet im Dunkeln der Garage. Grossvater kommt hervor, klappt das Tor hinunter, schliesst es, zündet sich eine Zigarette an und bewegt sich gemessenen Schrittes über den Hof in Richtung Haustüre. Grossvater ist vor zehn Jahren gestorben, sein Mercedes war bereits Jahre davor zum Altmetall geworden, vom Rost zerfressen. Die Garagenbox aber, die gibt es noch. Im tiefen Kleinbasel, in einem weitläufigen Hinterhof an der Färberstrasse. Ob sie weiss gestrichen waren wie heute, weiss ich nicht mehr.



Färberstrasse.

Überall in der Stadt, verteilt auf fast alle Quartiere, sind sie noch zu finden, diese Kleingaragen. Sie bilden meist eine Reihe von zwei oder mehr, stehen da wie Kasernen der kleinbürgerlichen Mobilität. Oft finden sie sich in Innenhöfen wie jenem in der Färberstrasse, vermischen sich mit dem dort ansässigen Kleingewerbe und besetzen den Raum, der in den Zeiten davor für Pferde reserviert war. Ab und zu sind sie aber auch direkt an einer Strasse zu finden, stehen Spalier, wenn Fussgänger vorbeigehen oder wenn Autos mit weniger Privilegien, die über keinen Einstellplatz verfügen, suchend im Quartier ihre Runden drehen.

Rufacherstrasse.

Ihr Alter ist gut zu bestimmen: Solche Garagen wurden zumeist zwischen den Dreissiger- und Sechzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts errichtet. Am Anfang steht das beginnende Massenphänomen Auto: Es ist das Statussymbol des wohlhabenden, mondänen Städters schlechthin und sein Einstellplatz das Accessoire, welches eine moderne Wohnung erst komplettiert. Und es gibt sie in zwei baulichen Varianten: Als «Schachtel» im Haus, zu der man von innen direkten Zugang hat und aussen eine heute abenteuerlich steil anmutende Rampe hoch oder hinunter fahren muss. Oder es gab sie eben als separat gebaute, mit einem beinahe quadratischen Tor ausgestattete Box, die man in ein paar Schritten von der Wohnung zu Fuss erreicht. Das war etwas weniger luxuriös, weil nicht wettersicher, aber doch das Privileg von Mittelklasse-Mietern, die sich diese Extrakosten leisten konnten und wollten.

Wettsteinallee.

Woran erinnern uns diese Garagenboxen heute? Zunächst an den damaligen Fortschrittsglauben. Ein Auto in der Stadt zu besitzen, war noch keine Sünde, gar eher eine Tugend. Arbeitete man, wie der Grossvater, gleich in der Nähe des Wohnhauses, so stand der Wagen nicht für den täglichen Gebrauch, immerhin aber für Fahrten ins wochenendliche Blaue bereit – in der Garage geschützt vor Wind und Wetter und damit vor der fortschreitenden Korrosion. Ein Auto zu haben, war, zumindest bis in die Sechziger- oder Siebzigerjahre, ein Zeichen von ungekünsteltem Selbstbewusstsein. Es spielte wirklich eine Rolle, ob es ein Opel, Peugeot oder Borgwart war. Die Marken hatten noch ein unterscheidbares Design und die Wahl des Käufers entschied viel mehr als in den heutigen Zeiten des Leasings und flächendeckenden Marketings über sozialen Status, über Spiessigkeit oder Sportlichkeit. Wer diesen teuren Schatz abends in einer eigens dazugemieteten Garagenbox beim Haus verstaut, ihn nach einem Platzregen vielleicht gleich noch abledert, nennt ihn ganz sein Eigen und denkt definitiv nicht an das, was wir heute Car-Sharing nennen.

Eichenstrasse.

Welch wichtige Rolle das Auto damals im Leben der Menschen spielte, lässt sich allein schon mit Statistiken belegen: In der Zeit, als solche Garagenboxen voll dem Trend entsprachen, der Krieg vorbei war und die Wirtschaft blühte, hatte die Stadt Basel mindestens ebenso viele Einwohner wie heute, in den Sechzigerjahren gar noch mehr. Würde man die Quadratmeterzahl einer Garagenbox mit dem durchschnittlichen Wohnflächenbedarf der Baslerinnen und Basler von damals vergleichen, man käme wohl auf einen ähnlich hohen Wert.

Hebelstrasse.

Aber eben: Die Menschen brauchen immer mehr Platz, die Autos ebenso (wer würde es heute schon wagen, mit einem SUV oder nur einem grösseren Kombi in eine alte Garagenbox zu fahren? Sie wären viel zu klein!). Ab den Siebzigerjahren ist die Menge der Autos so gross und der Stadtraum so rar und teuer, dass beim Bau von neuen Mehrfamilienhäusern oft in die Tiefe gegraben und eine Einstellhalle für alle oder viele Wohnungen konstruiert wird. Garagenboxen, die in einer Bauzone liegen und der Strasse entlang stehen, weichen nach und nach neuen Wohnbauten.

Es ist erstaunlich, dass sich diese Zeugen aus einer ganz anderen Zeit doch an einigen Stellen in der Stadt erhalten haben. Haben ihre Eigentümer genug Geld und schlicht kein Interesse daran, an ihrer Stelle etwas Neues zu errichten? Haben sie etwa nostalgische Gefühle entwickelt, weil sie die Box an ihren Grossvater erinnert? Ja, was ist eigentlich die Funktion dieser kleinen Kisten heute, da neue Automobile kaum mehr Platz finden darin? Sind sie zu Garagen für Oldtimer geworden? Oder ganz banal zur Abstellkammer für Motor- und Fahrräder, Gartengeräte oder sonstige Utensilien der Freizeitgesellschaft?

Oder wurden sie von einer Stadt, die sich zügig und fast masslos entwickelt, die über Tiefgaragen und Parkplatz-Kompensation diskutiert, einfach vergessen?