Essensabgabe «Soup & Chill» erhält kein Geld vom Kanton Basel-Stadt für die Sommermonate Die Basler Wärmestube beantragte beim Kanton eine Sonderunterstützung, auch weil viele Geflüchtete aus der Ukraine das Angebot nutzen. So einfach ist es aber nicht. Nora Bader Jetzt kommentieren 31.05.2022, 18.00 Uhr

Die Wärmestube Soup & Chill an der Solothurnerstrasse bietet Mahlzeiten für einen Franken an. Roland Schmid (28. November 2016)

Von Armut betroffene Menschen sind in Basel-Stadt auf niederschwellige Angebote wie Essensabgaben angewiesen. Dies spürt die Wärmestube Soup & Chill, wie deren Präsidentin Claudia Adrario de Roche sagt. Hinzu kommen aktuell die Geflüchteten aus der Ukraine, die «Soup & Chill» besuchen – am Montagabend seien es 100 gewesen. Insgesamt nutzten 173 Personen an diesem Abend das Angebot der Wärmestube, wo für einen Franken eine warme Mahlzeit erhältlich ist. 2021 lag der Schnitt bei insgesamt 100 Personen pro Abend.

Claudia Adrario de Roche. (Archivbild) Roland Schmid

Um der grossen Nachfrage finanziell Herrin zu werden, hat «Soup & Chill» beim Kanton einen Antrag gestellt: 50’000 Franken für die Sommermonate plus zusätzliche 25’000 Franken für die Verköstigung der Geflüchteten aus der Ukraine.

Nun folgte die Absage des Kantons. In einem Schreiben, das der bz vorliegt, begründet das Sozialamt: «Es kann nicht Aufgabe des Kantons sein, neben der Ausrichtung der finanziellen Unterstützung durch die Sozialhilfe zusätzlich Lebensmittelabgaben oder Verpflegungsangebote für Geflüchtete zu finanzieren.» Eine Finanzierung für eine bestimmte Flüchtlingsgruppe würde zudem eine nicht unproblematische Ungleichbehandlung darstellen.

Kanton sprach Hilfe für die Wintermonate

Dem Kanton seien bisher 1600 Geflüchtete gemeldet worden, die zu 80 Prozent bei Gastfamilien untergekommen und dort gut versorgt seien. Der Kanton unterstützte «Soup & Chill» bisher nur in den Wintermonaten; mit jeweils 50'000 Franken.

«Der Grundgedanke war, dass sozial benachteiligte Personen in den kalten Monaten in den Abendstunden eine Aufenthaltsmöglichkeit haben sollen, da in der Zeit nebst der Gassenküche keine vergleichbaren Angebote vorhanden sind», so Ruedi Illes, Leiter des Sozialdienstes in Basel-Stadt.

«Es ging vor allem auch darum, das Bahnhofsareal zu entlasten.»

Aus Sicht des Kantons bestehe im Sommer kein Bedarf nach einem warmen Aufenthaltsort mit Verpflegung wie im Winter. Zudem sei seit 2021 auch der Treffpunkt Gundeli an Wochenenden und Feiertagen geöffnet und biete eine warme Mahlzeit beziehungsweise einen Sonntagsbrunch für drei Franken.

Für die Wintermonate könne «Soup & Chill» weiterhin Gelder beantragen. Aber der Kanton erwartet einen mehrjährigen Finanzierungsplan und ein Betriebskonzept, das die Anforderungen bezüglich Organisation, Zielsetzung und Zielgruppe erfülle.

«Soup & Chill» will nicht mehr Geld verlangen

Dies war die Bedingung, die aus einer Betriebsanalyse hervorging, aufgrund der sich im Frühling 2021 die Stiftungen CMS und GGG vom Projekt für Armutsbetroffene zurückgezogen hatten. Unklar war, wer die Wärmestube überhaupt nutzen dürfe. Darauf hatte «Soup & Chill» für den Winter 2021/2022 keine Gelder mehr beim Kanton beantragt und kein Konzept eingereicht.

Der Sozialdienst schlägt nun weiter vor, «Soup & Chill» solle wie andere Institutionen drei statt einen Franken pro Mahlzeit verlangen. «Bei täglicher Öffnung während sechs Monaten und rund 100 Gästen pro Tag würden die Einnahmen bei einem Unkostenbeitrag von drei Franken 54’000 Franken betragen», schreibt der Sozialdienst im vorliegenden Brief. Das will man bei «Soup & Chill» aber nicht. «Soup & Chill»-Präsidentin Adrario de Roche sagt:

«Es ist jetzt nicht der Moment, um administrative Hürden aufzubauen. Man kann nicht wegdiskutieren, dass es auch jetzt im Sommer jeden Abend eine Abgabestelle für Essen und einen Treffpunkt braucht. Und zwar dringender denn je.»

Man suche nach anderen Geldgebern, um das Angebot aufrechterhalten und dem Team die Löhne bezahlen zu können.

