Arbeitsrecht am Euro-Airport: Jean-Luc Johaneck im Gespräch

Euro-Airport Arbeitsrecht im Schweizer Sektor: «Ein Staatsvertrag würde dem EU-Recht widersprechen» Der elsässische Grenzgängerpräsident Jean-Luc Johaneck beschreibt im Interview mit der bz die derzeitige Situation für Arbeitnehmende im Schweizer Sektor. Und er erklärt, warum seiner Meinung nach ein Staatsvertrag die aktuelle Rechtsunsicherheit nicht lösen wird. Peter Schenk Jetzt kommentieren 30.11.2022, 05.00 Uhr

Jean-Luc Johaneck, elsässischer Grenzgängerpräsident. zvg

Seit das französische Verwaltungsgericht 2020 in einem Grundsatzurteil entschied, dass – trotz der 2012 beschlossenen Rahmenvereinbarung «Accord de méthode» – französisches Arbeitsrecht im Schweizer Sektor des Euro-Airports anwendbar bleibt, herrscht dort für Unternehmen und Arbeitnehmende Rechtsunsicherheit.

Jean-Luc Johaneck, Präsident der südelsässischen Grenzgängervereinigung CDTF, kümmert sich auch um Beschäftigte von Firmen im Schweizer Sektor des Euro-Airports, wie Jet Aviation oder Swissport, obwohl diese streng genommen keine Grenzgängerinnen und Grenzgänger sind.

Wie ist derzeit die Lage im Schweizer Sektor des Euro-Airports?

Jean-Luc Johaneck: Bei Jet Aviation gab es zwei Kündigungswellen. Die erste von 150 Personen vor zwei Jahren wurde mit Corona begründet, obwohl in Frankreich Massenkündigungen wegen Corona verboten waren. Es folgten im April 2022 weitere 80. In Frankreich muss man bei einer Kündigung aus wirtschaftlichen Gründen nachweisen, dass das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten erhebliche Verluste gemacht hat. Dieser Nachweis wurde nicht erbracht.

Gibt es noch weitere Probleme bei anderen Firmen?

Ich habe erst kürzlich einen anonymen Brief von Beschäftigten von Swissport bekommen. Sie beklagen sich über die schlechten Arbeitsbedingungen, trauen sich aber nicht, ihre Namen zu nennen, weil sie dann Nachteile für sich befürchten. 2020 haben Beschäftigte gegen ihre Entlassung geklagt und vom obersten französischen Verwaltungsgericht Recht bekommen.

Warum engagieren Sie sich für die Beschäftigten im Schweizer Sektor?

Eigentlich habe ich kein Interesse daran, das zu tun, weil wir dort nur wenige Mitglieder haben. Aber die Ungerechtigkeiten regen mich auf. Ich will nur, dass die Gesetze eingehalten werden. Seit Jahrzehnten wird den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesagt, dass sie Grenzgängerinnen und Grenzgänger seien, dabei befinden sich die Betriebe auf französischem Boden. Im Grunde ist niemand für sie zuständig. Bei einem Prozess, den ich einmal in Basel gewonnen habe, hat mir der Richter zu verstehen gegeben, dass er in Zukunft für derartige Fälle nicht zuständig sei.

Könnte ein schweizerisch-französischer Staatsvertrag zum Arbeitsrecht nicht Klarheit schaffen?

Das Arbeitsrecht ist ein fundamentales Recht, das auch durch einen Staatsvertrag nicht aufgehoben werden kann. Ich bin überzeugt, dass die französischen Gerichte sich weiterhin dagegen aussprechen werden, dass in Frankreich Schweizer Recht gilt. Ausserdem würde der Staatsvertrag EU-Recht widersprechen. Wir würden in Brüssel bei der EU-Kommission dagegen vorgehen.

