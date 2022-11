Euro-Airport Basel: Unsicheres Arbeitsrecht im Schweizer Sektor

Euro-Airport Der schwierige Weg zum Staatsvertrag Für Schweizer Firmen am Euro-Airport gibt es nach wie vor keine Rechtssicherheit beim Arbeitsrecht. Das bedroht Innovationen und Arbeitsplätze. Durch die geplatzte Vertragsunterzeichnung entgehen den beiden Basel ausserdem Steuererstattungen im dreistelligen Millionenbereich. Peter Schenk Jetzt kommentieren 30.11.2022, 05.00 Uhr

Jet Aviation hat in den letzten Jahren am Euro-Airport viel Geld in die Hände genommen: Allein der 2018 eröffnete Hangar 3 kostete den Flugzeugbauer 18 Millionen Franken. Die derzeitige Rechtsunsicherheit könnte weitere Investitionen verhindern. Juri Junkov

Arbeitnehmende im Schweizer Sektor des Euro-Airports befinden sich auf französischem Boden, werden jedoch von Schweizer Unternehmen beschäftigt. Das wirft arbeitsrechtliche Fragen auf, die bis heute nicht abschliessend geklärt werden konnten.

Einige Jahre herrschte nach jahrelangen Verhandlungen endlich Einigkeit: Die Rahmenvereinbarung «Accord de méthode» regelte, dass für die Arbeitnehmenden im Schweizer Sektor das Schweizer Arbeitsrecht zur praktischen Anwendung kommt. Doch 2020 kippte das französische Verwaltungsgericht diesen Entscheid und hielt in einem Grundsatzurteil fest, dass trotz Rahmenvereinbarung französisches Arbeitsrecht anwendbar bleibt. Seither herrscht wieder Rechtsunsicherheit.

«Seitdem wissen wir, dass wir einen Staatsvertrag brauchen», sagt Luca Urgese, Geschäftsführer der Koordinationsplattform Secteur Suisse EAP. Von den 6100 Arbeitsplätzen am binationalen Flughafen befinden sich derzeit 4500 im Schweizer Sektor, die vom Gerichtsurteil betroffen sind.

Die Arbeitsrechtsfrage über einen Staatsvertrag zu regeln ist schwierig

2017 konnten Frankreich und die Schweiz die Frage der Besteuerung auf dem Flughafen in einem Staatsvertrag klären. Doch die Arbeitsrechtsfrage auf diesem Weg zu regeln, ist ungleich schwieriger: «Das Arbeitsrecht ist eine deutlich härtere Knacknuss. Da braucht es einen langen Atem», urteilt Claus Wepler, Generalsekretär des Basler Departements für Wirtschaft, Soziales und Umwelt.

Ein französischer Diplomat, der namentlich nicht genannt werden will, sagt:

«Das ist ganz offen. Der Vertrag kann nächstes Jahr zu Stande kommen, aber auch erst in fünf Jahren.»

Denn Macron und seine Regierung, die dieses Vorhaben unterstützen, verfügen nicht mehr über eine klare Mehrheit.

Ausserdem haben die Franzosen der Schweiz offenbar noch nicht verziehen, dass diese sich gegen den Kauf des französischen Rafale-Kampfjägers entschied. «In Frankreich werden Waffengeschäfte immer mit Politik verknüpft», sagt ein Beobachter.

Beiden Basel entgehen Steuererstattungen von 120 Millionen Franken

Durch diesen Patzer ist den beiden Basel viel Geld entgangen: Wäre der Kauf zu Stande gekommen, hätte Frankreich nicht nur den Staatsvertrag zum Flughafen unterzeichnet, sondern auch die Quellensteuererstattung für französische Grenzgänger für acht Grenzkantone von derzeit 4,5 Prozent verdoppelt, wie Recherchen des Onlinemagazins Republik zeigen. Das hätte in den nächsten 30 Jahren zusätzlich 3,5 Milliarden Franken in die Kassen der Grenzkantone gespült.

Basel-Stadt erhielt 2021 immerhin gut 74 Millionen Franken von den Franzosen erstattet, Baselland bekam im selben Jahr 49 Millionen Franken. Für die Mitarbeitenden des Schweizer Sektors allerdings gibt es keine Rückzahlungen. Sowohl das Basler Finanzdepartement als auch die Baselbieter Finanz- und Kirchendirektion begründen, der EAP befinde sich auf französischem Boden.

2017 konnten Frankreich und die Schweiz die Frage der Besteuerung am Euro-Airport in einem Staatsvertrag klären. Keystone

Rechtssicherheit durch einen Staatsvertrag ist für Investitionen wichtig

Eine klare Lösung der Arbeitsrechtsfrage ist, laut Lucas Urgese, nicht nur für Arbeitnehmende und Unternehmen im Schweizer Sektor wichtig, sondern auch in Frankreichs Interesse: «Dreiviertel, also der allergrösste Teil der Mitarbeitenden des Schweizer Sektors, wohnt im Elsass», so Urgese. Ausserdem sei die Rechtssicherheit auch für die Investitionen am Euro-Airport wichtig.

Im Schweizer Sektor investieren Jet Aviation und Amac Aérospace die höchsten Summen. So liess Jet Aviation 2018 für 18 Millionen Franken einen grossen neuen Hangar bauen und hat vor einem Jahr für zehn Millionen Franken ein neues Produktionszentrum fertiggestellt, in dem alle handwerklichen Arbeiten konzentriert werden. Amac Aérospace eröffnete Anfang 2021 für 15 Millionen einen fünften Hangar.

26'000 direkte und indirekte Arbeitsplätze hängen vom EAP ab

Beide Unternehmen gehören am Euro-Airport zu den grössten Arbeitgebern im Schweizer Sektor. Jet Aviation beschäftigt allein 900 Mitarbeitende, bei Amac Aérospace sind es 600. Die wirtschaftlichen Entwicklungen in den letzten beiden Jahren führten bei Jet Aviation bereits zu zwei Entlassungswellen. Amac Aérospace denkt bislang nicht über ähnliche Schritte nach. Doch auch beim Bodenabfertigungsunternehmen Swissport kam es zu Kündigung, die sie den ehemaligen Mitarbeitenden teuer bezahlen mussten.

Lucas Urgese befürchtet daher, dass die unsichere Rechtslage beim Arbeitsrecht dazu führen könnte, dass sich Unternehmen aus dem Schweizer Sektor zurückziehen und betont die Bedeutung des Flughafens für die Region Basel.

«Eine Studie von 2019 zeigt, dass der Euro-Airport eine Wertschöpfung von 1,6 Milliarden Euro generiert und direkt sowie indirekt 26'000 Arbeitsplätze von ihm abhängen.»

Grenzgängerpräsident Jean-Luc Johaneck macht sich hingegen keine Sorgen um die Jobs: «Die Betriebe können gar nicht woanders hingehen, weil sich hier die spezialisierten Mitarbeitenden befinden – diese finden sie sonst nicht zu so niedrigen Gehältern.» So verdiene ein Techniker mit fünfzehnjähriger Berufserfahrung 4700 Franken. Johaneck betont ausserdem: «Wenn der Flughafen sich auf Schweizer Gelände befände, würden die Schweizer nie und nimmer akzeptieren, dass dort das französische Arbeitsrecht gilt.»

Ein Ausgang der vertrackten Arbeitsrechtssituation am EAP ist völlig offen

Wie es weiter geht mit einem etwaigen Staatsvertrag ist vollkommen offen. Für Luca Urgese sollte sich ein neuer Vertrag eng an den «Accord de Méthode» anlehnen. Jean-Luc Johaneck ist allerdings überzeugt, dass das französische Arbeitsrecht auch durch einen Staatsvertrag nicht ausgehebelt werden könnte (siehe Interview). Er verweist auf das EU-Recht und die römischen Verträge. Ein Schweizer Arbeitsrechtsexperte ist anderer Meinung:

«Die Verträge von Rom sehen zwar Garantien für Arbeitnehmende vor, aber Ausnahmen bei internationalen Kooperationen müssen möglich sein.»

Weder vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA), noch von der französischen Botschaft in der Schweiz ist Genaueres über den weiteren Verlauf in Erfahrung zu bringen. Immerhin betont die Botschaft, man sei sich der Wichtigkeit des Schweizer Sektors und seiner wirtschaftlichen Bedeutung für das Oberelsass bewusst.

Und das EDA sagt, die Schweiz arbeite auf eine langfristige Lösung hin, die dem Euro-Airport erlauben solle, seine Rolle als wirtschaftlicher Motor der Region Basel wahrzunehmen und die Rechtssicherheit für die dort ansässigen Schweizer Firmen zu stärken.

