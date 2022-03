Euro-Airport Fortschritt für den Flughafen-Bahnanschluss Die französischen Behörden haben das Projekt als gemeinnützig erklärt. Fertig sein könnte es 2030. Dann gebe es von Laufen wie von Liesal jeweils einen Halbstundentakt zum binationalen Flughafen. Peter Schenk 16.03.2022, 11.58 Uhr

Der Ausbau der trinationalen S-Ban könnte auch dem Euro-Airport zu gute kommen. Nicole Nars-Zimmer

Die oberelsässische Präfektur in Colmar hat die Bahnanbindung zum Euroairport als gemeinnützig erklärt. Damit rücke der Ausbau der trinationalen S-Bahn in Frankreich näher, kommentierte Trireno, die bei der Agglo Basel für die S-Bahn zuständig ist, die Entscheidung in einer Medienmitteilung. Der Schritt ist der Abschluss eines öffentlichen Anhörungsverfahrens nach französischem Recht, das Anfang 2022 zu Ende ging.