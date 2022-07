Euro-Airport: Trotz Verbot heben immer noch Jets nach 23 Uhr ab

Euro-Airport Neue Sperrstunde zeigt erst wenig Wirkung: Viele Starts nach 23 Uhr Seit Februar sind am Euro-Airport Starts in der Stunde vor Mitternacht untersagt – trotzdem dürfen Jets noch immer während der Sperrstunde abheben. Grund ist, wie der Flughafen «Start» definiert. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 20.07.2022, 05.00 Uhr

63-mal hob zwischen Februar und Mai ein Flugzeug nach 23 Uhr ab. Bislang ohne Konsequenzen für die Airlines. Keystone

Auf dieses Datum haben sich Fluglärmgegnerinnen und -gegner gefreut. Per 1. Februar 2022 trat am Euro-Airport das erweiterte Nachtflugverbot in Kraft. Seitdem sind Starts ab 23 Uhr untersagt. Die Krux: Das Verbot gilt nur für geplante Starts. Unter gewissen Umständen dürfen Jets auch weiterhin nach 23 Uhr abheben – und das kommt nicht selten vor.

Alleine zwischen Februar und Mai durchbrach 63-mal ein abhebendes Flugzeug die Nachtruhe. Die Zahl geht aus einer Antwort der Baselbieter Regierung auf einen Vorstoss von Landrat Peter Hotz hervor. Der Allschwiler EVP-Politiker beklagte sich, es würden bei jedem Start «jeweils Hunderte von Anwohnerinnen und Anwohner aus dem Schlaf gerissen». Darum sei es umso wichtiger, dass eine Ausnahmegenehmigung wirklich nur in Einzelfällen erteilt wird.

Peter Hotz interessierte sich auch dafür, wer Ausnahmen bewilligen darf, welche Gründe dafür anerkannt werden und wie häufig ein Start als nicht rechtmässig bewertet worden sei.

Trifft die Airline keine Schuld, darf sie abheben

Die Baselbieter Regierung hält in ihrer Beantwortung der Interpellation «Ausnahmebewilligungen trotz Startverbot am Euro-Airport» fest, das Startverbot ab 23 Uhr sei für die Schweiz wie für Frankreich «einzigartig». Weil sich noch keine gerichtliche Praxis eingespielt habe, würden die französischen Behörden bei der Bewertung der Rechtsmässigkeit von Verspätungen Regelungen anwenden, «die im europäischen Recht in einem vergleichbaren Umfeld zum Tragen kämen».

Ein Flugzeug dürfe demnach nach Beginn der Sperrzeit abheben, wenn «aussergewöhnliche Umstände» bestünden, die sich auch dann nicht hätten vermeiden lassen, «wenn alle zumutbaren Massnahmen ergriffen worden wären». Solche Umstände seien etwa politische Instabilität, Unwetter, Sicherheitsrisiken oder Streiks. Beachtlich ist die starke Zunahme der Flugbewegungen nach 23 Uhr in Bâle-Mulhouse. Im Februar gab es 7 Starts, im März 5, im April 22 und im Mai bereits 29. Von den verspäteten Jets waren 37 Fracht- und 26 Passagiermaschinen. Laut dem geltenden Regime sind geplante Starts zwischen 23 und 6 Uhr untersagt; Landungen dürfen nicht zwischen Mitternacht und 5 Uhr angesetzt werden.

Bis zu 40'000 Euro Busse

Zu den Ausnahmebewilligungen hält der Regierungsrat fest, diese würden immer erst im Nachhinein ausgestellt. Die französischen Behörden schauten jeden Fall an. Das nimmt viel Zeit in Anspruch. Von den genannten 63 verspäteten Starts ist noch keiner behandelt worden. Somit wurden auch keine Sanktionen ausgesprochen. Möglich wären Bussen bis 40'000 Euro pro Vorfall.

Beachtlich ist auch die Definition von Start. Laut dem Erlass des französischen Umweltministeriums vom August 2021 zählt der Zeitpunkt, an dem das Flugzeug das Gate verlässt («release from gate»), aber nicht jener, an dem es tatsächlich abhebt.

