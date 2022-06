Droht wegen Easyjet das Chaos am Euroairport?

Euroairport Personalmangel in der Luftfahrt: Was das für Reisende ab Basel bedeutet Der Branche fehlt es massiv an Arbeitskräften – nicht nur in der Kabine, auch am Boden. Easyjet muss im Sommer europaweit wohl mehrere tausend Flüge streichen – auch der Euroairport ist betroffen. Rahel Empl Jetzt kommentieren 15.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Werden sie fliegen – oder nicht? Viele Reisende bangen vor dem Sommer um die Durchführung ihrer Flüge in sommerliche Gefilde. BLZ

Es ist ein ähnliches Dilemma wie in der Gastrobranche: Während der Pandemie ging in der Luftfahrt praktisch nichts mehr. Flughäfen, Airlines und Servicegesellschaften sprachen weltweit Tausende Entlassungen aus, oder aber Angestellte fanden Jobs in krisenresistenteren Branchen. Resultat: Jetzt, da die Nachfrage nach Flugreisen riesig ist, mangelt es an allen Ecken und Enden an Fachkräften. Nicht nur die Swiss, auch andere Airlines müssen deswegen Flüge streichen.

Etwa die Billiglinie Easyjet – mit einem Marktanteil über 60 Prozent stärkste Gesellschaft am Basler Euroairport (EAP). So musste sie vergangene Woche unter anderem in Bristol mehrere Flüge pro Tag streichen, denn in der englischen Basis sind derzeit 150 Stellen offen. Medien berichteten von einem heillosen Chaos am Flughafen. In Berlin-Schönefeld wiederum hat Easyjet wegen Personalmangels einen Teil seiner Flüge im Sommer gestrichen. Betroffen sind bis Ende August täglich zwölf Flüge – unter anderem auch mit Ziel Basel.

Easyjet hält sich bedeckt

Droht nun also auch dem EAP ein Sommer mit unangenehmen Turbulenzen? Sprecherin Manuela Witzig sagt auf Anfrage der bz, dass bereits verschiedene Airlines – neben Easyjet etwa Ryanair, British Airways und KLM – «Kapazitätsanpassungen» vorgenommen hätten. Dies stelle jedoch keinen allgemeinen Trend dar:

«Wir stellen vielmehr fest, dass Airlines, welche auf das Badeferien-Geschäft ausgerichtet sind, etwa Corendon Airlines und Sun Express, wie geplant fliegen und aufgrund der hohen Nachfrage zum Teil sogar Sitzplatzkapazitäten ausbauen.»

Bei den oben erwähnten Fluggesellschaften handelt es sich jedoch um kleine Fische. Die bz hat beim Platzhirsch Easyjet Switzerland nachgehakt. Eine Sprecherin sagt: «Es gibt branchenweit operative Probleme, die sich derzeit auf den Flugbetrieb auswirken, sodass wir eine Reihe von Flügen vorbeugend gestrichen haben.» Konkrete Aussagen zum EAP macht sie nicht. Nur, dass die Fluglinie an ihrer Basis in Basel die 420 Mitarbeitenden dank einer Vereinbarung mit den Gewerkschaften habe halten können während der letzten zwei Jahre. Ein gutes Vorzeichen, doch ein Insider meint: «Wer denkt, dass der EAP von den Ausdünnungen Easyjets verschont bleibt, ist naiv.» Auch er kann keine weiteren Angaben machen; die entsprechenden Entscheide würden sehr kurzfristig gefällt, der Betrieb fortlaufend überprüft.

Swissport zittert wegen steigender Covid-Krankheitsfälle

Ein wenig entspannter sieht man die Situation beim Dienstleister Swissport, der unter anderen für Gepäckabfertigung, Boarding-Organisation und die Betankung der Flugzeuge zuständig ist. Grundsätzlich bestehe am EAP kein Personalmangel, sagt Sprecherin Nathalie Berchtold auf Anfrage: «Mit der bestehenden Situation kann die Abfertigung der Abflüge und Ankünfte in den Sommermonaten sichergestellt werden. Wir haben über 150 neue Mitarbeitende in den letzten sechs Monaten in Basel angestellt.» Allerdings hält sie fest:

«In letzter Zeit verzeichnen wir steigende Covid-Krankheitsfälle, die kurzfristige Absenzen verursachen.»

Ziel von Swissport für den Sommer/Herbst 2022 am EAP sei deshalb, weitere Mitarbeitende zu rekrutieren, damit man auf 600 Angestellte komme – «und somit gut für allfällige Unregelmässigkeiten aufgestellt ist». Aktuell, so Berchtold weiter, beschäftigt Swissport 576 Mitarbeitende. Vor der Pandemie waren es 590. «Wir appellieren an das Verständnis der Reisenden bei Unregelmässigkeiten im Flugverkehr und empfehlen allen Passagieren rechtzeitig am Flughafen einzutreffen, mindestens zwei Stunden vor Abflug.»

Euroairport bittet um Mithilfe – und gibt Reisevorbereitungstipps

Witzig vom EAP betont, dass dieses Zeitbudget unbedingt einzuhalten sei; die teilweise immer noch gültigen Einreisebeschränkungen würden zusätzliche Kontrollen erfordern und zwangsläufig zu längeren Wartezeiten an den Kontrollpunkten führen, vor allem im Check-in-Bereich. Konkret: «Die Dokumentenkontrollprozesse können rund drei Mal länger dauern als vor der Pandemie», so Witzig. Entsprechend bittet sie Flugreisende um Mithilfe, denn auch sie könnten mit guter Reisevorbereitung zu einem reibungslosen Betrieb beitragen.

So empfiehlt es sich unter anderem, sich vor Abflug frühzeitig über die pandemiebezogenen Bestimmungen der jeweiligen Fluggesellschaft und des Ziellandes zu informieren. Wer die Möglichkeit hat, am Vorabend einzuchecken, kann ebenfalls Zeit sparen. Und bei einer Anreise mit dem Auto empfiehlt es sich, den Parkplatz schon vorher zu reservieren.

Und wie steht es um den Flughafen selbst? Dieser beschäftigte im Mai 2019 387 Angestellte, im Mai 2022 waren es noch 354. Es seien derzeit lediglich acht Stellen zu besetzen, mehrheitlich im technischen Bereich, sagt Witzig. Sie fügt aber etwas vage an:

«Die rasche Zunahme des Fluggastaufkommens ist eine Herausforderung für alle Partner auf der Flughafen-Plattform.»

Im Hinblick auf den Sommerbetrieb hätten deshalb diverse Vorbereitungs- und Koordinationsmeetings mit den Firmen auf der Plattform stattgefunden respektive seien im Gang, so Witzig: «Im Hinblick auf den sehr herausfordernden Sommerbetrieb erwarten wir also grundsätzlich funktionierende Abläufe, wenn auch Wartezeiten in Spitzenzeiten zu erwarten sind.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen