Baden- Württembergs Ministerpräsident zu Besuch in Basel

Europapolitik Baden- Württembergs Ministerpräsident in Basel: «Wir leben in unruhigen Zeiten. Grenzüberschreitende Initiativen sind wichtig» Basel-Stadt und Baden-Württemberg verstärken ihre Zusammenarbeit und unterzeichnen eine gemeinsame Absichtserklärung, wie sie am Freitag bekannt geben. Gesprochen wurde auch über Forschung, Klima- und Energiepolitik. Nora Bader 29.04.2022, 14.40 Uhr

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (links) war am Freitag in Basel zu Besuch – hier auf dem Bild mit dem Basler Regierungspräsidenten Beat Jans. Kenneth Nars

«Anlässlich eines Arbeitstreffens des Regierungsrates Basel-Stadt mit dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann und weiterer Regierungsmitgliedern von Baden-Württemberg im Basler Rathaus wurde eine Zusammenarbeit in verschiedenen Zukunftsbereichen vereinbart». Das teilte die Basler Regierung am Freitag mit.

Die entsprechende gemeinsame Absichtserklärung hätten anschliessend Regierungspräsident Beat Jans und Ministerpräsident Kretschmann unterzeichnet. Für Regierungspräsident Jans sei die gemeinsame Erklärung «Kitt für den Zusammenhalt in der Region.

Der Basler Regierungsrat empfängt Winfried Kretschmann im Rathaus. Nora Bader

Baden-Württemberg und Basel-Stadt haben vieles gemeinsam. Der grenzüberschreitende Austausch zwischen den benachbarten Landesteilen ist eine Erfolgsgeschichte. Basel-Stadt freut sich sehr darüber, dass wir die bestehende Freundschaft und die künftige Zusammenarbeit heute bekräftigen durften.»

Ministerpräsident Kretschmann betrachtete das Treffen vor dem aktuellen Zeitgeschehen: «Wir leben in unruhigen Zeiten. Überall fordern Populisten und Extremisten unsere Demokratien heraus. Deswegen müssen wir den Bürgerinnen und Bürgern im Alltag immer wieder beweisen, dass unser Staats- und Verwaltungssystem Garant für Freiheit und Demokratie ist.

Dafür leisten grenzüberschreitende Initiativen einen sehr wichtigen Beitrag.

Schließlich verbessern sie die Lebenssituation der Menschen vor Ort ganz praktisch. Und heute heben wir unsere Zusammenarbeit auf eine neue Stufe».

Europapolitik und der Bereich Klima/Energie steht im Vordergrund

Wichtige Pfeiler der Zusammenarbeit seien die Europapolitik sowie die Bereiche Klima und Energie. In einem gemeinsamen Appell an die Regierungen in der Schweiz und in Deutschland sowie an die EU-Kommission werde unter anderem eine zeitnahe Lösung für die institutionellen Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU gefordert, insbesondere auch für die Assoziierung der Schweiz bei Horizon Europe.

«Bezüglich Klima und Energie sollen beispielsweise Massnahmen zum Aufbau eines grenzüberschreitenden Wasserstoff-Ökosystems und die Nutzung der Rheinschifffahrt zur Verteilung von Wasserstoff geprüft und wenn möglich umgesetzt werden», teilt die Basler Regierung weiter mit.

Webinar-Reihe startet bereits in diesem Jahr

Weitere Bereiche der vertieften Zusammenarbeit zwischen Basel-Stadt und Baden-Württemberg würden die grenzüberschreitende Zusammenarbeit sowie Verkehr und Mobilität betreffen. Vorgesehen sei auch die Durchführung einer Webinar-Reihe, zwei entsprechende Formate zu den Kooperationsbereichen Europapolitik und Klima/Energie organisiert Basel-Stadt im laufenden Jahr.

Rahmenprogramm des Arbeitsbesuchs

Vor der Unterzeichnung der gemeinsamen Absichtserklärung im Rathaus besuchte die Delegation aus Baden-Württemberg, der auch der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in der Schweiz, Michael Flügger, angehörte und die Basler Delegation das Pharmaunternehmen Hoffmann-La Roche, wo insbesondere das Thema «personalisierte Medizin» behandelt wurde.

Anschliessend stand die Vorstellung des Smart City Lab Basel auf dem Programm, Themen waren die Energiepolitik, E-Mobilität und die geplante Velo-Hochbahn. Danach beantwortete der hohe Besuch aus Deutschland die Fragen der Basler Journalistinnen und Journalisten.

Update folgt.