St. Markuskirche: Abriss und Neubau

Evangelisch-reformierte Kirche Der Abbruch der St.Markuskirche in Basel naht Ein Baubegehren für den Abriss von Kirche und den Bau von 24 Wohnungen wurde eingereicht. Christian Mensch 14.12.2022, 19.41 Uhr

Kirchenglocken St.Markuskirche. Oliver Hochstrasser / bz Zeitung für die Region

Beschlossen ist der Abbruch der Markuskirche schon längst. Zehn Jahre ist es her, seit im Sakralbau im Hirzbrunnenquartier keine Gottesdienste mehr gefeiert werden. Die Glocken sind seit zwei Jahren demontiert und klingen nun in einer Aarauer Kirche. Nun liegt das Baubegehren für den Abbruch der 1924 gebauten Kirche und des in den 1950er-Jahren ergänzten Pfarrhauses sowie für den Bau von zwei neuen Wohnliegenschaften vor.