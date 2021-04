Events Ein Floss wird kommen im Sommer – wahrscheinlich aber erst im August Mit drei alternativen Zeiträumen für das Festival «Im Fluss» arbeitet die Crew von Kapitän Tino Krattiger derzeit. Sie stemmt sich damit gegen die Planungsunsicherheit. Künstler konnten bis dato keine gebucht werden. Es läuft aber wieder auf ein einheimisches Line-up hinaus. Rahel Koerfgen 26.04.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein bisschen später als als gewöhnlich, früher als im vergangenen Jahr: Das Floss-Festival soll auch in diesem Jahr über die schwimmende Bühne gehen. Roland Schmid

Es war von vornherein klar, dass er sich von der Planungsunsicherheit, die die Pandemie mit sich bringt, auch in diesem Jahr nicht aufhalten lassen will und wird: Der Basler Kulturunternehmer Tino Krattiger, Kapitän des Floss-Festivals am Kleinbasler Rheinufer, ist überzeugt, dass seine schwimmende Bühne im stürmischen 2021 anlegen wird. Ja, der Wille bei seinem Team und ihm selber sei da, obschon einige Hürden genommen werden müssten – und der Bundesrat mit seinem Entscheidungstiming alles ein wenig verkompliziere, sagt Krattiger auf Anfrage der bz.

Ganz so einfach und eindeutig, wie es auf der Website imfluss.ch derzeit proklamiert wird – «am 27. Juli werden die Segel gehisst und wir läuten die 22. Saison des Festivals Im Fluss ein» – ist die Ausgangslage nämlich nicht. Fakt ist, dass Krattiger und sein Team derzeit gleich drei Planungsvarianten in der Schublade liegen haben, alle mit jeweils 16 Konzerttagen exklusive Sonntagen.

Die drei Varianten

Variante eins: Das Festival findet wie in einer pandemiefreien Saison von 27. Juli bis 14. August statt. Voraussetzung dafür wäre allerdings, dass der Bundesrat bereits per 1. Juli Veranstaltungen im Freien mit bis zu 1000 Personen erlauben würde; darunter möchte Krattiger auch in diesem Jahr nicht gehen. «Das meine ich mit dem Timing. Wir können das Festival nicht auf den 27. Juli ansetzen, wenn der Bundesrat erst ein paar Tage danach entscheidet. Diese Variante wackelt also erheblich.»

Variante zwei: Das Festival findet mit zwei Wochen Verspätung vom 11. bis 28. August statt. Der Bundesrat müsste Veranstaltungen im Freien mit bis zu 1000 Personen per 1. August erlauben. In den Augen Krattigers das wahrscheinlichste Szenario.

Variante drei: Wenn der Bundesrat grössere Aussenveranstaltungen indes erst auf 1. September zulassen würde, ginge die Konzertreihe wie im vergangenen Jahr vom 1. bis 18. September eher spät über die schwimmende Bühne. Ein entsprechendes Bau- und Nutzungsgesuch haben Krattiger und sein Team bereits eingegeben. Der Festivalchef sagt dazu:

«Es läuft praktisch identisch wie im vergangenen Jahr ab. Das Gelände wird abgeriegelt, 1000 Personen werden eingelassen, dabei gilt Maskenpflicht. Die Frage ist nur noch, wann.»

Die grösste Schwierigkeit derzeit besteht laut Krattiger darin, Künstler zu buchen, die in der noch nicht bestimmten Bespielungszeit gewillt sind und denen es logistisch möglich ist, aufzutreten. «Jedenfalls können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch rein gar keine Angaben zum Programm machen.»

«Die Quadratur des Kreises»

Floss-Booker Gaetano Florio meint dazu, die Tendenz gehe derzeit dahin, dass das Line-up wie im vergangenen Jahr zum grossen Teil aus einheimischen Künstlern oder solchen aus Nachbarländern bestehen wird. Gefixt sei indes noch nichts, «davon sind wir noch weit, weit entfernt». Er schaue sich derzeit mit ein paar wenigen Bands Optionen an, sehe sich aber mit diversen Problemen konfrontiert. Etwa, dass er noch keine konkreten Daten nennen könne, dass gewisse Künstler allenfalls Erstverträge mit anderen Festivals erfüllen müssen, aber auch, dass die meisten Musiker in diesem Sommer nicht auf Tour sein werden. «Meine Arbeit gleicht gerade dem Versuch, die Quadratur des Kreises zu erreichen.»

Nichtsdestotrotz bleibe er gelassen und zuversichtlich, dass die 16 Flossabende gebucht werden könnten, so Florio weiter. Eine Verkürzung des Festivals stehe nicht zur Debatte. «Die Erfahrung im 2021 hat gezeigt: Es kann ein Festival geben mit einem relativ abwechslungsreichen Programm, situationsbedingt mit Bands, die – salopp formuliert – verfügbar sind.»