Was machen die ehemaligen Regierungsmitglieder?

Ex-Regierungsmitglieder Was machen eigentlich Wessels, Ackermann, Brutschin, Dürr und Pegoraro? Michael Fritschi Hans-Peter Wessels, Christoph Brutschin, Elisabeth Ackermann, Baschi Dürr und Sabine Pegoraro sind seit dieser Legislatur nicht mehr im Amt. Die früheren Regierungsmitglieder haben unterdessen neue Jobs, Ämter und Verpflichtungen. Die bz hat nachgefragt: Was machen Sie eigentlich? 30.07.2022, 05.00 Uhr

1. Hans-Peter Wessels: «Dass ich keine Macht mehr habe, das vermisse ich ab und zu»

Gute Aussichten: Hans-Peter Wessels auf dem Balkon seiner Bürogemeinschaft am Marktplatz. Kenneth Nars

Es sind nur ein paar Meter, die ihn von der einstigen Wirkungsstätte trennen. Und doch liegt eine kleine Welt dazwischen. Hans-Peter Wessels hat sich auf dem Balkon seiner Bürogemeinschaft am Marktplatz postiert und blickt hinüber zum Rathaus. Dort, wo er zwölf Jahre lang im Regierungsrat richtungsweisende, teils auch umstrittene Entscheide gefällt hatte. Bis Ende Januar 2021, als der Zeitpunkt seines Rücktritts als Vorsteher des Basler Bau- und Verkehrsdepartements gekommen war. «Ich bewege mich heute zwar noch auf ähnlichem Terrain, aber ich habe die Rollen gewechselt – quasi um 180 Grad», sagt der 59-Jährige.

Während Wessels als Magistrat die Fäden in der Bau- und Verkehrspolitik zog, ist er heute als Strategie- und Politikberater unter anderem in diesen Bereichen tätig. Im Mai 2021 gründete er die Wessels Enterprises und konnte seither verschiedenste Mandate an Land ziehen.

Er unterstützt das Tiefbauamt

Unter anderem ist Wessels Präsident der Plattform simap.ch, über die sämtliche öffentliche Aufträge in der Schweiz ausgeschrieben werden, er sitzt im Universitätsrat der Uni Basel ein, unterstützt den Bahnknoten-Koordinator des Tiefbauamts Basel-Stadt und gehört dem Verwaltungsrat der KWO Grimselstrom an, einem der wichtigsten Wasserkraftunternehmen der Schweiz. Ja, er habe genug zu tun, und das sei gut so:

«Ich fühle mich noch deutlich zu jung, um nichts zu machen. Und so bin ich dankbar, dass ich meine Erfahrung und meine Kompetenzen weiterhin einbringen kann.»

Er hätte nie die Lust verspürt, etwas ganz Neues anzufangen. Wozu auch? Er wolle auf seiner beruflichen Erfahrung bauen.

Entsprechend verfolgt Wessels das lokalpolitische Geschehen heute noch. Wenngleich weniger intensiv. Einen politischen Aufreger habe er nicht registrieren können, «dafür macht die jetzige Regierung einen zu guten Job». Einzig «amüsieren» würden ihn Stimmen, die jetzt von der Exekutive Sofortmassnahmen gegen die Auswirkungen des Klimawandels forderten.

Dass der Klimawandel kommt, wisse man bereits seit 30 Jahren, so Wessels: «So lange hätten wir Zeit gehabt, zu handeln. Die Behörden konnten aber praktisch nichts unternehmen, weil es keine politische Mehrheit dafür gab.» Die Umsetzung sinnvoller Massnahmen würden Jahrzehnte in Anspruch nehmen. Und sie müssten überlegt sein:

«Die meisten Bäume dieser Stadt werden angesichts des Klimawandels sterben. Man wird also mit grossem Bedacht Bäume auswählen müssen, die die Hitze der Zukunft aushalten.»

Der Machtverlust schmerzt ihn

Während er so debattiert, leuchten Wessels’ Augen, er ist wieder ganz der eloquente Staatsmann. Zurück in diese Rolle würde er aber nicht kehren wollen. So fehle ihm etwa das Rampenlicht definitiv nicht, er koste vielmehr die neuen Freiheiten aus: «Meine Agenda ist nicht mehr so dermassen durchgetaktet, ich kann auch mal spontan einen trinken gehen.» Gerade die freien Abende und Wochenenden, die er als Regierungsrat oftmals an Veranstaltungen verbrachte, geniesse er sehr.

«Aber wenn ich ganz, ganz ehrlich bin: Dass ich keine Macht mehr habe, das vermisse ich ab und zu.» Er meine damit die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, Entscheidungen zu fällen. Das falle als Berater komplett weg.

Aber Wessels wäre nicht Wessels, wenn er einen solch nachdenklichen Schlenker nicht mit seinem berühmten schallenden Lachen relativieren würde: «Wenigstens privat habe ich noch die Möglichkeit zu entscheiden.» (rae)

2. Christoph Brutschin: Mit halber Fahrt auf unverändertem Kurs

Christoph Brutschin war während zwölf Jahren Regierungsrat und sein Telefon blieb kaum stumm. Jetzt geniesst er die Ruhe. Anthony Anex / KEYSTONE

Der Volks- und Sozialminister Christoph Brutschin (64) war ein unspektakulärer Regierungsrat (2009 bis 2021). Er stand, wie er auch selbst meint, nicht ständig unter Beobachtung. Der Bedeutungsverlust, im Strassenbild nicht ständig als Promi erkannt zu werden, hält sich entsprechend in Grenzen. Sein Arbeitspensum hat er etwa auf die Hälfte reduziert. Statt am Samstag die nächste Sitzung der Regierung vorzubereiten, besucht er nun den Quartiermarkt. Statt in den Ferien ständig damit rechnen zu müssen, ein Telefonat abnehmen zu müssen, bleibt dieses nun häufig stumm.

Loslassen ist dennoch nicht sein Ding. In zwei politischen Geschäften, die er im Krisenmodus oder im halbfertigen Zustand hinterlassen hat, mischt er weiter mit. Bei der MCH Group und im Hafen. Als Verwaltungsrat des Messekonzerns hat er die Aufgabe, die lokalpolitische Mehrheit im Grossen Rat im ansonsten durchinternationalisierten Konzern zu beschaffen.

Eine seiner neuen Aufgaben ist Einkaufen

Beim Hafen ist er als Präsident der Schweizerischen Vereinigung für Schifffahrt gefordert, für den ins Stocken geratenen Ausbau des Hafens zu lobbyieren. Es macht den Anschein, als wolle er auch noch nach dem Amt unter Beweis stellen, was ihm schon im Amt wichtig war: Es stets richtig gemacht zu haben.

Selbst sein Engagement beim Impfstoff-Start-up Rocket Vax enthält diese Verknüpfung: Der Kanton Basel-Stadt und sein Universitätsspital investierten je eine Million in die Firma, als Verwaltungsrat ist Brutschin nun mitverantwortlich, ob sich das Geld in Luft auflöst oder sich vervielfacht. Eher leicht ist seine Verpflichtung in der Stiftung für das neue Théâtre du Jura, das ebenfalls auf der Empfängerliste von staatlichen baselstädtischen Geldern steht.

Vielleicht etwas zu leicht ist Brutschin bei der Stadiongenossenschaft für den St.-Jakob-Park eingestiegen. Zwar hat er dadurch Zugang zu den FCB-Spielen, doch Knatsch ist programmiert: Es stehen Umbau- und Sanierungsarbeiten in zweistelliger Millionenhöhe an, deren Finanzierung in den Sternen stehen.

Aus der Reserve wird wohl aber auch dies Christoph Brutschin nicht locken. Oder sonst geht er zur Entspannung einkaufen. Diesen Job hat er nach seiner Pensionierung als Regierungsrat von seiner Frau übernommen. (mka/cm)

3. Elisabeth Ackermann: Sie hat Familie und Freiwilligenarbeit im Fokus

Die Wahlen im Oktober 2020 waren nicht einfach für Elisabeth Ackermann. Schliesslich zog sich die damalige Regierungspräsidentin aus dem Rennen zurück. Roland Schmid

Der Abschied aus dem Regierungsalltag war bei Elisabeth Ackermann (59, Grüne) zum Schluss zwar freiwillig. Der Weg dorthin war jedoch geprägt von Kritik, Schlagzeilen und Frust. Sodass Ackermann den Entscheid, beim zweiten Wahlgang der Regierungswahlen von 2020 nicht mehr anzutreten, nur bedingt aus freien Stücken treffen konnte.

Seit der Abgabe des Regierungspräsidiums im Februar 2021 ist es ruhig geworden um sie. Ein bewusster Schritt, wie Ackermann der bz erzählt. Der Grund liege bei noch laufenden Geschäften, in die sie während der Amtszeit involviert gewesen war. Und:

«Ehemalige Regierungsrätinnen und Regierungsräte sollten den aktuellen Vertretenden nicht reinreden.»

Ackermann fokussiert auf ihre Familie, vor allem auf den 97-jährigen Vater, für den sie nun mehr Zeit habe. Zudem hat sie verschiedene kleinere Mandate innen. So ist sie weiterhin im Verwaltungsrat des Kraftwerks Birsfelden und in Vereinsvorständen.

Familie Ackermann hat ukrainisches Ehepaar aufgenommen

Besondere Aufmerksamkeit benötige aktuell der Verein Amica Schweiz. Ackermann ist als Kassiererin im Vorstand und hilft dabei, die Arbeit des Vereins neu zu strukturieren. Amica Schweiz wurde nach dem Bosnienkrieg gegründet und engagiert sich seither in Tuzla in Bosnien-Herzegowina für Frauen, Kinder und Jugendliche, die mit den Auswirkungen des Kriegs kämpfen. Ackermann: «Vielleicht kann das Wissen unseres Vereins in Zukunft auch in der Ukraine von Nutzen sein.»

Denn auch dieser Krieg beschäftigt die ehemalige Regierungsrätin. Seit Ostern lebt ein ukrainisches Ehepaar bei Ackermann. Ein zeitintensives und ehrenamtliches Engagement, habe es doch gerade zu Beginn etliche Behördengänge gebraucht. Unterdessen habe der Mann Arbeit und das eine eigene Bleibe gefunden.

Für den Moment ist Ackermann mit ihren Verpflichtungen zufrieden. Die Politik verfolgt sie in den Medien oder über die Kontakte zu den anderen Regierungsmitgliedern oder Politikerinnen und Politikern. Ganz unpolitisch soll die Zukunft damit nicht sein: «Ich kann mir gut vorstellen, mich wieder mehr in der Partei zu engagieren.» Eine Kandidatur für den Grossen Rat oder öffentliche Ämter schliesst Ackermann jedoch aus. (sil)

4. Baschi Dürr: Was ihm fehlt, ist der Grossbetrieb und die Intensität

Kurz vor dem Wahltermin im Oktober 2020 empfing Baschi Dürr den Besuch noch im Regierungsratsbüro. Unterdessen ist seine Aufmerksamkeit aufgeteilt auf unterschiedliche Posten. Roland Schmid

Über ihn hat Basel bestimmt am meisten gelesen in den vergangenen eineinhalb Jahren, seit er als Regierungsrat abgewählt wurde: Baschi Dürr (45, FDP). Nach acht Jahren als Justiz- und Sicherheitsdirektor war im Februar 2021 Schluss für Dürr. Die Stimmen reichten nicht aus für eine weitere Legislatur in der Basler Exekutive. Die Gründe für die Nichtwiederwahl waren vielseitig.

Unterdessen teilt Dürr seine Zeit und Aufmerksamkeit auf unterschiedliche Ämter, Posten und Engagements auf. In einem 60-Prozent-Pensum ist er CEO von Uptown Basel, ein Arealentwicklungsprojekt. Dann ist er in zwei Verwaltungsräten, einerseits des Universitären Zentrums für Zahnmedizin, andererseits der Sicherheitsfirma Pantex AG. Weiter ist er Präsident der Casino-Gesellschaft Basel und tritt bei «Telebasel» als «Sonntags-Talk»-Moderator auf.

«Ich bleibe ein politischer Mensch»

Über jeden neuen Schritt des ehemaligen Regierungsrats berichteten die Basler Medien. «Es erstaunt mich, wie wichtig das den Leuten noch ist», sagt Dürr, dem auch schon nachgesagt wurde, er suche nach dem Abgang aus der Politik neues Scheinwerferlicht.

Dabei sagt er zur bz, er vermisse das Regierungsratsein weniger, als er gedacht habe. Aus dem Alltag sei er schnell raus gewesen, Details etwa aus dem Grossen Rat würden ihn nicht mehr gross interessieren. «Ich bleibe aber ein politischer Mensch», so Dürr, der sich nun mehr mit politischen Grundsatzfragen auseinandersetzt.

Was ihm jedoch etwas fehlt, ist das Führen und Managen eines Grossbetriebs. Als Justiz- und Sicherheitsdirektor hatte er rund 2000 Angestellte und einen Arbeitsalltag geprägt von hoher Intensität. «Das mochte ich sehr», sagt Dürr und fügt scherzhaft an, heute sei es ihm manchmal fast zu ruhig. (sil)

5. Sabine Pegoraro: Froh, dass sie nicht mehr dabei ist

Am 27. Juni 2019 wurde Sabine Pegoraro im Landrat verabschiedet. Sie vermisse das Regieren überhaupt nicht, sagt sie. Nicole Nars-Zimmer

Wir erreichen Sabine Pegoraro am Mobiltelefon in Davos. Die ehemalige Baselbieter Sicherheits- und später Baudirektorin ist der Hitze in der Region Basel entflohen und erholt sich im Kurort von einer hartnäckigen Corona-Erkrankung. «Ich bin froh, dass ich nicht mehr in der Regierung sitze», sagt die 64-Jährige wie aus der Pistole geschossen.

Pegoraro hatte am 30. Juni 2019 ihren «Letzten». Ihre ehemaligen Kolleginnen und Kollegen sahen sich wenige Monate später unerwartet mit der Coronapandemie konfrontiert: «Ich habe mit ihnen gelitten.» Ohne auf Erfahrungen ähnlicher Ereignisse zurückgreifen zu können, hätten Kantonsregierungen und der Bundesrat weitreichende Entscheide treffen müssen und dafür teils ungerechtfertigt Prügel bezogen. Pegoraro findet: «Die Baselbieter Regierung hat die Coronakrise gut gemeistert.»

Als Anwältin wieder voll im Saft

Die FDP-Politikerin aus Pfeffingen sitzt nun seit drei Jahren nicht mehr in der Kantonsexekutive. Und doch scheint sie noch immer nah an der Baselbieter Politik. Wie es mit dem von ihr aufgelegten Zubringer Bachgraben weitergeht, verfolgt sie mit grossem Interesse. Sie vermisse das Regieren nicht, stellt sie klar. «Überhaupt nicht.» Was sie aber vermisse, sei die Kollegialität in der Regierung. Ihren Nachfolger Isaac Reber (Grüne), mit dem sie eng zusammenarbeitete, sieht Pegoraro sporadisch, auch zu den anderen hat sie gelegentlich Kontakt.

Pegoraro nahm sich nach ihrem Rücktritt eine Auszeit und ist seit Herbst 2019 als Partnerin der Kanzlei Swiss Legal Dürr+Partner in Basel tätig. Und ist wieder voll im Saft: Zwei grössere Mandate beschäftigen die Anwältin, die sich auf das Bau- und Immobilienrecht spezialisiert hat und hier das Know-how aus ihrer Regierungstätigkeit einbringen kann. Derzeit beträgt ihr Pensum 100 Prozent: «Ich wollte eigentlich nicht mehr so viel arbeiten.» Sind die erwähnten Mandate beendet, will sie sich wieder stärker dem Fotografieren widmen, ihrem grossen Hobby. Auch haben die Pegoraros seit kurzem einen jungen Hund. Er hält die Familie auf Trab.

«Fühle mich zu jung für das Rentnerinnen-Dasein»

So ganz nimmt man das Pegoraro nicht ab mit dem Kürzertreten. 16 Jahre sass sie in der Baselbieter Exekutive; seit Clemens Stöckli (CVP, 1971 bis 1991) hat kein Regierungsmitglied so lange gewirkt. Ihre Beharrlichkeit und ihr Durchhaltewille sind legendär. Die 64-Jährige bezieht zwar seit wenigen Monaten eine AHV-Rente, ans Aufhören denkt sie aber nicht. «Für mich stimmt grad alles sehr. Ich fühle mich zu jung für das Rentnerinnen-Dasein.»

