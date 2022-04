Exodus Das ganze Team geht: Personalchaos im Jugendhaus Muttenz In der «Fabrik», dem Jugendhaus in Muttenz, herrscht Personalchaos. Geschlossen kündigte das ganze Team auf das kommende Frühjahr. Es drohte eine längere Schliessung. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 16.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Jugendhaus Fabrik in Muttenz ist bis nach den Sommerferien geschlossen, weil das ganze Team gekündigt hat. Martin Toengi

Die Mitteilung des Gemeinderats von Ende März liess aufhorchen: «Infolge personeller Mutationen bleibt das Jugend- und Kulturhaus Fabrik ab 15. April 2022 bis voraussichtlich nach den Sommerferien 2022 geschlossen. Sowohl der langjährige Leiter Andreas Kocher wie auch die beiden Sozialpädagogen Sabrina Fleury und Greg Wallnöfer haben aus unterschiedlichen Gründen auf dieses Frühjahr ihre Anstellungen gekündet. Zudem wird Tanja Palladino, Sozialarbeiterin in Ausbildung, aufgrund ihres Studienabschlusses das Jugend- und Kulturhaus Fabrik ebenfalls verlassen.»

Das Jugendhaus steht innerhalb von wenigen Wochen ohne Personal da. Das Erstaunen verstärkt sich bei einem Blick auf die Website des Jugendhauses: Dort wurden die Abschiedstage der Mitarbeitenden in grossen Lettern angekündigt. Dazu heisst es: «Tschüss zämme. S Jugi Team verloht s Jugi Fabrik und zieht witer in die witi Wält.»

Uneinigkeit um innovative Ideen

Die weite Welt wurde es für Andreas Kocher nicht gerade. Nach über sechs Jahren als Leiter des Muttenzer Jugendhauses zog es ihn nach Basel, wo er nun in einer Tagesstruktur als pädagogischer Leiter arbeitet. Er habe «begeistert und mit viel Herzblut» in Muttenz Jugendarbeit geleistet – sowohl im Jugi selber wie auch mobil unterwegs. Mehr möchte Kocher nicht sagen. Seine Enttäuschung, dass es und wie es zum Ende kam, ist aber spürbar.

Aus dem Umfeld der «Fabrik» ist zu vernehmen, dass es sowohl in der Zusammenarbeit mit der Verwaltung wie auch teamintern zu Schwierigkeiten gekommen ist. Ausser Kocher selber kamen die anderen Mitarbeiten knapp vor oder während Corona dazu. Für das ganze Team und die einzelnen Mitarbeitenden natürlich ein schwieriger Start, wenn sie ihre Arbeit aufgrund des Lockdowns oder sonstigen Einschränkungen gar nicht oder nur begrenzt ausführen konnten. Zwischen dem Jugi-Team und der Verwaltung ging es auch um innovative Ideen und die zukünftige Entwicklung.

Die Möglichkeiten zur Entfaltung sind innerhalb einer Verwaltung naturgemäss begrenzt. Dazu kam, dass die Gemeinde Muttenz in den vergangenen Jahren stark sparen musste. Aufgrund dessen kam es auf der Verwaltung zu Veränderungen. Der zuständige Verwaltungsangestellte für das Jugendhaus hat heute deutlich mehr Aufgabengebiete als seine Vorgängerin. Dementsprechend knapper sind wohl seine Ressourcen für die «Fabrik».

Fehlt dem Gemeinderat Bezug zur Jugend?

Gemeinderat und Verwaltung wurden vom Abgang von Jugi-Leiter Andreas Kocher und danach von den weiteren Mitarbeitenden überrascht. «Wir befanden uns in einem regelmässigen Austausch. Die Kündigung hat sich zuvor nicht angedeutet», betont Schaub. Die Ankündigung des Gemeinderats, dass die «Fabrik» voraussichtlich bis Mitte August geschlossen bleibt, sorgte in Muttenz für Entsetzen. Sie haben von besorgten und hässigen Eltern viele Rückmeldungen erhalten, erzählt Patrizia Tamborrini, Mitglied der Grünen in der Muttenzer Gemeindekommission. Sie hat deshalb im Lokalanzeiger einen Leserbrief geschrieben und darin den Gemeinderat stark kritisiert.

Doch so schlimm, wie es der Gemeinderat noch Ende März kommunizierte, kommt es jetzt doch nicht. Für die Zeit nach den Osterferien wurde eine Übergangslösung gefunden, damit wenigstens am Mittwoch und Freitag reduziert geöffnet werden kann. Ab dem 1. Juni wird der neue Leiter die Arbeit aufnehmen und beim Aufbau des Teams um ihn herum aktiv mitwirken, berichtet der zuständige Gemeinderat Thomas Schaub (Die Mitte).

Von den Reaktionen aus der Bevölkerung wurden die Verwaltung und der Gemeinderat überrascht. Die Kritik von Patrizia Tamborrini, wonach dem Gemeinderat der Bezug zu den Jugendlichen und deren Bedürfnissen fehle, kommt scheinbar nicht von ungefähr. Anders ist nicht zu erklären, weshalb auf die Schnelle von einer «voraussichtlichen» viermonatigen Schliessung geschrieben wurde.

Gemeinderat und Verwaltung haben nach der eingegangenen Empörungswelle gehandelt. «Wir wollen die Jungen nicht hängen lassen», stellt Gemeinderat Schaub klar. Das Jugendhaus sei in Muttenz ein grosses Bedürfnis. Das sei dem Gemeinderat und der Verwaltung bewusst. Schaub gibt zu, dass die Kommunikation mit der «voraussichtlichen» Schliessung bis im August ein Fehler war. «Das würde ich heute nicht mehr so in Auftrag geben.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen