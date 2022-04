Exorzismus Wenn der Teufel ruft: Das Bistum Basel erhält jährlich 40 Anfragen für Befreiungen vom Bösen Auch in der Region Basel gibt es Menschen, die glauben, vom Teufel besessen zu sein. Sie melden sich beim Bistum Basel, bei Priestern oder besuchen Befreiungsgottesdienste. Zara Zatti Jetzt kommentieren 27.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auch in der heutigen Zeit haben Exorzisten grossen Zulauf: Etwa Vater Sergej, der Hilfesuchende aus ganz Russland, Ochamchira, Abchasien und Georgien empfängt. Keystone

Die junge Frau wirft ihren Kopf hin und her, ihre Finger verkrampfen sich. Mit plötzlich tiefer Stimme und auf Latein verflucht sie den anwesenden Priester. Es sind Szenen einer Teufelsaustreibung aus dem Film «Das Ritual». Exorzismen sind seit eh und je ein beliebtes Motiv in Horrorfilmen. Doch auch im echten Leben ist die Angst vor der Besessenheit durch eine dunkle Macht real – und das nicht nur in erzkatholischen, abgelegenen Gemeinden in südlichen Ländern.

Das Bistum Basel, zu dem zehn Kantone gehören, hat eine eigene Koordinationsstelle, die sich dem Thema annimmt – allerdings spricht das Bistum nicht von Exorzismen, sondern von Befreiungsdienst. Zuständig ist der emeritierte Basler Weihbischof Martin Gächter. Er gibt an, dass sich jährlich rund 40 Personen melden, die eine Beratung oder konkret einen Befreiungsdienst wünschen.

Die katholische Kirche unterscheidet zwischen dem grossen und dem kleinen Exorzismus. «Letzterer darf man sich nicht vorstellen wie in diesen Filmen», sagt Georg Schmid von der Religions- und Sekteninformationsstelle Relinfo. «Der Exorzist bittet Gott um die Erlösung vom Bösen, der Dämon selbst wird nicht angesprochen.» Durchführen könne ein solches Befreiungsgebet jede geweihte Person, weshalb es auch schwierig sei, genaue Zahlen zur Durchführung zu erhalten.

Suchterkrankung oder Persönlichkeitsstörung als Ursache

Beim grossen Exorzismus geht ein direkter Appell an den Teufel, die Person zu verlassen. Ein solches Ritual braucht aber die Autorisierung durch den zuständigen Bischof und darf nur angeordnet werden, wenn bei der besessenen Person gewisse Symptome auftreten – etwa eine Schockstarre oder das Reden in fremden Sprachen. In der gesamten Schweiz wurden laut Relinfo in den vergangenen zehn Jahren zehn bis fünfzehn grosse Exorzismen durchgeführt.

Das Bistum Basel gibt an, in den vergangenen 30 Jahren einen solchen Exorzismus praktiziert zu haben. Durchgeführt hat ihn der Weihbischof Martin Gächter. In einem Interview mit «kath.ch» sagte er über die angeblich vom Teufel besessene Frau: «Ihre Stimme war völlig anders, sehr tief, diabolisch und brüllend. Es war furchtbar.»

Georg Schmid spricht von zwei Personengruppen, die eine Teufelsaustreibung wünschen: Zum einen seien das Menschen, die sich selbst als besessen wahrnehmen. «Häufig sind das Personen mit psychischen Problemen, etwa einer Suchtkrankheit oder einer Persönlichkeitsstörung.» Auch Schmid erhält Anfragen:

«Das können auch Menschen ohne Konfession sein, die von mir wissen wollen, ob ich einen guten Exorzisten empfehlen kann.»

Das Bistum Basel betont auf Anfrage, dass der Befreiungsdienst mit Psychologinnen und Psychologen zusammenarbeitet.

Brasilianische Pfingstgemeinde lädt zu Befreiungsgottesdiensten

Bei der zweiten Gruppe, die eine Befreiung vom Bösen wünscht, handelt es sich laut Schmid um Menschen mit Migrationshintergrund:

«In einigen südamerikanischen, afrikanischen oder asiatischen Kulturen ist der Dämonenglauben stark verankert. Diesen bringen sie in die Schweiz.»

Eine solche Migrationsgemeinde ist die Igreja Universal do Reino de Deus, auf Deutsch: Universalkirche des Reiches Gottes. Laut Relinfo handelt es sich bei der Bewegung um die grösste und umstrittenste der zahlreichen Pfingstgemeinden Brasiliens. Gründer Edir Macedo, einst ein einfacher Lotterieangestellter, ist heute einer der reichsten Männer Brasiliens und hat beste Verbindungen in die Politik.

In Basel befindet sich ein Ableger der brasilianischen Kirche. Wir rufen eine Nummer an, die auf der Website der Kirche angegeben ist, und fragen nach Exorzismen. Eine Frau erklärt in gebrochenem Deutsch, dass die Kirche jeden Freitag in der Gruppe für die Befreiung der Menschen vom Teufel betet. Viele kämen etwa mit Depressionen, diese mache der Teufel. Nach dem Gebet seien die Leute befreit, sagt uns die Frau.

Auf der Homepage der Kirche schreiben Menschen von ihren Befreiungserfahrungen. Da ist etwa eine junge Frau, die angibt, unter Depressionen und Angst gelitten zu haben. Dann schreibt sie: «Ich fing an, an Freitagsgebetsketten für meine Befreiung teilzunehmen. Mit der Zeit sind alle Angst, Traurigkeit und Depressionen verschwunden, ich bin völlig befreit.»

Bei der italienischen Gemeinde reicht oft ein Gebet

Auch die Missione Cattolica Italiana, die Seelsorge für die italienischsprachige Gemeinschaft in Basel, hat Anfragen wegen Teufelsbesessenheit – allerdings nur wenige. Priester Valerio Farranato spricht von etwa zwei Anfragen pro Jahr. Dass er die Personen, die glauben, vom Teufel besetzt zu sein, an das Bistum weiterleite, gebe es aber selten: «Ich bin seit 50 Jahren Priester, dass ich mich mit Fällen an den Bischof wandte, kam vielleicht drei oder vier Mal vor.» Die meisten würden sich mit einem Gebet zufriedengeben: «Wir laden die Leute zu einem Gespräch ein, sprechen einen Segen, und dann ist es gut für sie.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen