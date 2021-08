Basler Stadtbuch: Facebook löscht Seite wegen Mussolini-Beitrag

Facebook löscht Seite Facebook löscht Seite vom Basler Stadtbuch: Mussolini-Beitrag sorgt für Ärger Facebook löscht die Seite des CMS-Stadtbuches wegen eines historischen Beitrags über den Duce. Maximilian Karl Fankhauser 26.08.2021, 19.33 Uhr

Der spätere italienische Diktator Benito Mussolini wird am 18. Juni 1903 in Bern verhaftet. Zvg/ StABE BB 4.1.761

«Wir sind davon überzeugt, dass die Menschen sich freier äussern und miteinander kommunizieren, wenn sie nicht dafür angegriffen werden, wer sie sind. Darum lassen wir Hassrede auf Facebook nicht zu. Sie schafft ein Umfeld der Einschüchterung und Ausgrenzung und kann in gewissen Fällen Gewalt in der Offlinewelt fördern.» So liest sich der Beginn von Kapitel 12 der Gemeinschaftsstandards des Social-Media-Riesen Facebook. Das Unternehmen definiert Hassrede als direkten Angriff auf Personen aufgrund geschützter Eigenschaften. Beispiele dafür sind schädliche Stereotypisierung, Angriffe aufgrund ethnischer Zugehörigkeit, nationaler Herkunft und vieles mehr.

Seite vor Veröffentlichung von Facebook gelöscht

Dass es in der Realität nicht so einfach ist, zeigt der Fall der Christoph-Merian-Stiftung. Wie sie wurde ihre Facebook-Seite «Basler Stadtbuch» gelöscht. Dies nicht, weil die Betreiber sich in irgendeiner Art rassistisch, sexistisch oder anderwertig diskriminierend geäussert haben. Auslöser war ein von der Christoph-Merian-Stiftung eingeplanter Post, der am 26. Juli 2021 veröffentlicht werden sollte. Inhalt des Posts war ein zeitgeschichtlicher Beitrag, der sich mit dem Maurerstreik 1903 in Basel befasste. Als Problem sondierte Facebook den Hauptakteur in Bild und Text aus. Es ist kein anderer als der Duce, Benito Mussolini.

Das Bild zeigt den Mugshot, also das erste Bild, das nach der Verhaftung Mussolinis in Bern von der Polizei gemacht wurde. Die «Basler Stadtbuch»-Seite schreibt: «Interessant ist, dass Mussolini genau 40 Jahre zuvor als junger Mann in Basel Spuren hinterlassen hat: Beim berühmten Maurerstreik im Sommer 1903 trat Mussolini als Anführer der Streikenden auf.» Dieser Baselbezug Mussolinis war im Rahmen seines Rücktritts als italienischer Regierungschef angedacht, der sich am 26. Juli jährte. Zur Veröffentlichung des Posts kam es derweil nicht, die Seite und somit mehrere Jahre Arbeit, die investiert wurden, wurde schon zuvor von Facebook heruntergenommen.

«Wir wurden bloss darüber informiert. Wir hatten keine Möglichkeit, den geplanten, noch nicht veröffentlichten Beitrag zu deaktivieren», sagt Elisabeth Pestalozzi, Sprecherin der Christoph-Merian-Stiftung. Als Grund habe Facebook lediglich genannt, der Beitrag würde den Standards nicht entsprechen. Zudem bemängelt sie die Kommunikation Facebooks: «Wir haben eingeschriebene Briefe an verschiedene Standorte in der Schweiz, Deutschland und Irland verschickt, gemailt und die Hilfefunktion auf der Website in Anspruch genommen. Wir haben bis heute keine Antwort erhalten.»

Die Stiftung zeigt sich ob der Konsequenzen überrascht

Johannes Prüller, Communications Manager von Facebook für Österreich und die Schweiz, sagt auf Anfrage: «Der Fall ist mir gerade nicht bekannt. Es laufen aber bereits Abklärungen, um eruieren zu können, was passiert sein könnte.»

Bei der Christoph-Merian-Stiftung und deren Sprecherin Elisabeth Pestalozzi ist der Glaube an ein Happy End noch vorhanden: «Wir hoffen es weiterhin sehr», sagt sie. Denn, dass der Beitrag gegen irgendwelche Facebook-Richtlinien verstossen haben soll, erschliesst sich der Sprecherin nicht. «Es war eine sachliche Berichterstattung zu einem historischen Ereignis in Basel, wie wir sie auf den Social-Media-Profilen des Stadtbuchs seit Jahren täglich pflegen.»